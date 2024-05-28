Салат с курицей и чесночной заправкой: как приготовить блюдо с ярким вкусом

Такой салат можно подавать сразу после приготовления, не отправляя его в холодильник.
Продолжая тему салатов, не можем обойти вниманием рецепт салата с курицей и чесночной заправкой. Сочетание этих ингредиентов дает невероятный вкус и украсит любой стол. Как его приготовить, рассказали в блоге «Приятного аппетита/Рецепты». Такой салат смело можно предлагать даже самым избалованным гурманам.
Салат с курицей и чесночной заправкой
Ингредиенты:
филе – 1 шт;
- ананасы свежие/консервированные – 150 гр;
- греческий йогурт – 2 ст. л;
- твердый сыр – 80 гр;
- чеснок – зубчика;
- соль и перец по вкусу;
- вареные яйца – 4 шт;
- кусочек лимона.
Способ приготовления:
Филе разделить на две плоские части, посолить, поперчить и жарить на оливковом масле на средне-высоком огне по 4 минуты с каждой стороны. Так мясо сохранит сочность.
В греческий йогурт натереть чеснок, добавить соль, перец по вкусу и выжать дольку лимона/лайма, перемешать.
Курицу нарезать кубиками, туда же добавить яйца, тертый сыр, кусочки ананасов и заправку. Все перемешать и можно подавать на стол.
Читайте также:
Салат с говядиной: рецепт яркого, ароматного и вкусного блюда (видео)
Салат со свининой и огурцами по-азиатски: как приготовить оригинальное блюдо
Если нет времени готовить: рецепт быстрого салата с фасолью