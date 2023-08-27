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Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

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Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить капусту со свеклой и чесноком быстрого приготовления. Количество сахара можно уменьшить, если любите более соленую капусту.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Заготовки / Маринование / Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 550 Грамм
  • Свекла 100 Грамм
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Вода 450 Миллилитров
  • Сахар 25 Грамм
  • Соль 20 Грамм
  • Перец душистый горошком 1 Штука
  • Черный перец горошком 3-5 Штук
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Уксус 9% 40 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

27 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления»

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Свеклу очистите и нарежьте ломтиками. Чеснок очистите от шелухи и нарежьте пластинами.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Капусту нарежьте крупными кубиками.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Слоями выложите в банку капусту, свеклу и чеснок.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Для маринада вскипятите воду с сахаром, солью, лавровым листом и перцем горошком. Проварите 1-2 минуты, чтобы соль и сахар полностью растворились, в конце добавьте уксус.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Влейте горячий маринад в банку. Он должен полностью покрывать капусту.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Накройте крышкой и оставьте остывать. Затем уберите банку в холодильник на сутки.

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления

Капуста со свеклой и чесноком быстрого приготовления готова, приятного аппетита!

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