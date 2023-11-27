Салат «Рекордсмен»: рецепт блюда, которое съедается моментально

Чтобы салат лучше пропитался, лучше отправить его на пару часов в холодильник передж тем, как подавать на стол.

Салат «Рекордсмен», рецептом которого на странице в соцсети поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян, получил свое название из-за того, что время его нахождения на столе рекордно небольшое: настолько он вкусный, сочный и аппетитный. Такое блюдо съедается очень быстро, и его никогда не бывает много, а удачное сочетание ингредиентом делает его еще интереснее. Рекомендуем и вам приготовить такой салат.

Салат «Рекордсмен»

Ингредиенты:

отварная куриная грудка – 200-300 гр;

огурец свежий – 1 шт;

красный перец – 1 шт;

яйца – 2 шт;

зелень мелко порубленная (укроп, петрушка) – 1 ст. л;

сметана – 2-3 ст. л;горчица – 1 ч.л или 1 ст. л (по вкусу).

Способ приготовления:

Яйца взбить в глубокой миске, посолить, поперчить и приготовить на сливочном масле яичный блин, обжарив с двух сторон. Готовый блин свернуть трубочкой и тонко порезать. Куриную грудку, отваренную в подсоленной войне, порезать полосками, перец очистить от семян и плодоножки, порезать соломкой. Все остальные ингредиенты порезать длинными брусочками, соединить в миске, заправить смесью сметаны и горчицы (или домашним майонезом) и хорошенько смешать. Чтобы салат был сочнее, отправить его на пару часов в холодильник.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат Double Cheese.