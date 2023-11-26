Невероятно быстрый салат за 15 минут. Рецепт — украшение к Новогоднему столу

Новогодний вечер — один из самых долгожданных вечеров для человечества. Для того чтобы справить старый год и встретить новый по традиции украшают стол.
Какие закуски и блюда присутствуют на новогоднем столе? Как правило, это салаты, основное горячее блюдо и множество закусок.
Правильное наполнение стола поможет лучше проводить время в кругу друзей и семьи.
По этой причине надо относиться ответственно к блюдам на празднике.
Классические салаты — залог хорошего новогоднего стола. Но, часто их следует разбавлять новыми салатами.
К сожалению, такого принципа придерживаются не все кулинары. Расскажем, как приготовить ходовой салат для праздника.
Ингредиенты для салата:
- Яйца — 4 шт.;
- Ветчина — 180 г;
- Сыр — 180 г;
- Огурец — 180 г;
- Маринованный перец — 1 шт.;
- Майонез;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление салата:
Отвариваем в подсоленной воде яйца вкрутую. Нарезаем тонкой соломкой ветчину, сыр и огурец. Выкладываем в салатник огурец и ветчину, смазываем майонезом и перемешиваем.
Очищаем яйца, делим ножом на две части каждое. Продавливаем яйца через шумовку в салат.
Перемешиваем яйца с ветчиной, огурцом и майонезом. Добавляем в салат сыр, снова смешиваем.
Не забываем по вкусу посолить и поперчить блюдо.
Маринованный перец выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать влагу. Нарезаем тонкой соломкой перец и выкладываем по краям салата.
Отправляем салат в холодильник на 10 минут. После этого салат можно подавать к столу.