Как готовить пирожки: идеальное тесто и две самые вкусные начинки

Это рецепт именно жареных пирожков. И они получаются чрезвычайно вкусными.
Если любите жареные пирожки с начинками, то попробуйте приготовить их по этому рецепту. А начинки, которые предлагают в этом рецепте, очень вкусные и идеально подходят к этому тесту.
Жареные пирожки
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 650 г;
- теплая вода — 200 мл;
- теплое молоко — 250 мл;
- дрожжи — 20 г живых (сухих 6 г);
- сахар — 1 ст. л. без горки;
- соль — 1 ч. л. с горкой;
- растопленное сливочное масло — 100 г.
Для первой начинки:
- гречка — 5 ст. л;
- говяжий фарш — 400 г (можно заменить на тот, который вы любите);
- две луковицы;
- растительное масло — 30 мл;
- сливочное масло — 40 г;
- соль, перец, паприка по своему вкусу.
Для второй начинки:
- три картофелины;
- две луковицы;
- грибы — по желанию;
- масло и сливочное масло — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу;
- укроп или другая зелень — по своему вкусу;
- масло для обжаривания.
В миску вылейте теплое молоко и воду, добавьте сахар, соль и дрожжи. В жидкость просейте муку. Растопите сливочное масло, добавьте к муке. Замесите мягкое тесто.
Оставьте тесто под крышкой в тепле на час. В это время готовьте мясную начинку. Нарежьте мелко лук, обжарьте на сковороде с растительным и сливочным маслом.
В обжаренный лук выложите фарш, на небольшом огне готовьте начинку 10 минут. Далее посолите и снимайте с огня. В фарш добавьте ранее отваренную гречку и хорошо перемешайте. Наша начинка готова.
Для приготовления картофельной начинки мелко нарежьте лук, обжарьте в растительном масле. Далее добавьте к луку мелко нарезанные грибы и обжарьте до готовности. Отварите картофель, разомните в пюре. К пюре добавьте обжаренный лук с грибами, сливочное масло по своему вкусу и мелко нарезанный укроп. Посолите и поперчите. И начинка готова.
Дайте начинкам остыть. Из теста сформируйте 18 маленьких колобков, и оставьте на 10 минут.
Далее раскатайте, положите начинку и залепите. Оставьте пирожки на расстойку на 20 минут.
Жарьте пирожки на сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.
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