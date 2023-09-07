Салаты на скорую руку: пять рецептов из двух ингредиентов

Вы привыкли, что салат — это блюдо, в состав которого входит множество различных ингредиентов?
Содержание
- Салат «Кавказский»
- Салат из тунца
- Салат овощной
- Салат с говяжьим языком
- Салат из свиных ушей
На самом деле, есть несколько простейших и одновременно вкуснейших рецептов салатов из всего лишь двух ингредиентов.
Салат «Кавказский»
- 200 г куриного филе;
- 200 г редиса.
Филе отвариваем, разбираем на волокна, редис чистим и натираем на терке, солим по вкусу.
Объединяем ингредиенты вместе, перчим и заправляем майонезом.
Салат из тунца
Возьмите баночку консервированного тунца и баночку десертной кукурузы, смешайте их вместе.
Такой салат можно заправить оливковым маслом или сбрызнуть лимоном, при желании в качестве заправки подойдет и нежирный йогурт.
Салат овощной
Если же рыбу вы не любите, тогда приготовьте вегетарианский вариант этого блюда.
К баночке кукурузы добавьте 400 г пекинской капусты, посолите, поперчите. Заправить такой салат можно майонезом.
Есть и другой вариант данного рецепта, где кукуруза заменяется горошком, вместо пекинской капусты добавляется зеленый лук, а готовое блюдо заправляется оливковым маслом.
Салат с говяжьим языком
Настоящий деликатес на вашем столе! Возьмите 200 г отварного говяжьего языка и добавьте к нему 200 г маринованных огурчиков.
Заправляется блюдо сметаной или майонезом.
Салат из свиных ушей
200 г отварных свиных ушей нарезаются соломкой, к ним добавляется 200 г заранее замаринованного в смеси уксуса и воды и нарезанного полукольцами репчатого лука (соотношение воды и уксуса 50:50, 20 минут для маринования достаточно).
В сочетании с оливковым маслом вкус блюда получается божественным!