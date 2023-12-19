Описание приготовления:
Салат прекрасно подойдет для легкого ужина и на праздничном столе он будет очень хорошо встречен. Айсберг можно заменить на шпинат, рукколу, любой салат по вкусу. Куриную грудку можно не только отварить, но и запечь в духовке, а мед заменить на кленовый или финиковый сироп.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крупы / Киноа Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе вареное 150 Грамм
- Киноа 1/4 Стакана
- Вода 1/2 Стакана
- Апельсин 1 Штука
- Салат Айсберг 50 Грамм
- Кешью 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Мед 1 Чайная ложка
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Лук красный 50 Грамм (сладкий)
Количество порций 3
Калорийность
159 ккал
Калорийность
10 г
Белки
9 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с киноа, курицей и апельсинами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с киноа, курицей и апельсинами. Апельсин тщательно вымойте в горячей воде, айсберг сполосните и обсушите.
Киноа сполосните и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю с киноа на медленный огонь и варите после закипания 15-20 минут. Киноа должно приготовиться, а вода полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и полностью остудите.
Айсберг порежьте или порвите руками на куски и выложите в салатник. Красный лук порежьте и добавьте к айсбергу.
Курицу порежьте на кусочки и выложите в салатник.
Высыпьте в салат киноа.
Срежьте у апельсина корку с белой частью. Вырежьте мякоть апельсина между перегородками. Мякоть выложите в салатник, а из остатков выжмите сок в миску.
В апельсиновый сок добавьте мед, соль, поперчите, влейте лимонный сок и растительное масло. Все хорошо перемешайте до однородной эмульсии.
Заправьте салат, перемешайте и разложите по тарелкам. Посыпьте салат рублеными орехами и подавайте к столу.
Приятного аппетита!