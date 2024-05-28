Итальянский клубничный торт: простой рецепт изысканного десерта

Вкусная выпечка не обязательно должна быть сложной в приготовлении. В частности, вы можете очень просто испечь этот итальянский клубничный торт.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Бисквит получится очень пышным. Крем придаст невероятной нежности.

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Итальянский клубничный торт

Время: 1 час

1 час Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов подсолнечного масла;

– 100 граммов молока 2,5%;

– 180 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 10 граммов сливочного масла;

– 20 граммов миндальных хлопьев.

Для крема:

– 30 граммов молока 3,2%;

– 50 граммов сахара;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка муки.

Для клубничной глазури:

– 400 граммов клубники;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов воды;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала.

Приготовление:

Для теста яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до пышности. Налейте подсолнечное масло и молоко, продолжая взбивать. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и перемешайте до однородности. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой, вылейте тесто и разровняйте. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Для начинки молоко налейте в сотейник, добавьте сахар, крахмал, муку и грейте, тщательно взбивая венчиком. Когда масса загустеет, вылейте ее на готовый бисквит. Клубнику перебейте блендером в пюре. Вылейте в сотейник, добавьте сахар, воду, крахмал и перемешайте до однородности. Прогревайте ее, все время перемешивая, до густоты. Полейте клубничной глазурью торт. Лопаткой равномерно распределите смесь по торту. Сверху посыпьте миндальными хлопьями.

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