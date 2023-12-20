Рецепт: Кекс с изюмом — в духовке

Ингредиенты:

яйца куринные — 3 шт;

масло сливочное — 200 гр;

мука — 300 гр;

сахар — 200 гр;

сода пищевая — 1 ч.л;

изюм — 200 гр

Способ приготовления: В нашей семье без выпечки просто не могут прожить. Сынок очень любит кексики. Сейчас расскажу, как я их готовлю.

Сливочное масло необходимо достать заранее, чтобы оно стало мягкое, и можно было его взбивать миксером. Выкладываю масло в чашу, добавляю сахар и немного взбиваю миксером.

После добавляю яйца и соду, опять взбиваю.

Теперь добавляю муки и снова взбиваю.

Так как мука разная смотрю на консистенцию теста: если получается слишком густое – добавляю немного молока, если жидковато – соответственно еще муки.

В готовое тесто добавляю заранее промытый и просушенный изюм. Изюм после мытья можно просто промокнуть бумажной салфеткой. Тесто с изюмом перемешиваю ложкой.

Раскладываю тесто в подготовленные силиконовые формы.

Выпекаю в духовке при ставосьмидесяти градусах до тех пор, пока при протыкании кекса не будет сухая зубочистка. Готовые кексы можно посыпать пудрой по желанию.

Время приготовления: 40 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.