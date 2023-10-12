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Десерт «Восточная сладость»

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Десерт «Восточная сладость»

Описание приготовления:

Масса десерта получается нежной, но плотной. Шоколад и сгущенку обязательно берите хорошего качества, иначе вкус десерта будет испорчен, или он не будет держать форму после нарезания. Орехи и изюм можно взять любые, на ваш вкус.
Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка Блюдо: Десерты / Сладкое География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Кокосовая стружка 100 Грамм
  • Сгущенка 150 Грамм
  • Шоколад белый 100 Грамм
  • Клюква вяленая 20 Грамм
  • Изюм 50 Грамм (без косточек)
  • Орехи 100 Грамм (любые или микс)

Количество порций 15

Калорийность

497 ккал

Калорийность

26 г

Белки

16 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Десерт "Восточная сладость"»

Десерт "Восточная сладость"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления десерта "Восточная сладость". Изюм и клюкву промойте и тщательно высушите.

Десерт "Восточная сладость"

Белый шоколад поломайте на кусочки и растопите на водяной бане.

Десерт "Восточная сладость"

Добавьте к шоколаду сгущенное молоко и перемешайте до однородности.

Десерт "Восточная сладость"

Всыпьте в шоколадную массу вяленую клюкву и изюм, перемешайте.

Десерт "Восточная сладость"

Добавьте в массу кокосовую стружку.

Десерт "Восточная сладость"

Выложите орехи и хорошенько перемешайте до равномерного распределения ингредиентов.

Десерт "Восточная сладость"

Прямоугольную форму застелите пленкой и переложите в нее массу. Влажной ложкой утрамбуйте шоколадно ореховую массу с изюмом и разровняйте верх. Накройте верх пленкой и уберите в морозильную камеру до застывания, примерно на 1-2 часа. Достаньте "Восточную сладость", порежьте и подавайте к столу.

Десерт "Восточная сладость"

Приятного аппетита!

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