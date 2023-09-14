Диетолог назвал два самых вредных вида варенья

Варенье из клубники и абрикосов считается самым опасным для здоровья из-за чрезмерного содержания сахара — об этом сообщил диетолог Евгений Арзамасцев в разговоре с порталом «Москва 24».

Сахар, по словам специалиста, есть в любом варенье. Однако некоторые фрукты сами по себе слишком сладкие — например, абрикосы. Если употреблять такое варенье каждый день (например, утром и вечером), то набор веса или нарушения углеводного обмена не заставят себя ждать.

Клубничное варенье опасно по другой причине — из-за мелких семечек, которые есть на поверхности ягоды. От варенья из клубники и земляники стоит отказаться людям с дивертикулезом — мешочкообразными выпячиваниями в стенке толстой кишки.

Диетолог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, что домашнее варенье всегда полезнее магазинного. Лучший способ приготовления сладких заготовок — это «пятиминутка». При быстрой варке в фруктах и ягодах сохранится большая часть витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Воспользуйтесь любым рецептом варенья-пятиминутки из нашей подборки.