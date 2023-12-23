Описание приготовления:

Основной компонент салата — кислое яблоко, которое придает салату особый вкус и сочность. Также в рецепте мы используем куриное филе, яйца и вкусный сыр. Для заправки можно взять майонез или сметану. Салат выкладывается слоями. Обязательно возьмите на заметку, если любите нежные и аппетитные салаты, которые готовятся легко и просто.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Филе куриное отварное 150 Грамм

Яблоки 120 Грамм (кислые)

Сыр 80 Грамм (твердый)

Куриные яйца 2 Штуки

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

211 ккал

Калорийность

18 г

Белки

10 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Оля-ля"»

Подготовьте все ингредиенты.

Куриное филе заранее отварите 30 минут. После филе остудите и нарежьте небольшими кусочками.

Кислое яблоко вымойте и просушите, после натрите яблоко на мелкой терке. Если яблоко слишком сочное, немного отожмите мякоть.

Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Куриные яйца сварите вкрутую — 12 минут, после остудите и почистите. Натрите яйца на мелкой терке.

Соберите салат слоями — курица, яблоко, сыр, яйцо. Каждый слой салата немного солите и смазывайте майонезом.

Приятного аппетита!