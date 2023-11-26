Невероятно быстрый салат за 15 минут. Рецепт — украшение к Новогоднему столу

Новогодний вечер — один из самых долгожданных вечеров для человечества. Для того чтобы справить старый год и встретить новый по традиции украшают стол.

Какие закуски и блюда присутствуют на новогоднем столе? Как правило, это салаты, основное горячее блюдо и множество закусок.

Правильное наполнение стола поможет лучше проводить время в кругу друзей и семьи.

По этой причине надо относиться ответственно к блюдам на празднике.

Классические салаты — залог хорошего новогоднего стола. Но, часто их следует разбавлять новыми салатами.

К сожалению, такого принципа придерживаются не все кулинары. Расскажем, как приготовить ходовой салат для праздника.

Ингредиенты для салата:

Яйца — 4 шт.;

Ветчина — 180 г;

Сыр — 180 г;

Огурец — 180 г;

Маринованный перец — 1 шт.;

Майонез;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление салата:

Отвариваем в подсоленной воде яйца вкрутую. Нарезаем тонкой соломкой ветчину, сыр и огурец. Выкладываем в салатник огурец и ветчину, смазываем майонезом и перемешиваем.

Очищаем яйца, делим ножом на две части каждое. Продавливаем яйца через шумовку в салат.

Перемешиваем яйца с ветчиной, огурцом и майонезом. Добавляем в салат сыр, снова смешиваем.

Не забываем по вкусу посолить и поперчить блюдо.

Маринованный перец выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать влагу. Нарезаем тонкой соломкой перец и выкладываем по краям салата.

Отправляем салат в холодильник на 10 минут. После этого салат можно подавать к столу.