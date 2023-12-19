Вместо надоевшего Оливье. Сразу 3 вкусных салата на Новогодний стол

Правильное приготовление салата — это залог хорошего и вкусного блюда. Не всегда салаты получаются у кулинаров. Многие не могут найти причину провалу в приготовлении столь простого яства. Ошибки кроются в деталях.

Нередко в салат добавляются продукты разных температур. Смешивая горячие яйца и холодный сыр получается каша. Поэтому салат становится однородной массой, что не особо презентабельно.

Также при варке овощей важно сохранять кожуру, чтобы все вкусовые качества остались внутри продуктов. Иначе салат будет пресным.

Нарезать продукты тоже стоит правильно. Все овощи, мясные компоненты, яйца и сыры должны быть нарезаны одинаково.

Приготовим несколько вариантов салатов на праздничный стол.

Ингредиенты салата с говядиной:

Говядина отварная — 300 г;

Лук репчатый — 50 г;

Картофель отварной — 3 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Соленый огурец — 3 шт.;

Горошек консервированный — 200 г;

Морковь отварная — 180 г;

Майонез — 120 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата с говядиной:

Натираем на крупной терке очищенный картофель и морковь. Делим говядину на небольшие волокна. Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук и соленые огурцы.

Разминаем очищенные яйца вилкой. В кулинарное кольцо выкладываем картофель, солим и утрамбовываем ложкой. Смазываем картофельный слой майонезом.

На картофельный слой кладем консервированный горошек, а затем говядину. На слой мяса выкладываем лук, смазываем майонезом.

На слой лука кладем яичную массу, формируем сеточку из майонеза. На яичный слой кладем маринованные огурцы, их покрываем морковным слоем. На морковном слое рисуем сеточку из майонеза.

Можно украсить данный салат зеленым горошком.

Ингредиенты для салата с печенью трески:

Картофель отварной — 2 шт.;

Печень трески — 240 г;

Огурцы соленые — 3 шт.;

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр твердый — 100 г;

Зеленый лук — 50 г;

Майонез — 100 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата с печенью трески:

Натираем на крупной терке очищенные морковь и картофель. Выкладываем в кулинарное кольцо картофель, солим и утрамбовываем.

Смазываем картофельный слой майонезом, выкладываем на поверхность печень трески. На печень кладем морковь, утрамбовываем и смазываем майонезом.

Натираем на крупной терке очищенные яйца, выкладываем на морковный слой и утрамбовываем. Смазываем яичный слой майонезом. Нарезаем мелко соленые огурцы, выкладываем на слой из яиц.

Измельчаем на маленьких резцах терки сыр, посыпаем им верхушку салата. Шинкуем зеленый лук. Формируем на сырном слое сеточку из майонеза, посыпаем зеленым луком.

Ингредиенты для салата с яблоком и сыром:

Яйца вареные — 3 шт.;

Сыр твердый — 100 г;

Морковь отварная — 160 г;

Яблоки — 2 шт.;

Орехи грецкие — 100 г;

Майонез — 80 г;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление салата с яблоком и сыром:

Натираем на крупной терке очищенные яйца, сыр, морковь и яблоки. Рубим грецкие орехи на крупные кусочки. Выкладываем в кулинарное кольцо яичный слой, смазываем майонезом.

На яичный слой кладем морковь, утрамбовываем и солим. Формируем на слое сеточку из майонеза, выкладываем сыр. На слой из сыра кладем яблочную массу, уплотняем ложкой.

Смазываем яблочный слой майонезом. Посыпаем верхушку салата грецкими орехами.

В итоге мы имеем три полноценных праздничных салата. Они довольно бюджетные и смогут разнообразить ваш праздник.