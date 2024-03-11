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Салат «Спартак»

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Салат «Спартак»

Описание приготовления:

Сочный, быстрый в приготовлении и легкий салат "Спартак" займет достойное место на вашем столе. Закуска имеет насыщенный вкус и яркий внешний вид. Гости будут в восторге.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 180 Грамм
  • Помидоpы 60 Грамм
  • Огурцы 60 Грамм
  • Сладкий перец 50 Грамм
  • Сыр твердый 50 Грамм
  • Майонез 60 Грамм
  • Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

100 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Спартак"»

Салат "Спартак"

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата.

Салат "Спартак"

Нарежьте средними полукольцами огурцы и помидоры, выложите овощи в салатник.

Салат "Спартак"

Добавьте нарезанный сладкий перец и крабовые палочки.

Салат "Спартак"

Салат заправьте майонезом, посолите и перемешайте.

Салат "Спартак"

Добавьте в салат натертый сыр и снова перемешайте.

Салат "Спартак"

Готовую закуску сразу подавайте к столу, салату не нужно пропитываться. Приятного аппетита!

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