Составлен рейтинг «углеводных бомб», которые все едят, — мед вреден, как и мучное

У всех разные режимы питания, но большинство людей регулярно срываются на нездоровые перекусы и заведомо вредные продукты. Эндокринолог Зухра Павлова представила топ «углеводных бомб», которые нужно непременно исключить из рациона. Об этом сообщает «Лайф».

На первом месте оказались варенье и джем, в которых невероятная доза сахара: как добавленного, так и фруктового. Второе место эксперт отдала йогуртам с добавками и наполнителями. Причина их попадания в рейтинг такая же — перебор с сахаром.

Павлова причислила к углеводным бомбам покупную выпечку и белый хлеб. По ее словам, приготовленная дома сдоба будет гораздо полезнее, особенно если заменить часть муки морковью или кабачком, а хлеб лучше выбирать цельнозерновой.

Эндокринолог также раскритиковала быстрые завтраки, которые представляют собой рафинированные подслащенные продукты, консервированные фрукты, мороженое, сладкую газировку, свежевыжатые соки и мед. Последний продукт врач назвала «сладкой бомбой», потому что в нем присутствуют все виды сахара — они занимают 80% состава.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести маркировку для вредной продукции — мясных полуфабрикатов, газированных напитков, энергетиков и продуктов, в которых превышено содержание трансжиров.