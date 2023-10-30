Сытный салат с отварной курицей и черносливом просто поражает своим удачнейшим сочетанием вкусов. Если вы не знаете, что же подать на закусочный стол, это блюдо сможет вас выручить. К тому же приготовить его — плевое дело.

Заранее вам необходимо будет лишь отварить яйца и мясо. Для приготовления такого салата вы можете брать любую часть курицы. Это может быть как грудинка, так и филе бедра. Последний вариант — самый идеальный выбор, ведь такое мясо максимально сочное.

Как приготовить вкусный салат с отварной курицей и черносливом

Мягкий и мясистый чернослив не нуждается в замачивании. Если же вам попался твердый сухофрукт, его стоит залить горячей водой и оставить на кухне на 20 минут. После этого чернослив станет намного мягче и вкуснее.

Ингредиенты

Куриная грудка350 г Чернослив150 г Огурцы400 г Яйцо5 шт. Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Отвариваем курицу в слегка подсоленной воде до готовности. Даем ей полностью остыть в кастрюле с бульоном (для большей сочности).Отвариваем яйца вкрутую. Остужаем их и очищаем от скорлупы. Нарезаем яйца тонкой соломкой. Хорошенько промываем огурцы. Нарезаем их так же, как и предыдущий ингредиент. Добавляем огурцы к яйцам.Промываем чернослив теплой водой. Просушиваем его бумажными полотенцами. Нарезаем чернослив тонкой соломкой. Добавляем его к остальным ингредиентам. Разбираем куриное мясо на волокна. Всыпаем его к нарезанным огурцам, яйцам и черносливу. Всё перчим и подсаливаем. Заправляем салат майонезом. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.

Стоять в холодильнике этому салату не нужно. Закуска готова уже после соединения всех ингредиентов. Благодаря этому вам не придется ждать еще час, пока она пропитается в холодильнике. К слову, если вы хотите сделать такой салат с курочкой и черносливом еще более вкусным, возьмите немного грецких орехов. Очистите их от скорлупы и порубите при помощи ножа. Затем добавьте измельченные орешки к остальным ингредиентам и хорошенько всё перемешайте. Роскошная закуска к праздничному застолью готова! Советуем ознакомиться также с интересным рецептом куриного салата «Листопад» с грибами и консервированной кукурузой. Его вкус не сможет оставить вас равнодушными.