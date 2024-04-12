Рецепт: Морской окунь с овощами — запечённый в духовке

Ингредиенты:

морской окунь — 3 шт.;

картофель крупный — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

томаты крупные — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

масло растительное — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться рецептом приготовления морского окуня, запечённого в духовке. Мясо морского окуня очень нежное и вкусное. Его трудно испортить. А если ещё с луком и с картошкой, это просто объедение.

Покупаю всегда тушки без головы. Вымыла, обрезала плавники. Посыпала приправой для рыбы.

Картофель почистила нарезала кругляшами. Нарезала лук перьями или полукольцами.

Выложила тушки рыбы на картофель Томаты нарезала полукольцами.

Добавила немного майонеза на помидоры.

Размазала тонким слоем. И посыпала (размороженными) молотыми чесночными стрелками.

Поставила в разогретую духовку на 40 минут. Температура духовки 180 градусов.

Помидоры придают кислинку морскому окуню, чесночный молотые стрелки делают блюдо пикантным. В итоге получилось вкусное блюдо.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.