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Крем для выравнивания торта

На чтение: 9 минут
Крем для выравнивания торта

Крем для выравнивания торта — это завершающий этап при приготовлении тортов. Такой крем обязательно должен обладать плотной текстурой и хорошо держать форму. Поэтому для его приготовления не стоит пренебрегать качеством продуктов и экономить на ингредиентах. Если действовать четко и придерживаться рекомендаций, крем получится у всех без исключения.

Крем чиз для выравнивания торта

Крем чиз для выравнивания торта обладает потрясающей текстурой, которая не теряет форму. При наличии проверенных продуктов и мощной техники, крем взбивается за 10 минут. После стабилизации такой крем становится плотнее и гуще, прекрасно ложится на любую поверхность и с легкостью выравнивается.

Крем для выравнивания торта

Ингредиенты –+1 порц.

  • Масло сливочное 150 гр. (82.5%)
  • Сахарная пудра 100 гр.
  • Сыр творожный 400 гр.

Шаги 10 мин.

  1. Крем для выравнивания торта

    Как приготовить крем для выравнивания торта в домашних условиях? Достаем продукты для приготовления крема. Качественное сливочное масло предварительно вынимаем из холодильника, чтобы оно размягчилось.

  2. Крем для выравнивания торта

    В емкость кладем мягкое сливочное масло и засыпаем сахарную пудру.

  3. Крем для выравнивания торта

    Используя миксер, доводим массу до пышности и посветления.

  4. Крем для выравнивания торта

    Добившись пышной консистенции, выкладываем 400 граммов творожного сыра. Перемешиваем миксером на средней скорости.

  5. Крем для выравнивания торта

    При помощи лопатки собираем крем со стенок и перемешиваем, чтобы убрать воздух, образовавшийся в процессе взбивания.

  6. Крем для выравнивания торта

    Готовый крем можно охладить или использовать сразу, выравнивая кондитерскими инструментами.

  7. Крем для выравнивания торта

    Используем плотный аппетитный крем по назначению.

  8. Крем для выравнивания торта

    Крем для выравнивания торта готов! Приятного аппетита!

Крем для выравнивания бисквитного торта в домашних условиях

Крем для выравнивания бисквитного торта в домашних условиях отлично держит форму. Приготовление такого крема не доставит особых проблем. Следуя подробному описанию, все будет на высшем уровне. Для реализации рецепта желательно использовать быстрорастворимый проверенный желатин.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 300 гр.
  • Шоколадные капли белые – 400 гр.
  • Сметана 20% – 150 гр.
  • Желатин – 1 ч.л.
  • Вода – 2 ч.л.
  • Ванильный сахар – 15 гр.

Процесс приготовления:

  1. Собираем продукты для крема.
  2. Чайную ложку желатина высыпаем в небольшую емкость и заливаем холодной водой. Перемешав, даем набухнуть.

    Крем для выравнивания торта

  3. Сметану выливаем в высокую чашу. Всыпаем ванильный сахар.

    Крем для выравнивания торта

  4. Доводим до кипения кастрюлю с водой. Сверху размещаем чашу со сметаной так, чтобы дно не касалось воды. При постоянном перемешивании прогреваем, пока ванильный сахар не растворится.

    Крем для выравнивания торта

  5. В горячую смесь отправляем шоколадную капли.

    Крем для выравнивания торта

  6. Продолжая перемешивать, нагреваем до полного растворения шоколадных капель.

    Крем для выравнивания торта

  7. Получится однородная жидкая смесь.

    Крем для выравнивания торта

  8. К получившейся массе вводим набухший желатин и основательно перемешиваем.

    Крем для выравнивания торта

  9. Далее кладем размягченное сливочное масло.

    Крем для выравнивания торта

  10. Перемешиваем лопаткой до объединения.

    Крем для выравнивания торта

  11. Берем миксер и начинаем взбивать крем до состояния однородной консистенции.

    Крем для выравнивания торта

  12. После чего убираем в холод на стабилизацию примерно на полчаса.

    Крем для выравнивания торта

  13. Холодный крем снова взбиваем миксером.

    Крем для выравнивания торта

  14. Взбиваем до пышности и крепких пиков.

    Крем для выравнивания торта

  15. Крем получится достаточно плотным и густым.

    Крем для выравнивания торта

  16. Готовый крем готов к использованию. Выравниваем торт. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Идеальный крем из творожного сыра для выравнивания торта

Идеальный крем из творожного сыра для выравнивания торта готовится просто и при желании окрашивается при помощи гелевых пищевых красителей. Плотная текстура крема отлично держит форму, придавая гладкую поверхность вкуснейшим десертам. С таким кремом не стоит волноваться, что коржи получились неровными. Крем здорово справляется с маскировкой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
  • Сахарная пудра – 80 гр.
  • Творожный сыр – 300 гр.

Процесс приготовления:

  1. Достаем основные ингредиенты. Сливочное масло можно достать заранее, чтобы оно успело размягчиться. Можно нарезать кубиками, чтобы процесс был быстрее.
  2. Согретое сливочное масло кладем в высокую емкость.

    Крем для выравнивания торта

  3. Всыпаем просеянную сахарную пудру.

    Крем для выравнивания торта

  4. Вооружившись миксером, смешиваем компоненты до посветлевшей пышной консистенции.

    Крем для выравнивания торта

  5. Добавляем треть творожного сыра.

    Крем для выравнивания торта

  6. Тщательно перемешав до гладкости, вводим еще часть и снова вымешиваем миксером.

    Крем для выравнивания торта

  7. Добавляем третью часть и перемешиваем до объединения.

    Крем для выравнивания торта

  8. Готовый крем используем для выравнивания или декора.

    Крем для выравнивания торта

  9. Он очень хорошо держит форму. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Плотный крем чиз для выравнивания торта на масле

Плотный крем чиз для выравнивания торта на масле – это рецепт, который сможет повторить даже начинающий кондитер. Для приготовления понадобится всего лишь 3 ингредиента. Сливочное масло обязательно выбираем свежее, качественное и проверенное. Если нет сахарной пудры, то предварительно смалываем сахар при помощи кофемолки.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахарная пудра – 90 гр.
  • Сливочный сыр – 300 гр.

Процесс приготовления:

  1. Предварительно достаем сливочное масло и отправляем в глубокую емкость.

    Крем для выравнивания торта

  2. Просеиваем сахарную пудру.

    Крем для выравнивания торта

  3. Вооружаемся миксером, начинаем взбивать на небольшой скорости, постепенно увеличивая обороты.

    Крем для выравнивания торта

  4. Масса должна стать светлее и пышнее.

    Крем для выравнивания торта

  5. Далее вводим холодный сливочный сыр.

    Крем для выравнивания торта

  6. Уменьшаем скорость и объединяем крем до гладкости.

    Крем для выравнивания торта

  7. Готовый крем можно использовать сразу или поставить в холодильник.

    Крем для выравнивания торта

  8. Используем крем для выравнивания или декора. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Стабильный крем чиз на сливках для выравнивания торта

Стабильный крем чиз на сливках для выравнивания торта, при наличии качественных ингредиентов и мощной техники, получится у каждого. Крем чиз выходит с плотной текстурой и не теряет форму. Продукты обязательно выбираем свежие, это один из важных особенностей, от которых зависит успешный результат.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 125 мл.
  • Сахарная пудра – 120 гр.
  • Сливочный сыр – 350 гр.
  • Ванилин – 2 гр.

Процесс приготовления:

  1. Собираем перечисленные в рецептуре компоненты.
  2. Холодный сливочный сыр выгружаем в объемную емкость.

    Крем для выравнивания торта

  3. Засыпаем пропущенную через сито сахарную пудру и ванилин.

    Крем для выравнивания торта

  4. Используя электроприбор, начинаем объединять ингредиенты на умеренных оборотах.

    Крем для выравнивания торта

  5. Не останавливаясь, взбиваем массу до гладкого состояния.

    Крем для выравнивания торта

  6. В чистую обезжиренную миску заливаем хорошо охлажденные сливки. От их количества зависит плотность готового крема.

    Крем для выравнивания торта

  7. Чистыми и сухими венчиками миксера взбиваем сливки.

    Крем для выравнивания торта

  8. Доводим сливки до неплотного состояния.

    Крем для выравнивания торта

  9. В несколько приемов к сливочной массе вводим сладкую сырную основу.

    Крем для выравнивания торта

  10. Основательно перемешиваем лопаткой после каждого приема.

    Крем для выравнивания торта

  11. Готовый крем применяем для выравнивания торта или украшения десертов. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Шоколадный крем для выравнивания торта

Шоколадный крем для выравнивания торта готовится достаточно просто. Для интересного процесса понадобится не более 15 минут. Шоколадный крем идеально дополнит любимые торты. Я готовлю этот крем достаточно давно. Десерты с таким кремом всегда получаются необыкновенно вкусными.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 150 гр.
  • Сахарная пудра – 100 гр.
  • Творожный сыр – 400 гр.
  • Шоколад – 100 гр.

Процесс приготовления:

  1. Сразу для удобства выкладываем продукты на рабочей поверхности. Творожный сыр и сливочное масло предварительно достаем из холодильника и даем согреться до комнатного состояния.
  2. Шоколад делим на дольки и складываем в емкость.

    Крем для выравнивания торта

  3. Размещаем на плите водяную баню и растапливаем шоколад до жидкого состояния. После чего шоколадная смесь должна охладиться до комнатной температуры.

    Крем для выравнивания торта

  4. В миску для взбивания крема кладем размягченное сливочное масло и просеиваем сахарную пудру. Установив максимальные обороты на электроприборе, взбиваем крем до пышности и посветления. Взбиваем, пока пудра не растворится.

    Крем для выравнивания торта

  5. После чего вливаем остывший шоколад. Объединяем до однородности.

    Крем для выравнивания торта

  6. Далее к получившейся массе вводим творожный сыр и перемешиваем, чтобы компоненты «поженились».

    Крем для выравнивания торта

  7. Готовый крем не требует стабилизации, его можно использовать сразу.

    Крем для выравнивания торта

  8. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Белковый крем для выравнивания торта

Белковый крем для выравнивания торта придает десертам неповторимый внешний вид и получается довольно вкусным завершающим элементом. Как и для реализации абсолютно всех рецептов, потребуются свежие и качественные продукты. Если вы занимаетесь выпечкой, то должны уже определиться в фаворитах среди перечисленных компонентов, отдавая предпочтение определенным маркам и производителям.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 280 гр.
  • Сахар-песок – 130 гр.
  • Яичные белки – 4 шт.
  • Ванильный сахар – 20 гр.
  • Лимонная кислота – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Составляем нужные продукты в одном месте.
  2. Белки выливаем в объемную чашу. Всыпаем 130 граммов сахарного песка, 20 граммов ванильного сахара и щепотку лимонной кислоты.

    Крем для выравнивания торта

  3. Помещаем на водяной бане.

    Крем для выравнивания торта

  4. Не переставая помешивать, прогреваем смесь до полного растворения сахарных кристаллов.

    Крем для выравнивания торта

  5. После чего убираем емкость с водяной бани и слегка остужаем смесь.

    Крем для выравнивания торта

  6. Размягченное сливочное масло разминаем лопаткой до однородности.

    Крем для выравнивания торта

  7. Оно нам понадобится позже.

    Крем для выравнивания торта

  8. При помощи миксера белки взбиваем до крутых пиков.

    Крем для выравнивания торта

  9. Вот что должно получиться.

    Крем для выравнивания торта

  10. Продолжая взбивать, частями вводим мягкое сливочное масло.

    Крем для выравнивания торта

  11. Однородная пышная масса готова.

    Крем для выравнивания торта

  12. Лопаткой перемешиваем готовый крем, чтобы избавиться от попавшего во время взбивания лишнего воздуха.

    Крем для выравнивания торта

  13. Плотный крем готов к применению.

    Крем для выравнивания торта

  14. Выравниваем торт.

    Крем для выравнивания торта

  15. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Крем для выравнивания торта с белым шоколадом

Крем для выравнивания торта с белым шоколадом превращает любой десерт в гастрономический шедевр. Сладкоежки, несомненно, оценят торт с вкуснейшим финишным покрытием. Для исполнения рецепта потребуется качественный шоколад и жирные сливки.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Белый шоколад – 600 гр.
  • Сливки 33% – 200 мл.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем качественный шоколад и жирные сливки. Шоколад должен быть комнатной температуры. А сливки горячими, около 85-90 градусов.

    Крем для выравнивания торта

  2. Рубим шоколад ножом или используем терку по желанию.

    Крем для выравнивания торта

  3. Шоколадную крошку засыпаем в чашу.

    Крем для выравнивания торта

  4. Не спеша, вливаем горячие сливки.

    Крем для выравнивания торта

  5. Объединяем ингредиенты венчиком до гладкости.

    Крем для выравнивания торта

  6. Остужаем смесь до 40 градусов.

    Крем для выравнивания торта

  7. После чего отправляем в холод на 5-7 минут до загустения.

    Крем для выравнивания торта

  8. Холодный ганаш взбиваем миксером в течение минуты на умеренных оборотах.

    Крем для выравнивания торта

  9. Масса посветлеет и приобретет нежную и воздушную консистенцию.

    Крем для выравнивания торта

  10. Готовый крем можно применять по назначению. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Финишный крем для выравнивания торта «Молочная девочка»

Финишный крем для выравнивания торта «Молочная девочка» готовится максимально просто при использовании всего лишь двух ингредиентов. Крем получается нежным, но при этом хорошо держит форму. Такой завершающий этап имеет немаловажную роль, поэтому продукты должны быть свежими и качественными.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 300 гр.
  • Сгущенное молоко – 380 гр.

Процесс приготовления:

  1. Предварительно достаем качественное сливочное масло и даем согреться при комнатных условиях. Перекладываем в чашу для взбивания. Сгущенка тоже должна быть такой температуры, чтобы крем не расслоился.

    Крем для выравнивания торта

  2. Вооружившись миксером, взбиваем 7-10 минут до состояния воздушности.

    Крем для выравнивания торта

  3. Не переставая взбивать, понемногу вливаем сгущенное молоко.

    Крем для выравнивания торта

  4. Если соблюдать данные в начале рекомендации, то есть взять продукты одинаковой температуры, крем не расслоится.

    Крем для выравнивания торта

  5. Хорошо взбитый крем имеет густую эластичную текстуру.

    Крем для выравнивания торта

  6. Остужаем крем в холодильнике и используем для покрытия торта.

    Крем для выравнивания торта

  7. Удобнее всего это делать кондитерским шпателем. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

Крем «Ганаш» для выравнивания торта

Крем «Ганаш» для выравнивания торта получается густым и плотным. Отлично выравнивает десерты и готовится всего лишь за полчаса. Для получения отличного результата не экономим на стоимости и используем качественные продукты. Именно они являются залогом успеха.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

  • Масло сливочное 82,5% – 180 гр.
  • Темный шоколад – 280 гр.
  • Сливки 33% – 350 мл.

Процесс приготовления:

  1. Выливаем сливки в ковш и прогреваем до закипания.

    Крем для выравнивания торта

  2. Шоколад ломаем или рубим. Кладем шоколад в чашу и заливаем горячими сливками.

    Крем для выравнивания торта

  3. Даем постоять пару минут, чтобы шоколад полностью растворился.

    Крем для выравнивания торта

  4. Основательно перемешиваем смесь.

    Крем для выравнивания торта

  5. Доводим до однородности.

    Крем для выравнивания торта

  6. Сливочное масло кладем в другую чашу, которая подходит для микроволновой печи.

    Крем для выравнивания торта

  7. Распускаем масло до жидкого состояния удобным способом.

    Крем для выравнивания торта

  8. Берем чашу поглубже выливаем шоколадную смесь и жидкое сливочное масло.

    Крем для выравнивания торта

  9. Используя ручной миксер, взбиваем до однородности.

    Крем для выравнивания торта

  10. Сначала ганаш станет однородным.

    Крем для выравнивания торта

  11. Продолжая взбивать, получится густой крем.

    Крем для выравнивания торта

  12. Для стабилизации даем крему постоять 10-15 минут. Спустя указанное время применяем крем для выравнивания десертов. Приятного аппетита!

    Крем для выравнивания торта

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