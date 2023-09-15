ГлавнаяРецептыСалат с рисом на зиму «Завтрак туриста»: вкусная и питательная закрутка Салат с рисом на зиму «Завтрак туриста»: вкусная и питательная закрутка На чтение: 2 минуты Осень всегда ассоциируется с хранением урожая и приготовлением консервов, которыми можно лакомиться зимой. Одна из таких закруток – питательный салат с рисом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с рисом на зиму – это один из лучших способов насладиться вкусом овощей и риса в течение всего года. Это блюдо добавит разнообразие к вашему столу и обеспечит вас вкусным обедом в самое суровое время года. Интересно По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами за считанные минуты Рецепт салата с рисом на зиму Время: 1 час Порций: 1 литр Ингредиенты: – 500 грамм помидоров; – 150 грамм лука; – 150 грамм болгарского перца; – 150 грамм моркови; – 4 зубчика чеснока; – четверть стакана риса; – пол чайной ложки сахара; – соль по вкусу; – четверть стакана на масле; – 1 столовая ложка уксуса 9%. Приготовление: Все овощи и рис хорошо промойте под проточной водой. Нарежьте помидоры на случайные кусочки и измельчите в блендере или кухонном комбайне до однородного пюре. После этого переведите пюре в кастрюлю с толстым дном и разогрейте его на слабом огне до кипения. Морковь натрите на большой терке. Лук нарежьте на тонкие кольца. Получившуюся нарезку овощей добавьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и тушите в течение 10 минут. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте их на тонкие полоски. Добавьте к остальным овощам. Всыпьте в кастрюлю соль и сахар, затем влейте растительное масло. Снова перемешайте и тушите овощи еще 10 – 12 минут на небольшом огне под крышкой. В заключение, добавьте к овощам хорошо промытый рис и измельченный чеснок. Снова хорошо перемешайте салат и тушите его еще 40 минут. За несколько минут до завершения приготовления добавьте уксус и отведайте блюдо. Если все хорошо, выключите огонь. Приготовленный салат из риса и овощей переложите в стерильную литровую банку или две пол-литра и закройте их крышками. Банки накройте одеялом до полного остывания. Это нужно знать: для чего в аджику добавляют масло. Поделитесь с друзьями