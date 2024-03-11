Описание приготовления:

Сочный, быстрый в приготовлении и легкий салат "Спартак" займет достойное место на вашем столе. Закуска имеет насыщенный вкус и яркий внешний вид. Гости будут в восторге.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 180 Грамм

Помидоpы 60 Грамм

Огурцы 60 Грамм

Сладкий перец 50 Грамм

Сыр твердый 50 Грамм

Майонез 60 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

100 ккал

Калорийность

2 г

Белки

3 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Спартак"»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата.

Нарежьте средними полукольцами огурцы и помидоры, выложите овощи в салатник.

Добавьте нарезанный сладкий перец и крабовые палочки.

Салат заправьте майонезом, посолите и перемешайте.

Добавьте в салат натертый сыр и снова перемешайте.

Готовую закуску сразу подавайте к столу, салату не нужно пропитываться. Приятного аппетита!