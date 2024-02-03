Салат «Отпад»: рецепт невероятно вкусного блюда с сельдью

Такой салат готовится очень быстро и обязательно будет по достоинству оценен. Он отлично украсит любой стол.

Из сельди можно приготовить не только мега популярную и любимую многими поколениями «шубу», но и не менее вкусный салат «Отпад». Если хотите удивить родных или друзей, обязательно попробуйте приготовить это блюдо по рецепту из блога «Кулинария».

Салат «Отпад» из сельди

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая (филе) – 200 гр;

яйца – 2-3 шт;

лук красный – 1 шт;

масло оливковое – 3 ст. л;

горчица дижонская – 1 ч. л;

листья салата – 1 пучок

соль.

Способ приготовления:

Листья салата порвать руками, выложить на широкую тарелку. Яйца сварить вкрутую, остудить и порезать большими кусками, можно нарезать на четвертинки.

Сельдь почистить, выбрать все косточки, нарезать на небольшие кусочки. Лук нашинковать полукольцами и замариновать в подсолнечном масле с сахаром и уксусом.

На листья салата выложить кусочки рыбы, яйца и маринованный лук.

Приготовить соус из горчицы, оливкового масла и уксуса. Полить салат перед подачей. Посолить.

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