Описание приготовления:

Для приготовления салата лучше всего подходит кетовая мелкая икра, ее нельзя ни в коем случае перемешивать с другими ингредиентами, чтобы икринки не полопались. При желании крупный помидор можно заменить на мелкие черри, кроме того в салат можно добавить спелое авокадо, оно отлично дополнит остальные ингредиенты. Если любите кислоту с морепродуктами, тогда сбрызните салат лимонным соком при подаче.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Икра Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Морепродукты 200 Грамм

Яйцо куриное 1 Штука

Помидор 1 Штука

Салат латук 2-3 Штук

Красная икра 2 Чайных ложки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

9 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с морепродуктами и красной икрой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата. Морепродукты заранее разморозьте, дайте полностью стечь воде. Помойте и обсушите салат.

Отварите крупное куриное яйцо не дольше 10 минут, остудите в холодной воде.

Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла, обжарьте в нем морепродукты на сильном огне около минуты.

Нарежьте крупный помидор средним кубиком, порубите яйцо, переложите в глубокую миску.

Добавьте измельченный латук и остывшие морепродукты. Заправьте салат оставшимся оливковым маслом, чуть посолите и поперчите, перемешайте.

Разложите салат в небольшие стаканы, сверху на салат выложите по полной чайной ложке красной икры с горкой, украсьте салат хвостиком крупной креветки и веточкой укропа.

Салат с морепродуктами и красной икрой готов! Подавайте сразу же после приготовления. Приятного аппетита!