Манты классические — это вкуснейшее традиционное блюдо народов Центральной Азии. Угощение чаще готовят из рубленого мяса, которое заворачивают в тонкое тесто и готовят преимущественно на пару в мантоварке. Несложное в приготовлении блюдо подают в качестве праздничного или ежедневного угощения. Манты получаются сочными и необыкновенно аппетитными. Приготовить их не составит труда, даже если делать это впервые.

Манты с мясом в домашних условиях

Манты с мясом в домашних условиях готовятся легко. Начинку для мантов делают из любого мяса. Для ее сочности берут много лука, иногда добавляют мелко нарезанную картошку или тыкву. Все зависит от наличия ингредиентов и собственного вкуса. Ни один праздник не обойдется без шикарного угощения.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 400 гр.

Кипяток 250 мл.

Масло сливочное 40 гр.

Соль 1 ст.л.

Для начинки:

Мясо 400 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Лук репчатый 300 гр.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 80 мин.

Манты легко можно приготовить в домашних условиях. Ознакомившись с рецептурой, собираем продукты для теста. Отвешиваем 400 граммов муки, просеиваем во вместительную миску и солим. Отдельно соединив сливочное масло с кипятком и хорошенько размешав, вводим к сухой смеси. Оперативно размешиваем лопаткой и вымешиваем тесто вручную. Тесто получится эластичным и мягким. Прикрыв полотенцем, даем постоять. Очищаем луковицы. Свинину или другое мясо немного размораживаем. Мелко рубим мясо. Нарезаем луковицы тонкими полукольцами. Перекладываем к мясу. Солим и перчим. Вымешиваем руками. Раскатав тесто в пласт, вырезаем стаканом круглые лепешки или раскатываем заготовки, предварительно разделив тесто на небольшие кусочки. В центр каждой лепешки кладем начинку. Склеиваем свободные края в середине. Концы залепляем, как показано на фото. Скрепляем левый и правый край с двух сторон. Поддоны мантоварки промазываем растительным маслом. Дно каждого изделия опускаем в масло и раскладываем манты так, чтобы они не касались друг друга. В кастрюлю мантоварки наливаем воду, солим и ставим нагреваться. После закипания устанавливаем ярусы, заполненные мантами. Закрыв крышкой, варим 40 минут. Спустя время отключаем нагрев и поочередно снимаем ярусы. Манты перекладываем на блюдо и промазываем сливочным маслом. Дополняем соусами. Манты с мясом в домашних условиях готовы! Подаем горячими. Приятного аппетита!

Манты с картошкой в домашних условиях

Манты с картошкой в домашних условиях обладают необыкновенным вкусом. Если вы не любите манты с мясом, то этот рецепт вам придется по душе. Приготовив такое угощение и поставив на праздничный стол, вы получите массу комплиментов и изумлений от всех, кто удостоится попробовать манты.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 1 ст.

Яйца куриные – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Картофель – 500 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Лук репчатый – 160 гр.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Отмеряем 500 граммов муки и просеиваем.

Шаг 2. Во вместительную миску разбиваем 2 яйца и взбалтываем с водой и двумя чайными ложками соли.

Шаг 3. Постепенно подсыпая муку к жидкости, замешиваем крутое тесто. Если оно довольно липкое, добавляем чуть-чуть растительного масла.

Шаг 4. Приготовленное тесто заворачиваем в пакет или пленку и убираем на час в холодильную камеру.

Шаг 5. Очистив луковицы и промыв, мелко крошим.

Шаг 6. Картошку промываем. Почистив кожуру с помощью овощечистки, ополаскиваем клубни и мелко рубим кубиком.

Шаг 7. Пересыпаем мелко нарезанные овощи в миску. Солим и перчим. Поливаем растопленным сливочным маслом и хорошенько размешиваем начинку.

Шаг 8. Разделив тесто на 20 кусков, раскатываем круглые заготовки. Начиняем картофельным “фаршем”.

Шаг 9. Скрепляем концы в центре. Защепив края, формируем манты.

Шаг 10. Укладываем манты в пароварку. Закрываем крышку.

Шаг 11. Варим манты полчаса при интенсивном кипении.

Шаг 12. Сервируем манты и посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Манты с тыквой

Манты с тыквой – волшебное блюдо, для всех, кто не употребляет мясо или хочет разнообразить меню. Манты готовятся просто и получаются сочными и нежными. Для приготовления угощения используются простые ингредиенты. Осенью этот рецепт актуален, как никогда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Вода – 120 мл.

Яйца куриные – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Тыква – 350 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Лук репчатый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты. Берем тыкву не десертных сортов. Промытую тыкву очищаем от кожуры при помощи овощечистки, вынимаем семена.

Шаг 2. В глубокую емкость просеиваем муку. В центре делаем “ямку”. Солим. Выливаем воду и яйцо.

Шаг 3. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Упругое тесто должно оставаться эластичным.

Шаг 4. Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку. Даем постоять на столе полчаса.

Шаг 5. Очищаем лук, ополаскиваем и крошим, как можно мельче.

Шаг 6. Размещаем сковородку на среднем пламени. Наливаем растительное масло и даем нагреться. Забрасываем измельченный лук, пассеруем до прозрачного оттенка при частом помешивании. Отключаем нагрев.

Шаг 7. Очищенную тыкву рубим кубиками. Натирать тыкву не стоит, начинка в таком случае превратиться в кашу, а блюдо потеряет свою сочность.

Шаг 8. Пересыпаем тыкву в емкость. Сдабриваем поджаренным луком, солью и перцем. Вымешиваем начинку.

Шаг 9. Из отдохнувшего теста формируем “колбаску”. Режем ее на одинаковые части.

Шаг 10. Раскатав кусочки в круглые лепешки, в центр укладываем тыквенную начинку. Скрепляя концы заготовок, формируем манты.

Шаг 11. В кастрюлю для варки на пару выливаем воду. Сверху размещаем ярус с отверстиями. Промазываем растительным маслом, размещаем манты, чтобы они не касались друг друга.

Шаг 12. Закрыв конструкцию крышкой, размещаем на среднем пламени. Доведя до закипания, варим манты 35 минут.

Шаг 13. Приготовленные манты с тыквой распределяем по тарелкам и украшаем по своему усмотрению.

Шаг 14. Пробуем угощение. Приятного аппетита!

Как приготовить манты в мантоварке

Как приготовить манты в мантоварке – вопрос, который решается на раз-два. Приготовление мантов не доставит никаких хлопот. Манты в мантоварке могут быть с различными начинками. Сегодня у меня классические манты с мясным фаршем. Сытное блюдо понравится всем, кто любит пельмени.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука – 600-700 гр.

Кефир – 350 мл.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Начинка:

Фарш – 1,5 кг.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Лук репчатый – 3-4 шт.

Вода – ⅓ ст.

Масло сливочное – для смазывания ярусов.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем стакан муки во вместительную чашку. Солим и в центре делаем углубление. Разбиваем в “ямку” яйцо.

Шаг 2. Перемешав вилкой, понемногу подливаем кефир. Интенсивно объединяем, чтобы не было комочков.

Шаг 3. Понемногу подсыпая муку, вымешиваем тесто. При долгом вымешивании тесто не будет липнуть к рукам. Завернув в пленку или накрыв тесто, даем ему постоять 30 минут.

Шаг 4. Разделив тесто на части, скатываем “колбаски”. Разрезаем на кусочки не более 3-х сантиметров.

Шаг 5. Обмакнув каждый кусочек в муке, раскатываем лепешки. Очистив лук, мелко нарезаем. Соединяем с фаршем. Приправляем специями и хорошо вымешиваем. Для сочности добавляем немного воды и снова вымешиваем. На тесто кладем мясную начинку.

Шаг 6. В центре скрепляем свободные края лепешки и защипываем с боков, как продемонстрировано на фото.

Шаг 7. Получится “подушечка”.

Шаг 8. Противоположные концы натягиваем к центру и скрепляем. Так лепим все манты.

Шаг 9. Поддоны мантоварки промазываем сливочным маслом и размещаем изделия на расстоянии, чтобы манты не слипались при приготовлении. Если манты все не влезли в мантоварку, замораживаем изделия и используем полуфабрикат по необходимости.

Шаг 10. В кастрюлю наливаем воду до половины высоты и помещаем на огонь. Ждем закипания. В мантоварку аккуратно устанавливаем заполненные мантами ярусы. Закрыв крышкой, варим манты 45 минут.

Шаг 11. Снимаем манты и перекладываем на общее блюдо. Сдабриваем их сливочным маслом. Дополняем блюдо соусами и зеленью. Приятного аппетита!

Домашние манты в мультиварке

Домашние манты в мультиварке готовятся элементарно. Рецепт с легкостью сможет реализовать каждый. Тесто можно приготовить самостоятельно или приобрести в супермаркете. Фарш тоже можно купить или перекрутить мясо. В данном рецепте используется свиной фарш, который при желании можно заменить другим.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Пельменное тесто – 0,5 порции.

Фарш свиной – 250 гр.

Тыква сырая – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 50 мл. + 1 л.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания сетки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем тыкву от семян и кожуры. Отрезаем 50 граммов. Она придаст сочности фаршу.

Шаг 2. Очищенную луковицу мелко натираем, крошим ножом или пропускаем через мясорубку. Соединяем с фаршем. Тыкву мелко крошим и то же отправляем к компонентам. Солим и перчим.

Шаг 3. Размешиваем начинку, добавив 50 миллилитров ледяной воды.

Шаг 4. Из готового теста формируем “колбаску”. Режем пятаками. Припылив поверхность и заготовки мукой, раскатываем в тонкие лепешки. Кладем в середину каждой ложку начинки.

Шаг 5. Защипываем серединку и бока.

Шаг 6. Склеиваем концы, как показано на фото.

Шаг 7. Дно сетки для варки на пару смазываем растительным маслом. Кладем манты так, чтобы они не соприкасались между собой.

Шаг 8. В емкость электрического прибора наливаем литр воды. Устанавливаем наполненную сетку и закрываем технику.

Шаг 9. На дисплее выбираем программу “Суп”, запускаем таймер на 30 минут. Активируем готовку, нажав на кнопку “Старт”.

Шаг 10. После окончания программы осторожно открываем прибор и смазываем манты сливочным маслом.

Шаг 11. Раскладываем блюдо по порциям. Дополняем по желанию сметанным соусом.

Шаг 12. Кушаем и получаем наслаждение. Приятного аппетита!

Манты на пару в домашних условиях

Манты на пару в домашних условиях выходят сочными и безумно ароматными. Аппетитное блюдо хорошо насыщает. Подают манты горячими, дополнив соусами. Манты варят в мультиварке, мантоварке или пароварке. Иногда запекают или жарят. Сегодняшний рецепт исполнен в пароварке. Блюдо получается максимально вкусным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 1 ст.

Яйца куриные – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Начинка:

Зира – щепотка.

Мясо – 1 кг.

Курдючный жир – 100 гр.

Лук репчатый – 5-7 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Взбалтываем яйцо с водой и солим. Постепенно подсыпая просеянную муку, замешиваем крутое эластичное тесто. Завернув в пищевую пленку, даем полежать тесту, пока будем готовить начинку.

Шаг 2. Зачистив мясо от пленок и промыв, обсушиваем его бумажными полотенцами. Мелко рубим кубиком.

Шаг 3. Рубленый фарш перекладываем в объемную миску.

Шаг 4. С луковиц снимаем шелуху. Ополаскиваем и мелко крошим. Чем больше лука, тем сочнее блюдо.

Шаг 5. Забрасываем луковую нарезку к рубленому мясу.

Шаг 6. Сдабриваем содержимое миски перцем, зирой и солим. Количество и ассортимент специй определяем самостоятельно. Добавляем по вкусу.

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем начинку, втирая специи в мясо.

Шаг 8. Далее как можно мельче режем курдючный жир и сдабриваем начинку. Благодаря этому фарш станет нежным и сочным после приготовления. Перемешиваем компоненты тщательным образом.

Шаг 9. Отрезав часть от готового теста, раскатываем до толщины, не превышающей 2 миллиметров. Правильно приготовленное тесто при тонкой раскатке не должно рваться.

Шаг 10. Тонкий пласт делим на ровные квадраты.

Шаг 11. В середину кладем душистый фарш.

Шаг 12. В центре крепко скрепляем 4 уголка.

Шаг 13. Затем защипываем края, как показано на фото. Получится вот такой “цветок”.

Шаг 14. Поддон пароварки промазываем растительным маслом. Раскладываем манты.

Шаг 15. Устанавливаем поддон в электротехнику.

Шаг 16. Включаем агрегат на 40 минут.

Шаг 17. Готовые манты перекладываем на блюдо. Сдабриваем топленым сливочным маслом. Украшаем листочками зелени.

Шаг 18. Дополняем угощение соусом.

Шаг 19. Подаем, пока горячие. Приятного аппетита!

Запеченные манты в духовке

Запеченные манты в духовке получаются очень вкусными. Приготовить манты не составит никакого труда. Готовят их с любой начинкой, преимущественно с мясной. Запеченное блюдо подают как горячим, так и в остывшем состоянии. Угощение напоминает пирожки с мясом и отлично подойдет для дружеских компаний.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Сметана – 100 гр.

Кефир – 0,5 ст.

Чеснок – 1 зубчик.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Мясной фарш – 500 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, освобождаем от шелухи зубок чеснока и луковицу. Обдаем под краном. Ополаскиваем зелень. Отмерив 400 граммов муки, просеиваем. Кисломолочные продукты достаем из холодильной камеры.

Шаг 2. Пересыпаем муку в широкую миску. Солим и добавляем кефир. Смешав ингредиенты, хорошо вымешиваем тесто. Замесив тесто, накрываем пленкой и оставляем на 20 минут, чтобы оно отдохнуло и стало эластичным.

Шаг 3. Луковицу и укроп мелко рубим. Пересыпаем к фаршу. Солим и перчим. Основательно перемешиваем.

Шаг 4. Разрезав полежавшее тесто на 2 части, каждую из них скалкой превращаем в пласт, толщина которого не должна превышать 5 миллиметров. Делим пласт на квадраты. В центр укладываем чайную ложку фарша. Скрепляем края, чтобы получились “лодочки”. Смазанную растительным маслом огнеупорную форму заполняем раскрытыми мантами.

Шаг 5. На начинку кладем кусочек сливочного масла. Помещаем в прогретую до 180 градусов духовку для запекания на 10 минут. Затем осторожно вынимаем емкость и вливаем кипяток, чтобы он покрывал половину высоты мантов. Запекаем еще полчаса до испарения жидкости.

Шаг 6. В посуду перекладываем сметану, если густая, вливаем 100 миллилитров кефира. Натираем на мелкой терке чеснок. Добавляем рубленую зелень. Солим и размешиваем. Оставляем на 10 минут.

Шаг 7. Достаем манты и перекладываем на общую тарелку. В центре размещаем соус.

Шаг 8. Сдабриваем манты душистым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Манты с капустой и фаршем

Манты с капустой и фаршем обладают необыкновенным вкусом, получаются сочными и максимально аппетитными. Приготовить манты не составит никакого труда. Обычно для блюда я готовлю свежее домашнее тесто. В этот раз использовала покупное, чтобы сэкономить время. Блюдо отлично подходит как для застолий, так и для повседневного меню.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Тесто пельменное – 600 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Капуста белокочанная – 150 гр.

Специи молотые – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все продукты, которые указаны выше.

Шаг 2. С капусты убираем подвядшие листья. Очищаем лук. Овощи режем на удобные части, которые с легкостью могут измельчиться через мясорубку или в комбайне. Перекручиваем продукты.

Шаг 3. К измельченным ингредиентам добавляем 400 граммов мясного фарша.

Шаг 4. Солим и приправляем компоненты специями. Основательно смешиваем продукты до однородности.

Шаг 5. Тесто тонко раскатывает и разрезаем на квадратные заготовки.

Шаг 6. В середину выкладываем фарш.

Шаг 7. В центре скрепляем противоположные концы, как показано на фото. Затем защепляем с боков.

Шаг 8. Ярусы мантоварки промазываем маслом. Распределяем манты так, чтобы оставалось расстояние между изделиями.

Шаг 9. Кастрюлю с водой ставим на плиту и доводим до кипения. Устанавливаем ярусы с мантами. Прикрыв крышкой, варим 45 минут.

Шаг 10. Перекладываем готовые манты на блюдо. Дополняем соусами и подаем. Приятного аппетита!

Манты с курицей

Манты с курицей в отличие от традиционного рецепта готовятся на сковороде. Максимально простое угощение обладает презентабельным внешним видом. Блюдо отлично подходит для встречи гостей. Манты получаются сочными и максимально аппетитными.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Вода – 1 ст.

Яйца куриные – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Куриное филе – 800 гр.

Петрушка – 20 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сушеные травы – 10 гр.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Яйцо С0 промываем и высушиваем. Просеиваем муку в глубокую миску. Куриное филе и зелень обдаем под краном. Луковицу избавляем от шелухи.

Шаг 2. Пересыпаем муку во вместительную емкость.

Шаг 3. Делаем “ямку” в середине и разбиваем яйцо.

Шаг 4. Заливаем стакан воды.

Шаг 5. Вымешиваем тесто и собираем его в ком.

Шаг 6. Мелко крошим лук и рубим зелень.

Шаг 7. Филе измельчаем, как можно мельче. Выгружаем в миску. Туда же добавляем зелень. Приправляем сушеными травами. Сдабриваем солью и перцем.

Шаг 8. Вымешиваем начинку. Засыпаем рубленый лук.

Шаг 9. Объединяем компоненты.

Шаг 10. Из теста формируем продолговатую заготовку.

Шаг 11. Нарезаем одинаковыми сегментами.

Шаг 12. Скалкой раскатываем круглые заготовки.

Шаг 13. В середину лепешек кладем начинку.

Шаг 14. Защипываем края и формируем манты.

Шаг 15. На плите размещаем сковороду и прогреваем на ней растительное масло. Укладываем манты и поджариваем.

Шаг 16. Наливаем горячую воду, чтобы манты были покрыты жидкостью до половины.

Шаг 17. Прикрыв сковородку, готовим блюдо, пока не исчезнет жидкость.

Шаг 18. На плоскую тарелку выкладываем готовые манты.

Шаг 19. Сдабриваем блюдо соусом и посыпаем зеленью.

Шаг 20. Сразу приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Домашние манты с рубленым мясом

Домашние манты с рубленым мясом – блюдо для праздничного меню и повседневного рациона. За счет того, что для начинки используется рубленый фарш, манты получаются сочными и очень вкусными. Приготовление блюда осилит даже начинающий кулинар. Процесс вкуснейшего угощения не доставит никаких неудобств.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 700 гр.

Вода – 1 ст.

Яйца куриные – 1 шт.

Специи – по вкусу.

Соль – 1 ст.л.

Говядина – 500 гр.

Свиная прослойка – 500 гр.

Лук репчатый – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пищевую емкость просеиваем 700 граммов муки. В центре делаем углубление пальцами и разбиваем яйцо.

Шаг 2. Растворяем соль в воде и выливаем к остальным компонентам. Вымешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрываем и приступаем к готовке начинки.

Шаг 3. Зачистив мясо и сало, нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в миску.

Шаг 4. Очистив лук, измельчаем его и высыпаем к фаршу.

Шаг 5. Сдабриваем специями и солим. Перемешиваем начинку.

Шаг 6. Разделив тесто на равные комочки, раскатываем круглые заготовки. Кладем в центр начинку.

Шаг 7. В центре скрепляем свободные края.

Шаг 8. Затем защипываем противоположные стороны, чтобы получился конвертик.

Шаг 9. Теперь скрепляем бока. В кастрюлю мантоварки наливаем воду и ставим закипать. Раскладываем на ярусы с отверстиями, смазанные маслом, манты и размещаем ярусы над закипевшей кастрюлей. Закрыв крышку, варим 40 минут.

Шаг 10. Готовые манты кладем на общее блюдо, сдабриваем сливочным маслом. Украшаем зеленью по усмотрению.

Шаг 11. Дополнительно подаем соусы. Приятного аппетита!