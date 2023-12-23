Описание приготовления:
Основной компонент салата — кислое яблоко, которое придает салату особый вкус и сочность. Также в рецепте мы используем куриное филе, яйца и вкусный сыр. Для заправки можно взять майонез или сметану. Салат выкладывается слоями. Обязательно возьмите на заметку, если любите нежные и аппетитные салаты, которые готовятся легко и просто.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Филе куриное отварное 150 Грамм
- Яблоки 120 Грамм (кислые)
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Куриные яйца 2 Штуки
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
211 ккал
Калорийность
18 г
Белки
10 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Оля-ля"»
Подготовьте все ингредиенты.
Куриное филе заранее отварите 30 минут. После филе остудите и нарежьте небольшими кусочками.
Кислое яблоко вымойте и просушите, после натрите яблоко на мелкой терке. Если яблоко слишком сочное, немного отожмите мякоть.
Твердый сыр натрите на мелкой терке.
Куриные яйца сварите вкрутую — 12 минут, после остудите и почистите. Натрите яйца на мелкой терке.
Соберите салат слоями — курица, яблоко, сыр, яйцо. Каждый слой салата немного солите и смазывайте майонезом.
Приятного аппетита!