Постоянные читатели «Со Вкусом» уже убедились в том, что рис — это не только удачный гарнир и отличная добавка в суп. Такую крупу можно использовать для приготовления сытных запеканок, интересных десертов и шикарных закусок. Сегодня мы пополним последний раздел, рассказав, как готовится нарядный салат со скумбрией и рисом под названием «По щучьему велению».

Возьмите консервированную рыбку в масле для закуски, которая куда оригинальней классической «Мимозы». Также вы можете заранее отварить рис и яйца, чтобы сэкономить время на приготовлении такого блюда.

Как приготовить салат со скумбрией и рисом

Промазывать слои салата следует майонезом. Чтобы не переборщить с его количеством, советуем делать тоненькую сеточку. Для этого можно купить маленькую пачку майонеза (без закручивающейся крышки) и сделать небольшой надрез наискосок на ее уголке. Тогда продукт будет удобно выдавливать из упаковки. Также можно нарисовать сеточку, поместив майонез в кондитерский мешок, сделанный из обычного полиэтиленового пакета.

Ингредиенты

Скумбрия в масле350 г Рис80 г Яйцо3 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Огурцы2 шт. Укроп0,5 пуч. Майонез по вкусу Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л.

Приготовление

Сливаем из банки с консервированной скумбрией масло. Нарезаем рыбу небольшими произвольными кусочками. Выкладываем их на блюдо. Сверху рисуем сеточку из майонеза. Отвариваем рис в воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Отбрасываем его на дуршлаг и остужаем. Выкладываем рис на скумбрию, равномерно его распределяя. Перчим и солим этот слой. Затем делаем майонезную сеточку.Промываем свежий укроп. Мелко его нарезаем. Берем небольшое количество зелени и присыпаем ею отварной рис. Очищаем свежие огурцы от кожуры. Нарезаем их соломкой. Выкладываем огурцы на укроп. Смазываем всё майонезом. Очищаем репчатый лук и морковь. Натираем их на терке. Обжариваем овощи на разогретой сковороде в течение нескольких минут до мягкости.Помещаем на огуречный слой остывшие морковь и лук, стараясь их равномерно распределить. Снова рисуем майонезную сеточку. Отвариваем яйца вкрутую. Очищаем их и натираем на терке с мелкими отверстиями. Выкладываем яйца на обжаренные овощи.Украшаем салат оставшимся укропом. Отправляем его в холодильник на 1 час для пропитки. Готово!

Удачнейшее сочетание вкусов в столь ароматном салате сделает его королем закусочного стола. В этом не может быть никаких сомнений. Ведь даже нелюбители консервированной рыбы обязательно попробуют такую аппетитную закуску со скумбрией.