Салат «Викинг» с колбасой и ананасами

Боюсь, в этом году придется обойтись на новогоднем столе без красной икры. В нашем регионе цены на деликатес взлетели в космос. Да и с лососем могут возникнуть проблемы. Если не дождусь скидок на эту рыбку в супермаркете, заменю ее сельдью с овощами. Хорошо, что мама заготовила! Благо мой любимый салат «Викинг» настолько же вкусный, насколько бюджетный.

Угощаю «Викингом» семью не только по праздникам. Это один из тех салатов, которые состоят из будничных ингредиентов. Но если все продукты соединить, получится что-то яркое и оригинальное. Изюминка закуски — не ананасы, а жареный картофель. С ним блюдо выходит максимально сочным и сытным.

Как приготовить салат «Викинг»

Вопреки названию блюда, ничего воинствующего в нём нет. Вам не придется сражаться с рыбой, ведь вместо нее мы будем использовать вареную колбасу. Кроме нее в списке ингредиентов вы найдет экзотический ананас. Недавно открыла для себя, что он прекрасно сочетается с картофелем.

Ингредиенты

Картофель2 шт. Колбаса вареная250 г Твердый сыр150 г Майонез4 ст. л. Консервированные ананасы100 г Лук1 шт. Сахар2 ч. л. Гранат60 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Картошку промойте, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте ее в большом количестве масла до румяности. Затем пересыпьте на бумажное полотенце, чтобы то впитало лишний жир. Колбасу нарежьте кубиком. В том же масле обжарьте до золотистости лук, нарезанный полосками. В процессе добавьте немного сахара. Готовый лук тоже переложите на бумажное полотенце. Твердый сыр натрите на средней терке. Отцедите жидкость из ананасов, их мякоть нарежьте кубиками. Соберите салат! На дно тарелки поставьте разъемное кольцо. Первым слоем выложите картошку. Посолите и приправьте ее по вкусу, перемажьте майонезом. Далее распределите слой колбасы. Поверх нее — лук. Далее идет майонезная сетка и ананасы. Выровняйте их ложкой. Перемажьте верх салата майонезом и пересыпьте тертым сыром. Украсьте закуску гранатовыми зернами.

Вот насколько простой и бюджетной может оказаться праздничная закуска. Поверьте, от ее вкуса гости будут без ума. В конце концов, всем ведь нравится жареный картофель!