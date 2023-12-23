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Салат «Оля-ля»

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Салат «Оля-ля»

Описание приготовления:

Основной компонент салата — кислое яблоко, которое придает салату особый вкус и сочность. Также в рецепте мы используем куриное филе, яйца и вкусный сыр. Для заправки можно взять майонез или сметану. Салат выкладывается слоями. Обязательно возьмите на заметку, если любите нежные и аппетитные салаты, которые готовятся легко и просто.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Филе куриное отварное 150 Грамм
  • Яблоки 120 Грамм (кислые)
  • Сыр 80 Грамм (твердый)
  • Куриные яйца 2 Штуки
  • Майонез 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

211 ккал

Калорийность

18 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Оля-ля"»

Салат "Оля-ля"

Подготовьте все ингредиенты.

Салат "Оля-ля"

Куриное филе заранее отварите 30 минут. После филе остудите и нарежьте небольшими кусочками.

Салат "Оля-ля"

Кислое яблоко вымойте и просушите, после натрите яблоко на мелкой терке. Если яблоко слишком сочное, немного отожмите мякоть.

Салат "Оля-ля"

Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Салат "Оля-ля"

Куриные яйца сварите вкрутую — 12 минут, после остудите и почистите. Натрите яйца на мелкой терке.

Салат "Оля-ля"

Соберите салат слоями — курица, яблоко, сыр, яйцо. Каждый слой салата немного солите и смазывайте майонезом.

Салат "Оля-ля"

Приятного аппетита!

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