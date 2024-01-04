Описание приготовления:

Этот рецепт проверен временем, кекс всегда получается идеальным, он рассыпчатый, сладкий, ароматный — поверьте, а еще лучше, проверьте. Выбираем вкусное качественное сливочное масло, добавим яйца, сахар, муку, изюм. Для процесса нам понадобится миксер. Все замешивается очень быстро, выпекаем кекс 50 минут, подавать можно к столу сразу. Немного постояв, кекс станет еще вкуснее, он будет более рассыпчатым. Обязательно берите рецепт на заметку и пробуйте приготовить этот кекс, я уверена, вы его будете готовить часто.

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 150 Грамм (82,5% жирности)

Сахар 170 Грамм

Изюм 170 Грамм

Мука пшеничная 250 Грамм

Яйца куриные 3 Штуки

Разрыхлитель теста 1 Чайная ложка

Ванильный сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 5

Калорийность

387 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс рождественский»

Подготовьте ингредиенты. Духовку прогрейте до 180 градусов.

Сливочное масло не заменяйте маргарином! Заранее масло достаньте из холодильника, дайте время, чтобы оно стало мягким. Топить масло до жидкого состояния не нужно, оно нам нужно именно в мягком состоянии. Добавьте в масло сахар и ванильный сахар.

Взбейте масло с сахаром 2 минуты. Добавьте в масляную основу три куриных яйца. Перемешивайте все миксером 2-3 минуты.

Добавьте в миску всю порцию изюма, перемешайте.

Добавьте большую половину муки и разрыхлитель — перемешайте миксером. Остаток муки введите и перемешайте ложкой. Тесто очень густое, так и должно быть!

Переложите тесто в любую форму, выпекайте 50 минут.

Готовность кекса проверьте шпажкой. При прокалывании она должна оставаться сухой.

Смотрите какой кекс получается в разрезе, он невероятно вкусный.

Обязательно пробуйте и делитесь своими результатами.

Приятного вам аппетита!