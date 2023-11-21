Вы будете печь этот пирог каждый день. Съели все за 5 минут: быстрый и легкий торт

Чем отличаются большие пироги от маленьких пирогов? Для многих ответ очевиден — большой пирог готовится целым, а маленькие пирожки индивидуальными для каждого. Но, зачем было разделять пироги на целые и порционные?

Дело в том, что в древности у славян завязалась дилемма. По обычаям, первыми к трапезе приступали мужчины, затем женщины, а потом дети. Соответственно, не всегда дети могли плотно поесть после взрослых.

Женщины придумали выход из ситуации — порционные индивидуальные пирожки.

Однако, сейчас не всегда хочется готовить каждый пирожок отдельно. Да и необходимости в этом нет. Поэтому сделаем большой вишневый пирог с творогом.

Ингредиенты теста для вишневого пирога:

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

растительное масло — 125 мл;

молоко — 125 мл;

мука — 200 г;

какао-порошок — 25 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

яйцо — шт.;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 10 г;

творог — 200 г;

вишня — 250 г.

Приготовление вишневого пирога:

Взбиваем яйца с сахаром при помощи миксера примерно пару минут. Далее вливаем в яичную смесь растительное масло и молоко, продолжаем взбивать компоненты.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель частями, замешиваем тесто. В тесто добавляем какао-порошок, продолжаем вымешивать до соединения продуктов в густое тесто.

Выкладываем ⅔ части теста в форму для выпечки, распределяем ровным слоем по поверхности.

Для приготовления начинки погружным блендером взбиваем творог с яйцом, ванильным и обычным сахаром до однородности.

Выкладываем творожную начинку поверх теста в форме для выпечки. Выкладываем поверх творожного ровного слоя вишню без косточек.

Выливаем остатки теста в кондитерский мешок, аккуратно распределяем по поверхности ягодного слоя. Шпажкой слегка распространяем остатки теста по всей поверхности пирога.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Получается в итоге отличный десертный торт с вишней и творогом. Данный пирог можно украсить глазурью или заварным кремом, тогда получится торт.