Салат с курицей и чесночной заправкой: как приготовить блюдо с ярким вкусом

Такой салат можно подавать сразу после приготовления, не отправляя его в холодильник.

Продолжая тему салатов, не можем обойти вниманием рецепт салата с курицей и чесночной заправкой. Сочетание этих ингредиентов дает невероятный вкус и украсит любой стол. Как его приготовить, рассказали в блоге «Приятного аппетита/Рецепты». Такой салат смело можно предлагать даже самым избалованным гурманам.

Салат с курицей и чесночной заправкой

Ингредиенты:

филе – 1 шт;

ананасы свежие/консервированные – 150 гр;

греческий йогурт – 2 ст. л;

твердый сыр – 80 гр;

чеснок – зубчика;

соль и перец по вкусу;

вареные яйца – 4 шт;

кусочек лимона.

Способ приготовления:

Филе разделить на две плоские части, посолить, поперчить и жарить на оливковом масле на средне-высоком огне по 4 минуты с каждой стороны. Так мясо сохранит сочность.

В греческий йогурт натереть чеснок, добавить соль, перец по вкусу и выжать дольку лимона/лайма, перемешать.

Курицу нарезать кубиками, туда же добавить яйца, тертый сыр, кусочки ананасов и заправку. Все перемешать и можно подавать на стол.

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