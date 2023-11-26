Салат с маринованой свеклой: простой рецепт очень полезного блюда в сезон простуд

Перед тем, как мариновать свеклу для салата, необходимо запечь ее в духовке.

Пользу красной свеклы для организма сложно переоценить, особенно в зимнее время. В этот период можно использовать в пищу маринованную свеклу. Она богата питательными веществами и обладает многими из тех же полезных свойств, что и ее свежий аналог, но имеет гораздо более длительный срок хранения. Особенно много в ней природного сахара, меди, фолата и марганца. Эти питательные вещества помогают повысить уровень энергии, производить ДНК, регулировать иммунную систему, а также строить и восстанавливать ткани и кости. Поэтому наличие в меню этого продукта приветствуется. Автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день» поделилась проверенным рецептом очень питательного, полезного, а главное – вкусного салата с маринованной свеклой.

Салат с маринованной свеклой

Ингредиенты:

свекла – 1,5 кг;

руккола или микс-салат;

авокадо;

сыр «Фелата»;

орехи.

Для маринада на 1,5 кг свеклы:

масло – 100 мл;

сахар – 3 ст. л;

уксус – 4-6 ст. л;

соль — 1 ч. л;

перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо замариновать предварительно запеченную и порезанную кубиками свеклу. Для маринада все ингредиенты соединить и перемешать в миске, чтобы соль и сахар растворились. Оставить свеклу мариноваться на некоторое время.

Затем на дно тарелки выложить рукколу или салат, далее – кусочки маринованной свеклы, порезанный кубиками сыр, кусочки авокадо и посыпать слегка поджаренными на сухой сковородке орешками. По желанию можно сбрызнуть еще сверху оливковым маслом и оставшимся со свеклы маринадом.

Ранее Фокус писал еще один рецепт вкуснейшего салата со свеклой, которій украсит любой стол.