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Рецепт: Морской окунь с овощами — запечённый в духовке

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Рецепт: Морской окунь с овощами — запечённый в духовке

Ингредиенты:
морской окунь — 3 шт.;
картофель крупный — 3 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
томаты крупные — 1 шт.;
майонез — по вкусу;
масло растительное — по вкусу;
приправа для рыбы — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться рецептом приготовления морского окуня, запечённого в духовке. Мясо морского окуня очень нежное и вкусное. Его трудно испортить. А если ещё с луком и с картошкой, это просто объедение.
Покупаю всегда тушки без головы. Вымыла, обрезала плавники. Посыпала приправой для рыбы.

Картофель почистила нарезала кругляшами. Нарезала лук перьями или полукольцами.
Выложила тушки рыбы на картофель Томаты нарезала полукольцами.

Рецепт: Морской окунь с овощами - запечённый в духовке

Добавила немного майонеза на помидоры.

Рецепт: Морской окунь с овощами - запечённый в духовке

Размазала тонким слоем. И посыпала (размороженными) молотыми чесночными стрелками.

Рецепт: Морской окунь с овощами - запечённый в духовке

Поставила в разогретую духовку на 40 минут. Температура духовки 180 градусов.
Помидоры придают кислинку морскому окуню, чесночный молотые стрелки делают блюдо пикантным. В итоге получилось вкусное блюдо.

Рецепт: Морской окунь с овощами - запечённый в духовке

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 80 руб.

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