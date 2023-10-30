Вкусная закуска на праздник или завтрак. Не успеваю готовить бутерброды с такой намазкой

Паштет или намазка являются одним из самых актуальных видов завтраков для людей, которые любят подольше поспать. Если сделать намазку заранее вечером, то утром остается только намазать ее на хлеб.

Помимо того, что намазка — это хороший вариант завтрака, она также может стать закуской на праздничный стол. Способов подачи этого блюда множество, поэтому оно универсальное.

Кроме того, намазку получится сделать даже из бюджетных продуктов. Некоторые покупают намазку в магазинах. В Европе в магазинах есть отделы с разными паштетами и намазками.

Но, ничего не сравнится с намазкой домашнего приготовления.

Ингредиенты для намазки из трески:

печень трески — 120 г;

яйца — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

плавленый сыр — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — ст. л.;

батон — шт.

Приготовление намазки из трески:

Удаляем из банки с печенью масло, выкладываем в миску и разминаем вилкой, но не до состояния кашицы. Отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем и натираем на крупных резцах терки.

Холодный плавленый сыр аналогично натираем на крупной терке. Смешиваем в миске с печенью яйца и сыр. Шинкуем зеленый лук, кладем в миску к остальным ингредиентам.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, кладем к печени.

Заправляем смесь майонезом, солим и тщательно перемешиваем. Нарезаем батон на небольшие кусочки и подсушиваем на сковороде.

Остается только намазать смесь на кусочки батона и подавать к столу.

Получается вкусная закуска на праздник или на завтрак.