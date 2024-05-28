Привезла рецепт из Германии. Жареные кабачки вкуснее мяса: этот рецепт удивил всех гостей

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Невозможно точно определить, кто придумал жарить кабачки. Этот способ приготовления кабачков мог возникнуть в разных культурах и в разное время.

Кабачок — это универсальный овощ, который можно готовить разными способами: варить, тушить, запекать, жарить.

Жареные кабачки — это простое и вкусное блюдо, которое может быть самостоятельным или выступать в качестве гарнира к мясу или рыбе. Поэтому можно предположить, что этот способ приготовления появился достаточно давно и был доступен людям из разных культур.

Приготовим жареные кабачки дома.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Яйца — 3 шт.;

Майонез — 1 ст.л.;

Панировочные сухари — 100 г;

Мука — 4 ст.л.;

Паприка — ½ ч.л.;

Чеснок — 3 зубчика;

Укроп — 2 ст.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Охлажденная кипяченая вода — 2 ст.л.

Приготовление жареных кабачков:

Удаляем у кабачков плодоножку и кожуру, делаем надрезы вдоль не до конца основания кабачка.

Посыпаем кабачки солью и оставляем на 15-20 минут.

Взбиваем яйца с майонезом, смешиваем панировочные сухари с паприкой и мукой. Отжимаем лишнюю жидкость из кабачков, обваливаем их в панировочных сухарях.

Обволакиваем кабачки в панировке также в яичной смеси.

Выкладываем кабачки в сковороду в горячее растительное масло.

Обжариваем кабачки под крышкой до золотистого цвета с обеих сторон.

Натираем на мелкой терке чеснок, шинкуем укроп, смешиваем с растительным маслом. Вливаем в смесь кипяченую воду.

Смазываем каждый обжаренный кабачок смесью чеснока и зелени. Получается отменный завтрак из кабачка.