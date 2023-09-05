Приготовить два вида теста для одной выпечки — всегда отличная идея. Ведь тогда десерт будет выглядеть очень необычно и безумно красиво. Как раз этими качествами может похвастаться двухцветный пирог на кефире, чей внешний вид вызывает сильный аппетит.

К слову, приготовление этой домашней выпечки нельзя назвать замысловатым. Просто не забудьте вовремя разделить тесто на две части, чтобы в одну половину добавить какао, а во вторую — 2 ст. л. муки. Потом уже можно переходить к формовке пирога.

Как приготовить пышный двухцветный пирог на кефире

Чтобы выпечка получилась с красивым узором, стоит использовать зубочистку или деревянную шпажку. Пройдитесь выбранным вами инструментом по светлым и шоколадным квадратикам из теста, создавая желаемый рисунок.

Ингредиенты

Манка1 стак. Сахар1 стак. Подсолнечное масло0,5 стак. Кефир2 стак. Пшеничная мука160 г Разрыхлитель1 ч. л. Какао-порошок2 ст. л.

Приготовление

В миску всыпаем манную крупу и сахар. Хорошенько всё перемешиваем, используя ложку. Вливаем кефир. Снова перемешиваем всё до однородной массы при помощи венчика. Полученную смесь накрываем крышкой или пищевой пленкой. Оставляем на 15 минут при комнатной температуре. Вливаем в манную массу подсолнечное масло. Всыпаем 140 г просеянной пшеничной муки и разрыхлитель. Перемешиваем все ингредиенты венчиком до однородности.Разделяем тесто на 2 части. В одну половину всыпаем какао-порошок. Хорошенько перемешиваем до однородной массы. Во вторую половину теста всыпаем 20 г пшеничной муки. Перемешиваем всё при помощи венчика.Смазываем дно и бока формы для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее по 1 ст. л. светлого и шоколадного теста, чередуя их и формируя квадратики. Используя зубочистку, делаем узор на тесте. Проходимся ею в произвольных направлениях, создавая разводы. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Готово!

Присыпать такой домашний пирог сахарной пудрой не нужно. Пусть ваши родные оценят внешний вид этого двухцветного десерта, который не нуждается в дополнительном декоре. Они точно будут в восторге!