Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить капусту со свеклой и чесноком быстрого приготовления. Количество сахара можно уменьшить, если любите более соленую капусту.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Заготовки / Маринование / Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 550 Грамм
- Свекла 100 Грамм
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Вода 450 Миллилитров
- Сахар 25 Грамм
- Соль 20 Грамм
- Перец душистый горошком 1 Штука
- Черный перец горошком 3-5 Штук
- Лавровый лист 1 Штука
- Уксус 9% 40 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
27 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления»
Подготовьте все ингредиенты.
Свеклу очистите и нарежьте ломтиками. Чеснок очистите от шелухи и нарежьте пластинами.
Капусту нарежьте крупными кубиками.
Слоями выложите в банку капусту, свеклу и чеснок.
Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, лавровым листом и перцем горошком. Проварите 1-2 минуты, чтобы соль и сахар полностью растворились, в конце добавьте уксус.
Влейте горячий маринад в банку. Он должен полностью покрывать капусту.
Накройте крышкой и оставьте остывать. Затем уберите банку в холодильник на сутки.
Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления готова, приятного аппетита!