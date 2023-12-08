ГлавнаяРецепты«Грибная поляна»: рецепт лучшего салата на Новый год «Грибная поляна»: рецепт лучшего салата на Новый год На чтение: 2 минуты Если вам надоели традиционные Шуба и Оливье, попробуйте приготовить «Грибную поляну». Этот салат имеет отличный вид и вкус. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кроме того, он прост в приготовлении. Вам нужны только обычные ингредиенты и до часа времени. Вам понравится Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным Салат «Грибная поляна» – как приготовить Время: 50 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 500 граммов маринованных грибов; – 400 граммов куриного филе; – 100 граммов твердого сыра; – 4 яйца; – 2 картофелины; – 2 соленых огурца; – 1 морковь; – укроп; – соль и перец по вкусу; – майонез. Приготовление: Отварите картофель, морковь, яйца и курицу. Глубокую миску с плоским дном застелите пищевой пленкой, ведь салат нужно будет переворачивать. Маринованные грибы выложите на дно шапочками вниз. Укроп мелко нашинкуйте и положите поверх грибов. Равномерным слоем выложите порезанное вареное куриное филе и смажьте майонезом. Морковь натрите на большой терке, выложите поверх курицы и смажьте майонезом. На большой терке натрите сыр, выложите сверху. Яйца порежьте мелкими кубиками, выложите сверху, смажьте майонезом. Выложите натертый на большой терке картофель. Накройте миску и поставьте в холодильник хотя бы на 1,5 – 2 часа. Перед подачей переверните салат на другую тарелку, чтобы грибы были сверху. Ищете рецепт салата на Новый год? Попробуйте приготовить культовую «Мимозу» по новому рецепту. Поделитесь с друзьями