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Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

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Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Блины — это исконно славянское блюдо, которое появилось еще во времена язычников. Тогда блины считались символом солнца и выпекались, как правило, в начале весны.

Для блинов существует праздник Масленица. Однако, с приходом христианства это торжество язычества потеряло свое первоначальное значение. Масленица для людей была необходима, чтобы принести блины как дар богине Ладе. Так она благословляла славян на плодородие в ближайшее лето.

Сейчас блины готовят не только в Масленицу. Это блюдо подается постоянно и зимой, и летом, и осенью. Расскажем про рецепт приготовления блинов с творожной начинкой.

Ингредиенты теста для блинов:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — ч. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • молоко — 500 мл;
  • мука — 250 г;
  • кипяток — 150 мл;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • творог — 400 г;
  • яйцо — шт.;
  • сахар — 90 г;
  • кукурузный крахмал — ст. л.;
  • сливочное масло — 40 г.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, взбиваем венчиком. Вливаем в яичную смесь 250 мл молока, смешиваем. Высыпаем в смесь муку, замешиваем тесто для блинов.

Вливаем в тесто остатки молока, добавляем кипяток, растительное масло и снова перемешиваем.

Оставляем тесто настояться на 15 минут, а затем обжариваем в сковороде тонкие блины.

Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Для приготовления начинки смешиваем творог с яйцом, сахарным песком, крахмалом и растопленным сливочным маслом.

Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Выкладываем начинку на каждый блин, скручиваем в трубочки и делим пополам.

Смазываем форму для запекания сливочным маслом, выкладываем на дно блинные трубочки. Смазываем верхушку блинов сливочным маслом, накрываем фольгой и выпекаем при 180 градусах полчаса.

Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

Получаются мягкие нежные блины с творожной начинкой.

Получаются с первого раза. Блины «Пятьсот» — готовлю с начинкой о которой мало кто знает

В творог для вкуса можно добавить изюм.

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