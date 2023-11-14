Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Блины — это исконно славянское блюдо, которое появилось еще во времена язычников. Тогда блины считались символом солнца и выпекались, как правило, в начале весны.
Для блинов существует праздник Масленица. Однако, с приходом христианства это торжество язычества потеряло свое первоначальное значение. Масленица для людей была необходима, чтобы принести блины как дар богине Ладе. Так она благословляла славян на плодородие в ближайшее лето.
Сейчас блины готовят не только в Масленицу. Это блюдо подается постоянно и зимой, и летом, и осенью. Расскажем про рецепт приготовления блинов с творожной начинкой.
Ингредиенты теста для блинов:
- яйца — 3 шт.;
- соль — ч. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- молоко — 500 мл;
- мука — 250 г;
- кипяток — 150 мл;
- растительное масло — 3 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 400 г;
- яйцо — шт.;
- сахар — 90 г;
- кукурузный крахмал — ст. л.;
- сливочное масло — 40 г.
Приготовление блинов:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком. Вливаем в яичную смесь 250 мл молока, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто для блинов.
Вливаем в тесто остатки молока, добавляем кипяток, растительное масло и снова перемешиваем.
Оставляем тесто настояться на 15 минут, а затем обжариваем в сковороде тонкие блины.
Для приготовления начинки смешиваем творог с яйцом, сахарным песком, крахмалом и растопленным сливочным маслом.
Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем в трубочки и делим пополам.
Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем на дно блинные трубочки. Смазываем верхушку блинов сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем при 180 градусах полчаса.
Получаются мягкие нежные блины с творожной начинкой.
В творог для вкуса можно добавить изюм.