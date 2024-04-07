Как готовить пирожки: идеальное тесто и две самые вкусные начинки

Это рецепт именно жареных пирожков. И они получаются чрезвычайно вкусными.

Если любите жареные пирожки с начинками, то попробуйте приготовить их по этому рецепту. А начинки, которые предлагают в этом рецепте, очень вкусные и идеально подходят к этому тесту.

Жареные пирожки

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 650 г;

теплая вода — 200 мл;

теплое молоко — 250 мл;

дрожжи — 20 г живых (сухих 6 г);

сахар — 1 ст. л. без горки;

соль — 1 ч. л. с горкой;

растопленное сливочное масло — 100 г.

Для первой начинки:

гречка — 5 ст. л;

говяжий фарш — 400 г (можно заменить на тот, который вы любите);

две луковицы;

растительное масло — 30 мл;

сливочное масло — 40 г;

соль, перец, паприка по своему вкусу.

Для второй начинки:

три картофелины;

две луковицы;

грибы — по желанию;

масло и сливочное масло — по своему вкусу;

соль, перец — по своему вкусу;

укроп или другая зелень — по своему вкусу;

масло для обжаривания.

В миску вылейте теплое молоко и воду, добавьте сахар, соль и дрожжи. В жидкость просейте муку. Растопите сливочное масло, добавьте к муке. Замесите мягкое тесто.

Оставьте тесто под крышкой в тепле на час. В это время готовьте мясную начинку. Нарежьте мелко лук, обжарьте на сковороде с растительным и сливочным маслом.

В обжаренный лук выложите фарш, на небольшом огне готовьте начинку 10 минут. Далее посолите и снимайте с огня. В фарш добавьте ранее отваренную гречку и хорошо перемешайте. Наша начинка готова.

Для приготовления картофельной начинки мелко нарежьте лук, обжарьте в растительном масле. Далее добавьте к луку мелко нарезанные грибы и обжарьте до готовности. Отварите картофель, разомните в пюре. К пюре добавьте обжаренный лук с грибами, сливочное масло по своему вкусу и мелко нарезанный укроп. Посолите и поперчите. И начинка готова.

Дайте начинкам остыть. Из теста сформируйте 18 маленьких колобков, и оставьте на 10 минут.

Далее раскатайте, положите начинку и залепите. Оставьте пирожки на расстойку на 20 минут.

Жарьте пирожки на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

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