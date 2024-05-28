Привезла рецепт из Германии. Жареные кабачки вкуснее мяса: этот рецепт удивил всех гостей

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Невозможно точно определить, кто придумал жарить кабачки. Этот способ приготовления кабачков мог возникнуть в разных культурах и в разное время.
Кабачок — это универсальный овощ, который можно готовить разными способами: варить, тушить, запекать, жарить.
Жареные кабачки — это простое и вкусное блюдо, которое может быть самостоятельным или выступать в качестве гарнира к мясу или рыбе. Поэтому можно предположить, что этот способ приготовления появился достаточно давно и был доступен людям из разных культур.
Приготовим жареные кабачки дома.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 шт.;
- Соль — ½ ч.л.;
- Яйца — 3 шт.;
- Майонез — 1 ст.л.;
- Панировочные сухари — 100 г;
- Мука — 4 ст.л.;
- Паприка — ½ ч.л.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Укроп — 2 ст.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Охлажденная кипяченая вода — 2 ст.л.
Приготовление жареных кабачков:
Удаляем у кабачков плодоножку и кожуру, делаем надрезы вдоль не до конца основания кабачка.
Посыпаем кабачки солью и оставляем на 15-20 минут.
Взбиваем яйца с майонезом, смешиваем панировочные сухари с паприкой и мукой. Отжимаем лишнюю жидкость из кабачков, обваливаем их в панировочных сухарях.
Обволакиваем кабачки в панировке также в яичной смеси.
Выкладываем кабачки в сковороду в горячее растительное масло.
Обжариваем кабачки под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.
Натираем на мелкой терке чеснок, шинкуем укроп, смешиваем с растительным маслом. Вливаем в смесь кипяченую воду.
Смазываем каждый обжаренный кабачок смесью чеснока и зелени. Получается отменный завтрак из кабачка.