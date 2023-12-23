Невероятно простой пирог за 5 минут. Удивит всех своим сочетанием вкусов

Иногда в праздничной суете можно забыть о каких-то определенных вещах. К сожалению, нередко люди в преддверии торжества упускают важные моменты организации. Например, при готовке блюд игнорируется десерт. Поэтому в Новый год приходится срочно искать, чем можно заменить торт или пирожные. Однако, не стоит суетиться из-за таких пустяков. Есть много вариантов разной выпечки, которая станет замечательным новогодним десертом.

Некоторые могут возразить, что выпечка готовится долго. Нужно замешивать тесто, создавать начинку и выпекать пирог. Это долго, поэтому большинство отказывается от таких десертов. Стоит дать рецепт простого быстрого пирога с грушей и камамбером.

Ингредиенты для пирога с грушей:

Груша — 1 шт.;

Сыр Камамбер — 120 г;

Бездрожжевое слоеное тесто — 250 г;

Орехи — 50 г;

Яичный желток;

Молоко — 1 ч.л.

Приготовление пирога с грушей:

Удаляем из груши сердцевину, делим фрукт пополам и нарезаем на пластины. Аналогично на пластины режем сыр.

Раскатываем бездрожжевое слоеное тесто скалкой в пласт 20х30 см. Выкладываем пласт на противень, застеленный пергаментом.

Внахлест кладем грушу, чередуем с сыром.

Посыпаем начинку орехами. Взбиваем желток с молоком, смазываем смесью края теста.

Выпекаем пирог при 180 градусах 15-20 минут.

Получается очень простой пирог с сыром и грушей.

Можно полить выпечку также медом, если любите десерты послаще.