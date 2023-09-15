Салат с рисом на зиму «Завтрак туриста»: вкусная и питательная закрутка

Осень всегда ассоциируется с хранением урожая и приготовлением консервов, которыми можно лакомиться зимой. Одна из таких закруток – питательный салат с рисом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат с рисом на зиму – это один из лучших способов насладиться вкусом овощей и риса в течение всего года. Это блюдо добавит разнообразие к вашему столу и обеспечит вас вкусным обедом в самое суровое время года.

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Рецепт салата с рисом на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1 литр

Ингредиенты:

– 500 грамм помидоров;

– 150 грамм лука;

– 150 грамм болгарского перца;

– 150 грамм моркови;

– 4 зубчика чеснока;

– четверть стакана риса;

– пол чайной ложки сахара;

– соль по вкусу;

– четверть стакана на масле;

– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

Все овощи и рис хорошо промойте под проточной водой.

Нарежьте помидоры на случайные кусочки и измельчите в блендере или кухонном комбайне до однородного пюре.

После этого переведите пюре в кастрюлю с толстым дном и разогрейте его на слабом огне до кипения.

Морковь натрите на большой терке. Лук нарежьте на тонкие кольца. Получившуюся нарезку овощей добавьте в кипящее томатное пюре, перемешайте и тушите в течение 10 минут.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте их на тонкие полоски. Добавьте к остальным овощам.

Всыпьте в кастрюлю соль и сахар, затем влейте растительное масло.

Снова перемешайте и тушите овощи еще 10 – 12 минут на небольшом огне под крышкой.

В заключение, добавьте к овощам хорошо промытый рис и измельченный чеснок. Снова хорошо перемешайте салат и тушите его еще 40 минут.

За несколько минут до завершения приготовления добавьте уксус и отведайте блюдо. Если все хорошо, выключите огонь.

Приготовленный салат из риса и овощей переложите в стерильную литровую банку или две пол-литра и закройте их крышками.

Банки накройте одеялом до полного остывания.

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