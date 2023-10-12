Описание приготовления:
Масса десерта получается нежной, но плотной. Шоколад и сгущенку обязательно берите хорошего качества, иначе вкус десерта будет испорчен, или он не будет держать форму после нарезания. Орехи и изюм можно взять любые, на ваш вкус.
Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Десерты / Сладкое География кухни: Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Кокосовая стружка 100 Грамм
- Сгущенка 150 Грамм
- Шоколад белый 100 Грамм
- Клюква вяленая 20 Грамм
- Изюм 50 Грамм (без косточек)
- Орехи 100 Грамм (любые или микс)
Количество порций 15
Калорийность
497 ккал
Калорийность
26 г
Белки
16 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Десерт "Восточная сладость"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Восточная сладость". Изюм и клюкву промойте и тщательно высушите.
Белый шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане.
Добавьте к шоколаду сгущенное молоко и перемешайте до однородности.
Всыпьте в шоколадную массу вяленую клюкву и изюм, перемешайте.
Добавьте в массу кокосовую стружку.
Выложите орехи и хорошенько перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.
Прямоугольную форму застелите пленкой и переложите в нее массу. Влажной ложкой утрамбуйте шоколадно ореховую массу с изюмом и разровняйте верх. Накройте верх пленкой и уберите в морозильную камеру до застывания, примерно на 1-2 часа. Достаньте "Восточную сладость", порежьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!