Описание приготовления:

Масса десерта получается нежной, но плотной. Шоколад и сгущенку обязательно берите хорошего качества, иначе вкус десерта будет испорчен, или он не будет держать форму после нарезания. Орехи и изюм можно взять любые, на ваш вкус.

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Десерты / Сладкое География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Кокосовая стружка 100 Грамм

Сгущенка 150 Грамм

Шоколад белый 100 Грамм

Клюква вяленая 20 Грамм

Изюм 50 Грамм (без косточек)

Орехи 100 Грамм (любые или микс)

Количество порций 15

Калорийность

497 ккал

Калорийность

26 г

Белки

16 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Десерт "Восточная сладость"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Восточная сладость". Изюм и клюкву промойте и тщательно высушите.

Белый шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане.

Добавьте к шоколаду сгущенное молоко и перемешайте до однородности.

Всыпьте в шоколадную массу вяленую клюкву и изюм, перемешайте.

Добавьте в массу кокосовую стружку.

Выложите орехи и хорошенько перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

Прямоугольную форму застелите пленкой и переложите в нее массу. Влажной ложкой утрамбуйте шоколадно ореховую массу с изюмом и разровняйте верх. Накройте верх пленкой и уберите в морозильную камеру до застывания, примерно на 1-2 часа. Достаньте "Восточную сладость", порежьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!