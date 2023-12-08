«Грибная поляна»: рецепт лучшего салата на Новый год

Если вам надоели традиционные Шуба и Оливье, попробуйте приготовить «Грибную поляну». Этот салат имеет отличный вид и вкус.

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Кроме того, он прост в приготовлении. Вам нужны только обычные ингредиенты и до часа времени.

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Салат «Грибная поляна» – как приготовить

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов маринованных грибов;

– 400 граммов куриного филе;

– 100 граммов твердого сыра;

– 4 яйца;

– 2 картофелины;

– 2 соленых огурца;

– 1 морковь;

– укроп;

– соль и перец по вкусу;

– майонез.

Приготовление:

Отварите картофель, морковь, яйца и курицу. Глубокую миску с плоским дном застелите пищевой пленкой, ведь салат нужно будет переворачивать. Маринованные грибы выложите на дно шапочками вниз. Укроп мелко нашинкуйте и положите поверх грибов. Равномерным слоем выложите порезанное вареное куриное филе и смажьте майонезом. Морковь натрите на большой терке, выложите поверх курицы и смажьте майонезом. На большой терке натрите сыр, выложите сверху. Яйца порежьте мелкими кубиками, выложите сверху, смажьте майонезом. Выложите натертый на большой терке картофель. Накройте миску и поставьте в холодильник хотя бы на 1,5 – 2 часа. Перед подачей переверните салат на другую тарелку, чтобы грибы были сверху.

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