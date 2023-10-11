ГлавнаяРецептыСалат с курочкой и брокколи – рецепт от которого вы никогда не поправитесь Салат с курочкой и брокколи – рецепт от которого вы никогда не поправитесь На чтение: 1 минута Искали салат с низким содержанием калорий, но чтобы был сытным и питательным? У нас есть такой с курочкой и брокколи. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с курочкой и брокколи – отличный вариант не только для сытного обеда, но и для ужина. Такое блюдо никогда не повредит фигуре, ведь оно полностью диетическое. Читайте также Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке Относительно пропорций – выбирайте по количеству лиц, на которых рассчитываете. Примерно это одно куриное филе, половина брокколи. Попробуйте такой вкусный салат дома и вам хочется приготовить его повторно. Рецепт салата из курицы и брокколи. Время: 45 минут Ингредиенты: – брокколи; – куриное филе; – томаты черри; – твердый сыр; – любимые орехи; – соль; – черный молотый перец; – зубчик чеснока; – греческий йогурт без наполнителя. Приготовление: Брокколи разделяем на мелкие соцветия и отвариваем в кипящей подсоленной воде не более 3-4 минут, перекладываем в тарелку. Запеченное или отварное куриное филе нарезаем небольшим кубиком, нарезаем томаты и натираем сыр, все добавляем к брокколи. Для заправки берём по 2 столовые ложки йогурта, соль, перец, зубчик чеснока и все хорошо перемешиваем. Посыпаем любимыми орешками и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованную капусту со свеклой лепестками. Поделитесь с друзьями