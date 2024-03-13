Описание приготовления:

Фарш для блинчиков подойдет любой по вашему вкусу. Минеральную воду лучше всего взять сильно газированную, тогда блинчики получатся ажурные. Не зажаривайте сильно края блинчиков, будет очень сложно слепить их вместе, чтобы они держали начинку. Как только на поверхности не осталось жидкости, сразу снимайте. Если хотите, можно вначале испечь все блинчики, но складывать придется в один ряд, чтобы не слиплись.

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Лук / Лук-порей Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Молоко 50 Миллилитров

Дрожжи сухие 1/4 Чайных ложки

Сахар 1/2 Чайных ложки

Вода минеральная газированная 50 Миллилитров

Мука 50 Грамм

Соль По вкусу

Масло растительное По вкусу (для смазывания формы)

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Сыр 50 Грамм

Фарш 300 Грамм (смешанный)

Лук порей 100 Грамм (стебель)

Количество порций 4

Калорийность

95 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинчики "Три шва" с мясом и луком-пореем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления блинчиков "Три шва" с мясом и луком-пореем. Порей вымойте и обсушите, сыр натрите на крупной терке.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Добавьте в сковороду мясной фарш и готовьте в течение 10 минут, мешая и разбивая крупные комочки.

Лук-порей порежьте кольцами или полукольцами и добавьте в обжаренный фарш. Все посолите, поперчите и готовьте еще 10-15 минут до готовности. Начинку снимите с огня и дайте остыть.

В теплое молоко добавьте сахар, сухие дрожжи и перемешайте до однородности. Уберите массу в теплое место, чтобы дрожжи начали работать.

Влейте в миску теплую минеральную воду, перемешайте.

Муку просейте в миску, добавьте соль и перемешайте до однородного теста. Миску накройте и дайте постоять 15 минут при комнатной температуре.

Сковороду диаметром 12 сантиметров смажьте растительным маслом и разогрейте на среднем огне. Налейте в сковороду часть теста, распределите в блин и обжаривайте только с одной стороны. Нижняя часть должна стать золотистой, а верх схватиться.

Переложите блин со сковороды на тарелку обжаренной стороной вниз. В центр выложите столовую ложку обжаренного фарша с луком-пореем и тертым сыром.

Защипните два края почти до средины, затем соедините середину свободного полукруга к стыку и зажмите оставшиеся два края. У вас должен получиться треугольник с тремя ребрами.

Противень застелите пергаментом и выложите блинчики швом вверх. Поставьте противень в горячую духовку и запекайте в течение 6-7 минут при температуре 180 градусов. Готовые блинчики "Три шва" с мясом и луком-пореем достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!