Салат «Охотничий»: рецепт вкусной овощной заготовки на зиму

Из указанного в рецепте количества продуктов получается около семи литров салата.

Не знаете, куда пристроить овощи, которые остались после уборки на даче? Тогда предлагаем приготовить вкусный салат «Охотничий» на зиму. Этим вы и запасы разнообразите, и родных порадуете вкусной закаткой. Как приготовить такой салат, рассказали в блоге «Кулинария».

Салат «Охотничий»

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 кг;

морковь — 1 кг;

огурцы — 1 кг;

перец болгарский — 1 кг;

лук репчатый — 1 кг;

помидоры — 3 кг;

сахар — 1 ст.;

соль — 90 гр;

масло растительное — 250 гр;

перец черный — 8-10 горошин;

лавровый лист — 5 шт;

уксус (9%) — 150 мл.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю положить слой нарезанной кружочками моркови. Затем сверху – шар нашинкованной капусты, потом – нарезанный полукольцами или более мелкими кусочками лук. Далее – огурцы, порезанные кружочками, а последним – болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный полукольцами. Влить растительное масло.

Кастрюлю поставить и, не перемешивая, довести овощи до кипения. Добавить все приправы, соль, сахар и уксус и только тогда все хорошо перемешать. Снова дождаться закипания и варить еще пять минут.

Горячий салат разложить в подготовленные банки и простерилизовать. Пол литровые банки необходимо стерилизовать пять минут после закипания воды в кастрюле, литровые – 10 минут.

Из указанного количества ингредиентов получается семь литров салата.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Овощной король».