Сытный салат с горошком и соленым огурцом просто поражает своей скоростью приготовления. Очень немногие закуски могут похвастаться такой быстротой. Всё дело в том, что это моряцкий салат. А потому на его готовку очень много времени уходить не должно. Открыли три баночки, смешали их содержимое — блюдо можно подавать!

Имея маринованные огурцы, лечо и зеленый горошек, вам не составит никакого труда сделать такую закуску у себя на кухне. Ведь, помимо этой консервации, в салат входит лишь красный лук, зелень и масло. Даже соль, перец и другие специи не нужно добавлять. Хотите узнать почему? Так мы уже добавляем в блюдо соленые огурцы и болгарский перец из баночки с лечо, который пропитан пряным маринадом.

Как быстро приготовить салат с горошком и соленым огурцом

Первой следует открывать банку с лечо. Нам нужно отделить болгарский перец от соуса, используя шумовку или ситечко. Затем к нему необходимо добавить мелко нарезанный репчатый лук. Далее всё хорошенько перемешиваем. Благодаря этому лук успеет слегка промариноваться и утратить свой слишком резкий вкус и аромат.

Ингредиенты

Огурцы соленые220 г Горошек200 г Лечо250 г Красный лук1 шт. Укроп0,25 пуч. Петрушка0,25 пуч. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Открываем банку с лечо. С помощью ситечка отделяем весь соус. Очищаем красный лук. Мелко его нарезаем. Смешиваем лук с болгарским перцем. Тщательно промываем укроп и петрушку. Измельчаем зелень. Добавляем ее к лечо с луком. Перемешиваем всё.Сливаем маринад из банки с консервированным горошком. Добавляем горошек к остальным ингредиентам. Нарезаем соленые огурцы мелкими кубиками. Всыпаем их в общую миску. Вливаем подсолнечное масло. Аккуратно всё перемешиваем.

Можно сразу есть готовый салат или же дать ему постоять на кухне хотя бы 20–30 минут. За это время все ингредиенты успеют подружиться — и вы получите шикарную закуску к столу. Кстати, в качестве заправки для такого салата вы можете использовать лишь подсолнечное масло или же еще немного маринада из-под лечо. Небольшое количество этого пряного соуса сыграет на руку. Раньше мы делились рецептом вкусного салата с охотничьими колбасками, который также готовится из трех консервов.