Портал про города-курорты | Perekop

Манты классические

На чтение: 14 минут
Манты классические

Манты классические — это вкуснейшее традиционное блюдо народов Центральной Азии. Угощение чаще готовят из рубленого мяса, которое заворачивают в тонкое тесто и готовят преимущественно на пару в мантоварке. Несложное в приготовлении блюдо подают в качестве праздничного или ежедневного угощения. Манты получаются сочными и необыкновенно аппетитными. Приготовить их не составит труда, даже если делать это впервые.

Манты с мясом в домашних условиях

Манты с мясом в домашних условиях готовятся легко. Начинку для мантов делают из любого мяса. Для ее сочности берут много лука, иногда добавляют мелко нарезанную картошку или тыкву. Все зависит от наличия ингредиентов и собственного вкуса. Ни один праздник не обойдется без шикарного угощения.

Манты классические

Ингредиенты –+6 порц.

  • Мука 400 гр.
  • Кипяток 250 мл.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Соль 1 ст.л.
  • Для начинки:
  • Мясо 400 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Лук репчатый 300 гр.
  • Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 80 мин.

  1. Манты классические

    Манты легко можно приготовить в домашних условиях. Ознакомившись с рецептурой, собираем продукты для теста. Отвешиваем 400 граммов муки, просеиваем во вместительную миску и солим.

  2. Манты классические

    Отдельно соединив сливочное масло с кипятком и хорошенько размешав, вводим к сухой смеси. Оперативно размешиваем лопаткой и вымешиваем тесто вручную. Тесто получится эластичным и мягким. Прикрыв полотенцем, даем постоять.

  3. Манты классические

    Очищаем луковицы. Свинину или другое мясо немного размораживаем.

  4. Манты классические

    Мелко рубим мясо.

  5. Манты классические

    Нарезаем луковицы тонкими полукольцами. Перекладываем к мясу.

  6. Манты классические

    Солим и перчим. Вымешиваем руками.

  7. Манты классические

    Раскатав тесто в пласт, вырезаем стаканом круглые лепешки или раскатываем заготовки, предварительно разделив тесто на небольшие кусочки.

  8. Манты классические

    В центр каждой лепешки кладем начинку.

  9. Манты классические

    Склеиваем свободные края в середине.

  10. Манты классические

    Концы залепляем, как показано на фото.

  11. Манты классические

    Скрепляем левый и правый край с двух сторон.

  12. Манты классические

    Поддоны мантоварки промазываем растительным маслом. Дно каждого изделия опускаем в масло и раскладываем манты так, чтобы они не касались друг друга.

  13. Манты классические

    В кастрюлю мантоварки наливаем воду, солим и ставим нагреваться. После закипания устанавливаем ярусы, заполненные мантами. Закрыв крышкой, варим 40 минут.

  14. Манты классические

    Спустя время отключаем нагрев и поочередно снимаем ярусы. Манты перекладываем на блюдо и промазываем сливочным маслом. Дополняем соусами.

  15. Манты классические

    Манты с мясом в домашних условиях готовы! Подаем горячими. Приятного аппетита!

Манты с картошкой в домашних условиях

Манты с картошкой в домашних условиях обладают необыкновенным вкусом. Если вы не любите манты с мясом, то этот рецепт вам придется по душе. Приготовив такое угощение и поставив на праздничный стол, вы получите массу комплиментов и изумлений от всех, кто удостоится попробовать манты.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Картофель – 500 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Лук репчатый – 160 гр.
  • Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Отмеряем 500 граммов муки и просеиваем.

Манты классические

Шаг 2. Во вместительную миску разбиваем 2 яйца и взбалтываем с водой и двумя чайными ложками соли.

Манты классические

Шаг 3. Постепенно подсыпая муку к жидкости, замешиваем крутое тесто. Если оно довольно липкое, добавляем чуть-чуть растительного масла.

Манты классические

Шаг 4. Приготовленное тесто заворачиваем в пакет или пленку и убираем на час в холодильную камеру.

Манты классические

Шаг 5. Очистив луковицы и промыв, мелко крошим.

Манты классические

Шаг 6. Картошку промываем. Почистив кожуру с помощью овощечистки, ополаскиваем клубни и мелко рубим кубиком.

Манты классические

Шаг 7. Пересыпаем мелко нарезанные овощи в миску. Солим и перчим. Поливаем растопленным сливочным маслом и хорошенько размешиваем начинку.

Манты классические

Шаг 8. Разделив тесто на 20 кусков, раскатываем круглые заготовки. Начиняем картофельным “фаршем”.

Манты классические

Шаг 9. Скрепляем концы в центре. Защепив края, формируем манты.

Манты классические

Шаг 10. Укладываем манты в пароварку. Закрываем крышку.

Манты классические

Шаг 11. Варим манты полчаса при интенсивном кипении.

Манты классические

Шаг 12. Сервируем манты и посыпаем рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Манты классические

Манты с тыквой

Манты с тыквой – волшебное блюдо, для всех, кто не употребляет мясо или хочет разнообразить меню. Манты готовятся просто и получаются сочными и нежными. Для приготовления угощения используются простые ингредиенты. Осенью этот рецепт актуален, как никогда.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 450 гр.
  • Вода – 120 мл.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Тыква – 350 гр.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Лук репчатый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты. Берем тыкву не десертных сортов. Промытую тыкву очищаем от кожуры при помощи овощечистки, вынимаем семена.

Шаг 2. В глубокую емкость просеиваем муку. В центре делаем “ямку”. Солим. Выливаем воду и яйцо.

Манты классические

Шаг 3. Замешиваем тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Упругое тесто должно оставаться эластичным.

Манты классические

Шаг 4. Тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет или пищевую пленку. Даем постоять на столе полчаса.

Манты классические

Шаг 5. Очищаем лук, ополаскиваем и крошим, как можно мельче.

Манты классические

Шаг 6. Размещаем сковородку на среднем пламени. Наливаем растительное масло и даем нагреться. Забрасываем измельченный лук, пассеруем до прозрачного оттенка при частом помешивании. Отключаем нагрев.

Манты классические

Шаг 7. Очищенную тыкву рубим кубиками. Натирать тыкву не стоит, начинка в таком случае превратиться в кашу, а блюдо потеряет свою сочность.

Манты классические

Шаг 8. Пересыпаем тыкву в емкость. Сдабриваем поджаренным луком, солью и перцем. Вымешиваем начинку.

Манты классические

Шаг 9. Из отдохнувшего теста формируем “колбаску”. Режем ее на одинаковые части.

Манты классические

Шаг 10. Раскатав кусочки в круглые лепешки, в центр укладываем тыквенную начинку. Скрепляя концы заготовок, формируем манты.

Манты классические

Шаг 11. В кастрюлю для варки на пару выливаем воду. Сверху размещаем ярус с отверстиями. Промазываем растительным маслом, размещаем манты, чтобы они не касались друг друга.

Манты классические

Шаг 12. Закрыв конструкцию крышкой, размещаем на среднем пламени. Доведя до закипания, варим манты 35 минут.

Манты классические

Шаг 13. Приготовленные манты с тыквой распределяем по тарелкам и украшаем по своему усмотрению.

Манты классические

Шаг 14. Пробуем угощение. Приятного аппетита!

Манты классические

Как приготовить манты в мантоварке

Как приготовить манты в мантоварке – вопрос, который решается на раз-два. Приготовление мантов не доставит никаких хлопот. Манты в мантоварке могут быть с различными начинками. Сегодня у меня классические манты с мясным фаршем. Сытное блюдо понравится всем, кто любит пельмени.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 600-700 гр.
  • Кефир – 350 мл.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.

Начинка:

  • Фарш – 1,5 кг.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Лук репчатый – 3-4 шт.
  • Вода – ⅓ ст.
  • Масло сливочное – для смазывания ярусов.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем стакан муки во вместительную чашку. Солим и в центре делаем углубление. Разбиваем в “ямку” яйцо.

Манты классические

Шаг 2. Перемешав вилкой, понемногу подливаем кефир. Интенсивно объединяем, чтобы не было комочков.

Манты классические

Шаг 3. Понемногу подсыпая муку, вымешиваем тесто. При долгом вымешивании тесто не будет липнуть к рукам. Завернув в пленку или накрыв тесто, даем ему постоять 30 минут.

Манты классические

Шаг 4. Разделив тесто на части, скатываем “колбаски”. Разрезаем на кусочки не более 3-х сантиметров.

Манты классические

Шаг 5. Обмакнув каждый кусочек в муке, раскатываем лепешки. Очистив лук, мелко нарезаем. Соединяем с фаршем. Приправляем специями и хорошо вымешиваем. Для сочности добавляем немного воды и снова вымешиваем. На тесто кладем мясную начинку.

Манты классические

Шаг 6. В центре скрепляем свободные края лепешки и защипываем с боков, как продемонстрировано на фото.

Манты классические

Шаг 7. Получится “подушечка”.

Манты классические

Шаг 8. Противоположные концы натягиваем к центру и скрепляем. Так лепим все манты.

Манты классические

Шаг 9. Поддоны мантоварки промазываем сливочным маслом и размещаем изделия на расстоянии, чтобы манты не слипались при приготовлении. Если манты все не влезли в мантоварку, замораживаем изделия и используем полуфабрикат по необходимости.

Манты классические

Шаг 10. В кастрюлю наливаем воду до половины высоты и помещаем на огонь. Ждем закипания. В мантоварку аккуратно устанавливаем заполненные мантами ярусы. Закрыв крышкой, варим манты 45 минут.

Манты классические

Шаг 11. Снимаем манты и перекладываем на общее блюдо. Сдабриваем их сливочным маслом. Дополняем блюдо соусами и зеленью. Приятного аппетита!

Манты классические

Домашние манты в мультиварке

Домашние манты в мультиварке готовятся элементарно. Рецепт с легкостью сможет реализовать каждый. Тесто можно приготовить самостоятельно или приобрести в супермаркете. Фарш тоже можно купить или перекрутить мясо. В данном рецепте используется свиной фарш, который при желании можно заменить другим.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Пельменное тесто – 0,5 порции.
  • Фарш свиной – 250 гр.
  • Тыква сырая – 50 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 50 мл. + 1 л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для смазывания сетки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Очищаем тыкву от семян и кожуры. Отрезаем 50 граммов. Она придаст сочности фаршу.

Манты классические

Шаг 2. Очищенную луковицу мелко натираем, крошим ножом или пропускаем через мясорубку. Соединяем с фаршем. Тыкву мелко крошим и то же отправляем к компонентам. Солим и перчим.

Манты классические

Шаг 3. Размешиваем начинку, добавив 50 миллилитров ледяной воды.

Манты классические

Шаг 4. Из готового теста формируем “колбаску”. Режем пятаками. Припылив поверхность и заготовки мукой, раскатываем в тонкие лепешки. Кладем в середину каждой ложку начинки.

Манты классические

Шаг 5. Защипываем серединку и бока.

Манты классические

Шаг 6. Склеиваем концы, как показано на фото.

Манты классические

Шаг 7. Дно сетки для варки на пару смазываем растительным маслом. Кладем манты так, чтобы они не соприкасались между собой.

Манты классические

Шаг 8. В емкость электрического прибора наливаем литр воды. Устанавливаем наполненную сетку и закрываем технику.

Манты классические

Шаг 9. На дисплее выбираем программу “Суп”, запускаем таймер на 30 минут. Активируем готовку, нажав на кнопку “Старт”.

Манты классические

Шаг 10. После окончания программы осторожно открываем прибор и смазываем манты сливочным маслом.

Манты классические

Шаг 11. Раскладываем блюдо по порциям. Дополняем по желанию сметанным соусом.

Манты классические

Шаг 12. Кушаем и получаем наслаждение. Приятного аппетита!

Манты классические

Манты на пару в домашних условиях

Манты на пару в домашних условиях выходят сочными и безумно ароматными. Аппетитное блюдо хорошо насыщает. Подают манты горячими, дополнив соусами. Манты варят в мультиварке, мантоварке или пароварке. Иногда запекают или жарят. Сегодняшний рецепт исполнен в пароварке. Блюдо получается максимально вкусным.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.

Начинка:

  • Зира – щепотка.
  • Мясо – 1 кг.
  • Курдючный жир – 100 гр.
  • Лук репчатый – 5-7 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Взбалтываем яйцо с водой и солим. Постепенно подсыпая просеянную муку, замешиваем крутое эластичное тесто. Завернув в пищевую пленку, даем полежать тесту, пока будем готовить начинку.

Манты классические

Шаг 2. Зачистив мясо от пленок и промыв, обсушиваем его бумажными полотенцами. Мелко рубим кубиком.

Шаг 3. Рубленый фарш перекладываем в объемную миску.

Манты классические

Шаг 4. С луковиц снимаем шелуху. Ополаскиваем и мелко крошим. Чем больше лука, тем сочнее блюдо.

Шаг 5. Забрасываем луковую нарезку к рубленому мясу.

Манты классические

Шаг 6. Сдабриваем содержимое миски перцем, зирой и солим. Количество и ассортимент специй определяем самостоятельно. Добавляем по вкусу.

Шаг 7. Хорошенько вымешиваем начинку, втирая специи в мясо.

Манты классические

Шаг 8. Далее как можно мельче режем курдючный жир и сдабриваем начинку. Благодаря этому фарш станет нежным и сочным после приготовления. Перемешиваем компоненты тщательным образом.

Шаг 9. Отрезав часть от готового теста, раскатываем до толщины, не превышающей 2 миллиметров. Правильно приготовленное тесто при тонкой раскатке не должно рваться.

Манты классические

Шаг 10. Тонкий пласт делим на ровные квадраты.

Шаг 11. В середину кладем душистый фарш.

Манты классические

Шаг 12. В центре крепко скрепляем 4 уголка.

Шаг 13. Затем защипываем края, как показано на фото. Получится вот такой “цветок”.

Манты классические

Шаг 14. Поддон пароварки промазываем растительным маслом. Раскладываем манты.

Шаг 15. Устанавливаем поддон в электротехнику.

Манты классические

Шаг 16. Включаем агрегат на 40 минут.

Шаг 17. Готовые манты перекладываем на блюдо. Сдабриваем топленым сливочным маслом. Украшаем листочками зелени.

Манты классические

Шаг 18. Дополняем угощение соусом.

Шаг 19. Подаем, пока горячие. Приятного аппетита!

Манты классические

Запеченные манты в духовке

Запеченные манты в духовке получаются очень вкусными. Приготовить манты не составит никакого труда. Готовят их с любой начинкой, преимущественно с мясной. Запеченное блюдо подают как горячим, так и в остывшем состоянии. Угощение напоминает пирожки с мясом и отлично подойдет для дружеских компаний.

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Кефир – 0,5 ст.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Начинка:

  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Мясной фарш – 500 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив ингредиенты, освобождаем от шелухи зубок чеснока и луковицу. Обдаем под краном. Ополаскиваем зелень. Отмерив 400 граммов муки, просеиваем. Кисломолочные продукты достаем из холодильной камеры.

Шаг 2. Пересыпаем муку в широкую миску. Солим и добавляем кефир. Смешав ингредиенты, хорошо вымешиваем тесто. Замесив тесто, накрываем пленкой и оставляем на 20 минут, чтобы оно отдохнуло и стало эластичным.

Манты классические

Шаг 3. Луковицу и укроп мелко рубим. Пересыпаем к фаршу. Солим и перчим. Основательно перемешиваем.

Шаг 4. Разрезав полежавшее тесто на 2 части, каждую из них скалкой превращаем в пласт, толщина которого не должна превышать 5 миллиметров. Делим пласт на квадраты. В центр укладываем чайную ложку фарша. Скрепляем края, чтобы получились “лодочки”. Смазанную растительным маслом огнеупорную форму заполняем раскрытыми мантами.

Манты классические

Шаг 5. На начинку кладем кусочек сливочного масла. Помещаем в прогретую до 180 градусов духовку для запекания на 10 минут. Затем осторожно вынимаем емкость и вливаем кипяток, чтобы он покрывал половину высоты мантов. Запекаем еще полчаса до испарения жидкости.

Шаг 6. В посуду перекладываем сметану, если густая, вливаем 100 миллилитров кефира. Натираем на мелкой терке чеснок. Добавляем рубленую зелень. Солим и размешиваем. Оставляем на 10 минут.

Манты классические

Шаг 7. Достаем манты и перекладываем на общую тарелку. В центре размещаем соус.

Шаг 8. Сдабриваем манты душистым соусом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Манты классические

Манты с капустой и фаршем

Манты с капустой и фаршем обладают необыкновенным вкусом, получаются сочными и максимально аппетитными. Приготовить манты не составит никакого труда. Обычно для блюда я готовлю свежее домашнее тесто. В этот раз использовала покупное, чтобы сэкономить время. Блюдо отлично подходит как для застолий, так и для повседневного меню.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Тесто пельменное – 600 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Капуста белокочанная – 150 гр.
  • Специи молотые – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Лук репчатый – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем все продукты, которые указаны выше.

Шаг 2. С капусты убираем подвядшие листья. Очищаем лук. Овощи режем на удобные части, которые с легкостью могут измельчиться через мясорубку или в комбайне. Перекручиваем продукты.

Манты классические

Шаг 3. К измельченным ингредиентам добавляем 400 граммов мясного фарша.

Шаг 4. Солим и приправляем компоненты специями. Основательно смешиваем продукты до однородности.

Манты классические

Шаг 5. Тесто тонко раскатывает и разрезаем на квадратные заготовки.

Шаг 6. В середину выкладываем фарш.

Манты классические

Шаг 7. В центре скрепляем противоположные концы, как показано на фото. Затем защепляем с боков.

Шаг 8. Ярусы мантоварки промазываем маслом. Распределяем манты так, чтобы оставалось расстояние между изделиями.

Манты классические

Шаг 9. Кастрюлю с водой ставим на плиту и доводим до кипения. Устанавливаем ярусы с мантами. Прикрыв крышкой, варим 45 минут.

Шаг 10. Перекладываем готовые манты на блюдо. Дополняем соусами и подаем. Приятного аппетита!

Манты классические

Манты с курицей

Манты с курицей в отличие от традиционного рецепта готовятся на сковороде. Максимально простое угощение обладает презентабельным внешним видом. Блюдо отлично подходит для встречи гостей. Манты получаются сочными и максимально аппетитными.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Куриное филе – 800 гр.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сушеные травы – 10 гр.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Яйцо С0 промываем и высушиваем. Просеиваем муку в глубокую миску. Куриное филе и зелень обдаем под краном. Луковицу избавляем от шелухи.

Шаг 2. Пересыпаем муку во вместительную емкость.

Манты классические

Шаг 3. Делаем “ямку” в середине и разбиваем яйцо.

Шаг 4. Заливаем стакан воды.

Манты классические

Шаг 5. Вымешиваем тесто и собираем его в ком.

Шаг 6. Мелко крошим лук и рубим зелень.

Манты классические

Шаг 7. Филе измельчаем, как можно мельче. Выгружаем в миску. Туда же добавляем зелень. Приправляем сушеными травами. Сдабриваем солью и перцем.

Шаг 8. Вымешиваем начинку. Засыпаем рубленый лук.

Манты классические

Шаг 9. Объединяем компоненты.

Шаг 10. Из теста формируем продолговатую заготовку.

Манты классические

Шаг 11. Нарезаем одинаковыми сегментами.

Шаг 12. Скалкой раскатываем круглые заготовки.

Манты классические

Шаг 13. В середину лепешек кладем начинку.

Шаг 14. Защипываем края и формируем манты.

Манты классические

Шаг 15. На плите размещаем сковороду и прогреваем на ней растительное масло. Укладываем манты и поджариваем.

Шаг 16. Наливаем горячую воду, чтобы манты были покрыты жидкостью до половины.

Манты классические

Шаг 17. Прикрыв сковородку, готовим блюдо, пока не исчезнет жидкость.

Шаг 18. На плоскую тарелку выкладываем готовые манты.

Манты классические

Шаг 19. Сдабриваем блюдо соусом и посыпаем зеленью.

Шаг 20. Сразу приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Манты классические

Домашние манты с рубленым мясом

Домашние манты с рубленым мясом – блюдо для праздничного меню и повседневного рациона. За счет того, что для начинки используется рубленый фарш, манты получаются сочными и очень вкусными. Приготовление блюда осилит даже начинающий кулинар. Процесс вкуснейшего угощения не доставит никаких неудобств.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 700 гр.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Говядина – 500 гр.
  • Свиная прослойка – 500 гр.
  • Лук репчатый – 400 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В пищевую емкость просеиваем 700 граммов муки. В центре делаем углубление пальцами и разбиваем яйцо.

Манты классические

Шаг 2. Растворяем соль в воде и выливаем к остальным компонентам. Вымешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрываем и приступаем к готовке начинки.

Шаг 3. Зачистив мясо и сало, нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в миску.

Манты классические

Шаг 4. Очистив лук, измельчаем его и высыпаем к фаршу.

Шаг 5. Сдабриваем специями и солим. Перемешиваем начинку.

Манты классические

Шаг 6. Разделив тесто на равные комочки, раскатываем круглые заготовки. Кладем в центр начинку.

Шаг 7. В центре скрепляем свободные края.

Манты классические

Шаг 8. Затем защипываем противоположные стороны, чтобы получился конвертик.

Шаг 9. Теперь скрепляем бока. В кастрюлю мантоварки наливаем воду и ставим закипать. Раскладываем на ярусы с отверстиями, смазанные маслом, манты и размещаем ярусы над закипевшей кастрюлей. Закрыв крышку, варим 40 минут.

Манты классические

Шаг 10. Готовые манты кладем на общее блюдо, сдабриваем сливочным маслом. Украшаем зеленью по усмотрению.

Шаг 11. Дополнительно подаем соусы. Приятного аппетита!

Манты классические

Что будем искать? Например,Человек