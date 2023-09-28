Согласитесь, домашний паштет никогда не сравнится с магазинным, как и любые другие полуфабрикаты. Этот рецепт немного отличается от привычного нам варианта: составляющие не жарят, а запекают. Получается гораздо полезней и нарядней. Что говорить о вкусе, он без преувеличений безупречный.

Запеченный паштет из свиной печени — это идеальная закуска как на каждый день, так и на праздничный стол. Рецепт же максимально прост. Во французской кухне это блюдо называют пате. Подают его чаще всего с кисло-сладким ягодным соусом или фруктовым желе. Но мои детки предпочитают эту паштетную запеканку в чистом виде. Хотя раньше печенку на дух не переносили. Не чудо ли? Паштет отличный, рекомендую!

Запеченный паштет из свиной печени: моменты приготовления

Свиную печень я дополняю куриным мясом и салом со значительной прослойкой мяса. Поэтому конечный вкус готового паштета получается не насыщенный печеночный, а скорее смешанный с тонким ароматом запеченной печени. Нет в нашей семье человека, которому не понравилось это блюдо. Лавровый лист обогащает паштет слегка уловимой пряной ноткой, а овощи придают легкую сладость.

Ингредиенты

Свиная печень400 г Куриное бедро200 г Лавровый лист6 г Лук1 шт. Морковь1 шт. Черный перец (молотый)1 щеп. Сало250 г Соль1 ч. л.

Приготовление

Из приспособлений вам понадобится пергамент и узкая прямоугольная форма для выпечки. Свиную печень тщательно помойте, обсушите бумажным полотенцем. С окорочка снимите мясо вместе с кожицей. Печень, мясо и сало нарежьте маленькими кусочками. Пропустите всё это через блендер или мясорубку. Лук и морковь очистите и также нарежьте небольшими кусочками, добавляя к остальным ингредиентам в мясорубку. Тщательно перемешайте массу, всыпьте соль и черный молотый перец. Еще раз перемешайте. На дно формы выложите лист пергамента так, чтобы края свисали по обе стороны. Далее влейте в форму подготовленную паштетную массу и разровняйте поверхность. Затем — выложите лавровые листы. Теперь следует закрыть паштетную массу свисающим по обе стороны пергаментом — сначала с одной стороны, плотно прижимая пергамент к поверхности, а затем с другой. Поставьте заготовку в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 1 час. Когда паштет будет готов, дайте ему полностью остыть, затем выньте его из формы и освободите от бумаги.

Совет: готовый запеченный паштет можно поставить под гнет, чтобы в дальнейшем его было удобнее нарезать. Храните блюдо в холодильнике или морозилке. Подавайте его к столу, предварительно нарезав тонкими ломтиками. В остывшем виде это можно сделать легко, но если резать его теплым (или еще хуже — горячим), вероятнее всего, он будет распадаться. Ранее мы писали, как приготовить вкуснейшую пасту из авокадо.