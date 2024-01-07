Описание приготовления:
Для приготовления салата лучше всего подходит кетовая мелкая икра, ее нельзя ни в коем случае перемешивать с другими ингредиентами, чтобы икринки не полопались. При желании крупный помидор можно заменить на мелкие черри, кроме того в салат можно добавить спелое авокадо, оно отлично дополнит остальные ингредиенты. Если любите кислоту с морепродуктами, тогда сбрызните салат лимонным соком при подаче.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Морепродукты 200 Грамм
- Яйцо куриное 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Салат латук 2-3 Штук
- Красная икра 2 Чайных ложки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
149 ккал
Калорийность
9 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с морепродуктами и красной икрой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Морепродукты заранее разморозьте, дайте полностью стечь воде. Помойте и обсушите салат.
Отварите крупное куриное яйцо не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.
Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, обжарьте в нем морепродукты на сильном огне около минуты.
Нарежьте крупный помидор средним кубиком, порубите яйцо, переложите в глубокую миску.
Добавьте измельченный латук и остывшие морепродукты. Заправьте салат оставшимся оливковым маслом, чуть посолите и поперчите, перемешайте.
Разложите салат в небольшие стаканы, сверху на салат выложите по полной чайной ложке красной икры с горкой, украсьте салат хвостиком крупной креветки и веточкой укропа.
Салат с морепродуктами и красной икрой готов! Подавайте сразу же после приготовления. Приятного аппетита!