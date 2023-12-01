Портал про города-курорты | Perekop

Изумрудные шарики: быстрая закуска к столу, когда гости на пороге

На чтение: 2 минуты
Изумрудные шарики: быстрая закуска к столу, когда гости на пороге

Вкусных закусок на праздничном столе не бывает много. Приготовьте еще одну, которая точно украсит стол и порадует вкусом.

Иногда гости могут нагрянуть внезапно и времени на готовку остается в обрез. Эта закуска может выручить в подобных ситуациях, так как она очень празднично смотрится на столе и удивительна по вкусу. Рецептом изумрудных шариков поделился сайт Smak.ua.

На приготовление закуски у вас уйдет меньше получаса, а ингредиенты в ее составе просты и доступны.

Ингредиенты

  • плавленный сыр – 400 г;
  • оливки без косточки (можно фаршированные) – 16 штук;
  • соленый крекер – 100 г;
  • майонез – 2 чайные ложки;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • свежая резаная зелень (укроп, петрушка, эстрагон, кинза, базилик) – 2-3 столовые ложки.

Свежую зелень можно использовать любую: ту которую вы любите и которая доступна по сезону.

Приготовление

Шаг 1

Плавленный сыр натрите на средней терке в глубокую миску.

Шаг 2

Чеснок мелко посеките ножом или пропустите через пресс.

Шаг 3

Добавьте к сыру чеснок, майонез и черный молотый перец. Хорошо перемешайте сырную массу.

Шаг 4

Достаньте оливки из рассола на бумажное полотенце, чтобы они немного обсохли.

Шаг 5

Разделите сырную массу на 16 равных частей.

Шаг 6

Вдавите в середину каждой части одну оливку и скатайте шарики. Чтобы масса меньше приставала к рукам, смочите их в воде или наденьте предварительно силиконовые перчатки.

Шаг 7

Измельчите крекер в крошку. Для этого подавите его скалкой или воспользуйтесь блендером.

Шаг 8

Мелко порубите и смешайте выбранную зелень в отдельной посуде.

Шаг 9

Сырные шарики обваляйте сначала в крекерной крошке, а потом в зелени, слегка прижимая панировку, чтобы не осыпалась. По желанию, для контраста цветов на тарелке часть шариков можно запанировать только в крошке или добавить к ней любые измельченные орехи.

Шаг 10

Готовую закуску выложите на листья салата или просто на красивую тарелку для подачи.

Напомним, вкусную и красивую закуску можно приготовить с красной рыбой. Такая закуска идеальна для праздничного стола, получается легкой и сытной, и делается очень просто.

Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску на все случаи жизни. Чтобы этот вкусный рулет не потерял форму, при подаче необходимо его проколоть шпажкой или зубочисткой.

Что будем искать? Например,Человек