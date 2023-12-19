ГлавнаяРецептыШикарный хлебец из печени: приготовьте праздничное блюдо, от которого никто не устоит Шикарный хлебец из печени: приготовьте праздничное блюдо, от которого никто не устоит На чтение: 2 минуты Хлебец из печени – вкусная закуска на Новый год или Рождество. Это блюдо готовится очень просто из привычных ингредиентов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Компанию печени составят яйца. Половину из них нужно предварительно отварить. Попробуйте также Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут Рецепт закуски из куриной печени Время: 1 час 15 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 600 граммов куриной печени; – 10 яиц; – 1 луковица; – 1 большая морковь; – 1 болгарский перец; – 250 граммов твердого сыра; – 50 граммов сливочного масла; – соль, черный молотый перец, копченая паприка и зелень по вкусу. Приготовление: Куриную печень промойте, залейте водой, посолите и сварите до готовности. Охладите и нарежьте небольшими кусочками. 5 яиц сварите вкрутую, почистите и нарежьте большими кубиками. Перец нарежьте квадратиками, а зелень измельчите. Лук почистите, нарежьте кусочками и вместе с натертой морковью обжарьте на масле до золотистого приятного цвета. Туда же добавьте болгарский перец и тушите еще 5 минут. Еще 5 яиц вбейте в миску, посолите, поперчите, добавьте натертый сыр и взбейте до однородной смеси. Добавьте печень, поджаренный лук, соль, перец, специи, паприку, зелень и перемешайте. Прямоугольную форму для запекания застелите пергаментом, смажьте маслом, плотно выложите в него печеночную массу вместе с нарезанными яйцами. Накройте форму фольгой и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте травами и пеките еще 5 минут. Готовый хлебец достаньте из формы, дайте ему остыть, нарежьте порционными ломтиками и подавайте. Ищете вкусные рецепты на Новый год? Просмотрите нашу специальную подборку оригинальных блюд – вы точно найдете что-нибудь для себя. Поделитесь с друзьями