Описание приготовления:

Салат прекрасно подойдет для легкого ужина и на праздничном столе он будет очень хорошо встречен. Айсберг можно заменить на шпинат, рукколу, любой салат по вкусу. Куриную грудку можно не только отварить, но и запечь в духовке, а мед заменить на кленовый или финиковый сироп.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крупы / Киноа Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе вареное 150 Грамм

Киноа 1/4 Стакана

Вода 1/2 Стакана

Апельсин 1 Штука

Салат Айсберг 50 Грамм

Кешью 20 Грамм

Соль По вкусу

Сок лимона 1 Чайная ложка

Мед 1 Чайная ложка

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Лук красный 50 Грамм (сладкий)

Количество порций 3

Калорийность

159 ккал

Калорийность

10 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с киноа, курицей и апельсинами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата с киноа, курицей и апельсинами. Апельсин тщательно вымойте в горячей воде, айсберг сполосните и обсушите.

Киноа сполосните и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю с киноа на медленный огонь и варите после закипания 15-20 минут. Киноа должно приготовиться, а вода полностью впитаться. Снимите кастрюлю с огня и полностью остудите.

Айсберг порежьте или порвите руками на куски и выложите в салатник. Красный лук порежьте и добавьте к айсбергу.

Курицу порежьте на кусочки и выложите в салатник.

Высыпьте в салат киноа.

Срежьте у апельсина корку с белой частью. Вырежьте мякоть апельсина между перегородками. Мякоть выложите в салатник, а из остатков выжмите сок в миску.

В апельсиновый сок добавьте мед, соль, поперчите, влейте лимонный сок и растительное масло. Все хорошо перемешайте до однородной эмульсии.

Заправьте салат, перемешайте и разложите по тарелкам. Посыпьте салат рублеными орехами и подавайте к столу.

Приятного аппетита!