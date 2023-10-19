Салат «Простушка» с сельдью и картофелем

Думаете, что с селедкой к праздничному столу можно готовить лишь «Шубу»? Это не так! Презентуйте гостям многослойный салат «Простушка» с селедкой и картошкой. Они сразу же рассыплются в комплиментах. Такое нарядное и вкусное блюдо не оставит им другого выбора.

Готовится эта закуска из самого простого набора ингредиентов (отсюда и название салата). Вам понадобятся доступные овощи, несколько яиц, ну и, конечно, селедка. Обязательно возьмите еще плавленый сыр, который сделает закуску намного нежнее.

Как приготовить многослойный салат «Простушка»

Из рыбы советуем очень тщательно удалить все косточки, чтобы они не помешали насладиться потрясающим вкусом салата. Они могут испортить всё впечатление о блюде. Потому удаляйте даже самые мелкие кости во время разделывания сельди.

Ингредиенты

Сельдь1 шт. Картофель3 шт. Яйцо5 шт. Морковь1 шт. Плавленый сыр1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Майонез по вкусу

Приготовление

Отвариваем морковь и картофель в слегка подсоленной воде до готовности. Даем им остыть. Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их.Разделываем сельдь на филе. Нарезаем рыбу очень мелким кубиком. Очищаем яйца от скорлупы. Разделяем их на белок и желток. Натираем на терке с мелкими отверстиями яичный белок, отварную морковь и плавленый сырок.Подготовленные ингредиенты отправляем в емкость с селедкой. Перемешиваем всё до однородной массы. Собираем салат. Выкладываем на блюдо первый слой из отварной картошки (1,5 шт.), натертой на крупной терке. Равномерно распределяем картофель. Солим его и перчим. Смазываем майонезом.Сверху выкладываем массу с сельдью. Ровняем ее при помощи ложки. Затем помещаем оставшуюся отварную картошку. Промазываем всё майонезом. Сверху выкладываем яичные желтки, натертые на мелкой терке. Равномерно их распределяем. Отправляем закуску на 1 час в холодильник.

Собирать салат рекомендуем в специальном разъемном кольце. Тогда он будет иметь очень эффектный внешний вид. И сперва может показаться, что вы подали к столу вовсе не закуску, а настоящий торт. Красотища! А какие блюда с сельдью вам нравятся больше всего? Расскажите о своих фаворитах в комментариях.