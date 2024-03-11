Описание приготовления:
Сочный, быстрый в приготовлении и легкий салат "Спартак" займет достойное место на вашем столе. Закуска имеет насыщенный вкус и яркий внешний вид. Гости будут в восторге.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 180 Грамм
- Помидоpы 60 Грамм
- Огурцы 60 Грамм
- Сладкий перец 50 Грамм
- Сыр твердый 50 Грамм
- Майонез 60 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
100 ккал
Калорийность
2 г
Белки
3 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Спартак"»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата.
Нарежьте средними полукольцами огурцы и помидоры, выложите овощи в салатник.
Добавьте нарезанный сладкий перец и крабовые палочки.
Салат заправьте майонезом, посолите и перемешайте.
Добавьте в салат натертый сыр и снова перемешайте.
Готовую закуску сразу подавайте к столу, салату не нужно пропитываться. Приятного аппетита!