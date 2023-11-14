Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Блины — это исконно славянское блюдо, которое появилось еще во времена язычников. Тогда блины считались символом солнца и выпекались, как правило, в начале весны.

Для блинов существует праздник Масленица. Однако, с приходом христианства это торжество язычества потеряло свое первоначальное значение. Масленица для людей была необходима, чтобы принести блины как дар богине Ладе. Так она благословляла славян на плодородие в ближайшее лето.

Сейчас блины готовят не только в Масленицу. Это блюдо подается постоянно и зимой, и летом, и осенью. Расскажем про рецепт приготовления блинов с творожной начинкой.

Ингредиенты теста для блинов:

яйца — 3 шт.;

соль — ч. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

молоко — 500 мл;

мука — 250 г;

кипяток — 150 мл;

растительное масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

творог — 400 г;

яйцо — шт.;

сахар — 90 г;

кукурузный крахмал — ст. л.;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком. Вливаем в яичную смесь 250 мл молока, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто для блинов.

Вливаем в тесто остатки молока, добавляем кипяток, растительное масло и снова перемешиваем.

Оставляем тесто настояться на 15 минут, а затем обжариваем в сковороде тонкие блины.

Для приготовления начинки смешиваем творог с яйцом, сахарным песком, крахмалом и растопленным сливочным маслом.

Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем в трубочки и делим пополам.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем на дно блинные трубочки. Смазываем верхушку блинов сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем при 180 градусах полчаса.

Получаются мягкие нежные блины с творожной начинкой.

В творог для вкуса можно добавить изюм.