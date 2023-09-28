Салаты с говядиной – закуска, которая в будни и праздники будет пользоваться большим успехом. Рецепты салатов настолько разнообразны, что может даже не хватить дней в году, чтобы все их попробовать. Как правило, все ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом по вкусу и свойствам: говядина отвечает за питательность, остальные делают закуску сочной, острой, более или менее сладкой или соленой – все это можно подобрать по своему предпочтению.

Салат с говядиной «Мужской каприз»

Салат с говядиной «Мужской каприз», название этой закуски говорит само за себя. Готовить его несложно, если вы хотите получить красивую закуску, то можно ингредиенты сложить слоями. Салат получается очень вкусным и сытным, а что еще нужно?

Ингредиенты –+2 порц.

Говядина 100 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Уксус яблочный 3% 1 ст.л.

Майонез 4 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Зелень для украшения

Шаги 40 мин.

Как приготовить вкусный салат с говядиной? Для салата «Мужской каприз» вам понадобится отварить мясо и яйца заранее, чтобы они успели остыть. Куриные яйца опустите в холодную воду и варите их в течение 8-10 минут от момента закипания. В отдельной кастрюле закипятите пол-литра воды, немного подсолите ее. Говядину положите в кипящую воду и варите в течение получаса под крышкой при слабом кипении. Затем мясо остудите. Головку репчатого лука очистите от шелухи, обмойте и нарежьте четвертинками колец. Замочите нарезанный лук в уксусе или лимонном соке на 15 минут. Этот небольшой нюанс сделает вкус салата интересным. Вареные яйца очистите от скорлупы, натрите их на крупной терке. Твердый сыр также натрите на крупной терке. Остывшую говядину нарежьте небольшими кубиками. Теперь, когда все ингредиенты подготовлены, можно переходить к сборке салата. На плоское блюдо первым слоем положите маринованный репчатый лук. Далее выложите равномерным слоем вареную говядину, промажьте его майонезом. Затем положите тертые яйца, этот слой также смажьте майонезом. Завершите сборку салата тертым сыром. Украсить салат «Мужской каприз» можно веточками любой свежей зелени. Приятного аппетита!

Салат «Тбилиси» с говядиной и красной фасолью

Салат «Тбилиси» с говядиной и красной фасолью – красивый, оригинальный и питательный, что очень характерно для национальной грузинской кухни. Основной секрет волшебного вкуса этой закуски состоит в том, что список пряностей и специй практически равен количеству основных ингредиентов.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 160 гр.

Фасоль красная консервированная – 1 банка.

Чеснок – 3 зуб.

Соль поваренная – 1/3 ч.л.

Лук красный салатный – 1 шт.

Перец черный свежемолотый – 1/4 ч.л.

Перец красный острый стручковый – ½ шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Орехи грецкие – 50 гр.

Кинза – 1 пучок.

Хмели-сунели – 1 щепотка.

Для заправки:

Масло растительное – 4 ст.л.

Уксус винный белый – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину для салата обмойте, срежьте пленочки и жир, отварите ее и остудите. Затем нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Овощи и зелень помойте, репчатый лук и чеснок очистите от шелухи. Подготовьте также все специи и ингредиенты для заправки.

Шаг 3. Болгарский перец очистите от семян и белых перегородок, нарежьте мякоть тонкой соломкой. Чесночные дольки пропустите через пресс. А острый перец мелко порубите ножом.

Шаг 4. Репчатый лук нарежьте тонкими кольцами, зелень в произвольном порядке порубите ножом. Все измельченные продукты выложите в салатницу.

Шаг 5. С консервированной фасоли слейте жидкость, промойте и откиньте на дуршлаг. После этого отправьте ее в миску к другим продуктам.

Шаг 6. Грецкие орехи подсушите на сковороде, порубите ножом и добавьте в салат.

Шаг 7. Финальный этап: добавьте соль и специи по вкусу.

Шаг 8. Смешайте растительное масло и уксус, заправьте салат полученной смесью и можно подавать его на стол. Приятного аппетита!

Тайский салат с говядиной

Тайский салат с говядиной полностью отражает неповторимый характер восточной кухни. Он имеет яркий и насыщенный вкус, аппетитный аромат и довольно необычный вид. А главное достоинство тайского салата – готовится он очень просто и довольно быстро.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 55 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 200 гр.

Салатные листья – 150 гр.

Огурцы – 2 шт.

Лайм – 1 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Соус рыбный – 1 ч.л.

Кешью – 50 гр.

Перец чили стручковый – 0,5 шт.

Кинза – 1 пучок.

Лук зеленый – 1 пучок.

Масло арахисовое – 2 ст.л.

Для маринада:

Соус соевый – 2 ст.л.

Саке – 2 ст.л.

Масло тыквенное – 1 ст.л.

Мука кукурузная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжью вырезку положите в морозилку на 20 минут.

Шаг 2. В мисочке смешайте соевый соус, саке, тыквенное масло и кукурузную муку. Доведите маринад до однородности, в нем не должно быть комков.

Шаг 3. Подмороженное мясо нарежьте полосками как можно тоньше.

Шаг 4. Опустите нарезанную говядину в подготовленный ранее маринад, перемешайте и оставьте на 20 минут.

Шаг 5. В сковороде или воке разогрейте пару столовых ложек арахисового масла. Выложите мясо и жарьте его в течение 2-3 минут, постоянно помешивая. Затем переложите жареное мясо на бумажные полотенца.

Шаг 6. Из лайма выдавите сок. В сковороду, где жарилось мясо, добавьте рыбный соус, лаймовый сок и сахар. Все хорошо перемешайте и уберите емкость с огня.

Шаг 7. Перья зеленого лука нарежьте короткими отрезками наискосок. Огурцы порубите соломкой. Кинзу нарежьте в произвольном порядке.

Шаг 8. Из перца чили вычистите семена, мякоть мелко порубите ножом.

Шаг 9. Кешью подсушите на сковороде без масла, затем измельчите в ступке.

Шаг 10. Теперь можно собрать тайский салат на тарелке. Помойте и просушите листья салата, разложите их на плоской тарелке. Далее рассыпьте нарезку из огурцов, лука, кинзы и чили. Сверху на овощи положите говядину, посыпьте салат кешью и полейте заправкой из сковороды. Приятного аппетита!

Теплый салат с мясом говядины и баклажанами

Теплый салат с мясом говядины и баклажанами – это бесподобная закуска. По своему предпочтению, вы можете говядину сделать любой степени прожарки. В целом салат получается очень сытным, с пикантным вкусом, его вполне можно готовить для завтрака или ужина.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Филе говядины – 300 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Смесь пяти специй – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Уксус рисовый белый – 1 ст.л.

Соус соевый – 3 ст.л.

Баклажаны некрупные – 1-2 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Лук зеленый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Чили стручковый – 1 шт.

Ростки фасоли – 1 ст.

Чеснок – 3 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Охлажденную говядину обмойте, просушите и нарежьте небольшими ломтиками. Обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.

Шаг 2. Помойте овощи. Нарежьте баклажаны и морковку тонкими ломтиками. Добавьте нарезанные овощи к мясу и жарьте все вместе в течение трех минут. Баклажаны должны стать мягкими.

Шаг 3. Очистите и нарежьте тонкой соломкой репчатый лук, мякоть болгарского перца нарежьте кубиками. Добавьте эти овощи на сковороду, продолжайте жарить еще минуту, помешивая.

Шаг 4. Всыпьте сахар, влейте рисовый уксус и соевый соус, перемешайте зажарку и томите ее еще пару минут.

Шаг 5. Очищенные зубчики чеснока мелко порубите ножом, перец чили нарежьте соломкой. Выложите эти продукты на сковороду. Перемешайте зажарку несколько раз.

Шаг 6. В сковородку добавьте ростки фасоли и все еще раз перемешайте.

Шаг 7. Оставьте теплый салат в сковородке на 5-7 минут без нагрева, затем выложите на блюдо, посыпьте рубленой петрушкой и луком. Приятного аппетита!

Салат из отварной говядины с солеными огурцами

Салат из отварной говядины с солеными огурцами можно отнести к разряду калорийных и сытных. Главное в этом салате – это отварное мясо, поэтому к его выбору нужно подходить с особой тщательностью. Салат готовится без майонеза, поэтому его можно хранить в холодильнике несколько дней.

Время готовки – 1,5 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 0,8 кг.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Огурцы соленые – 400 гр.

Соус томатный – 3 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное без запаха – 3 ст.л.

Для маринада:

Вода кипяченая – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Уксус столовый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину варите с добавлением лаврового листа. Варите в течение полутора часов, затем остудите в бульоне.

Шаг 2. Промокните говядину от влаги бумажными полотенцами и нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3. Две небольших головки репчатого лука очистите, помойте и нарежьте четвертинками колец, сложите нарезку в миску. Приготовьте маринад: смешайте кипяченую холодную воду с солью, уксусом и сахаром. Все добавляйте по вкусу. Лук маринуйте в течение 10-15 минут.

Шаг 4. Соленые огурцы слегка отожмите от рассола, нарежьте соломкой.

Шаг 5. Смешайте в миске говядину, огурцы, маринованный лук. Заправьте салат томатным соусом и растительным маслом, приправьте молотым перцем, при необходимости посолите по вкусу. Вкусный салат из отварной говядины с солеными огурцами готов, подавайте его в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Простой салат из говядины с маринованным луком

Простой салат из говядины с маринованным луком – самая лучшая закуска для застолья, причем готовится несложно. Салат нетяжелый, в меру соленый и сочный. Как раз то, что нужно, чтобы разогреть аппетит и закусить спиртные напитки.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Огурец маринованный – 1 шт.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Уксус яблочный – 2 ст.л.

Лук зеленый – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите крупную луковицу, очистите ее и помойте. Нарежьте тонкими полукольцами или четвертинками колец. Сложите нарезку в миску, влейте к ней по паре столовых ложек воды и уксуса. Оставьте лук мариноваться на 15-20 минут.

Шаг 2. Говядину отварите, остудите и нарежьте соломкой поперек волокон.

Шаг 3. Маринованный огурец отожмите от рассола и нарежьте его соломкой.

Шаг 4. В миске смешайте столовую ложку горчицы, пару столовых ложек растительного масла и молотый черный перец. Эта смесь будет служить заправкой для салата.

Шаг 5. Лук откиньте на сито, чтобы стекла жидкость.

Шаг 6. В глубокой миске соедините нарезанную говядину, маринованный лук и огурец.

Шаг 7. Добавьте к продуктам заправку и перемешайте салат. Попробуйте закуску на соль, при необходимости добавьте.

Шаг 8. Перед подачей салат из говядины с маринованным луком посыпьте рубленым зеленым луком. Приятного аппетита!

Мясной салат из говядины с морковью по-корейски

Мясной салат из говядины с морковью по-корейски – плотный, сочный, хрустящий и пикантный. Салат вполне можно приготовить специально для праздничного стола или просто для перекуса. Подавать его можно в слоеном виде или смешав все продукты в миске.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Говядина отварная – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка по-корейски – 150 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – 4 ст.л.

Кунжут – 2 щепотки.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Кипяток – 250 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину отварите заранее, чтобы она успела остыть к моменту приготовления салата. Репчатый лук очистите от шелухи.

Шаг 2. Нарежьте луковицу мелкими кубиками.

Шаг 3. Луковую нарезку выложите в миску, добавьте сахар и щепотку соли, влейте столовый уксус. Содержимое миски залейте кипятком.

Шаг 4. Через полчаса откиньте маринованный лук на сито, чтобы стекла жидкость.

Шаг 5. Чтобы салат смотрелся красиво и аккуратно, собирайте его с помощью кулинарного кольца. Установите его на плоскую тарелку, дно в этом месте смажьте майонезом.

Шаг 6. Вареную говядину нарежьте мелкими кубиками и выложите первый слой, смажьте его майонезом.

Шаг 7. На говяжий слой положите маринованный лук, его также промажьте майонезом.

Шаг 8. Морковку по-корейски отожмите от маринада и при необходимости нарежьте более короткими отрезками и положите следующим слоем.

Шаг 9. Отправьте салат на пропитку на полчаса в холодильник, затем посыпьте его кунжутом и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат из говядины с болгарским перцем и огурцом

Салат из говядины с болгарским перцем и огурцом – потрясающее сочетание мяса и овощей. Благодаря особому способу приготовления ароматы и соки продуктов смешиваются друг с другом, а в результате вы получаете восхитительный, ни на что не похожий вкус.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 150 гр.

Помидоры – 300 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Чеснок – 2 зуб.

Перец болгарский сладкий – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Огурцы – 100 гр.

Зелень – 20 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Масло подсолнечное/оливковое – 30 мл.

Сок лимонный – 1 ст.л.

Кунжут – 15 гр.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Перец красный острый молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все, что необходимо по списку. Все овощи и зелень хорошо помойте.

Шаг 2. Говядину обмойте проточной водой, промокните бумажными полотенцами и нарежьте ее тонкими полосками.

Шаг 3. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите перегородки и семена из половинок. Мякоть нарежьте соломкой.

Шаг 4. Лук и чеснок очистите от шелухи. Нарежьте луковую головку полукольцами, а чеснок порубите на мелкие кубики.

Шаг 5. Хорошо прогрейте сковороду с высокими бортами, влейте немного растительного масла. Затем выложите говядину, репчатый лук и болгарский перец, жарьте продукты в течение 6-7 минут, периодически помешивая.

Шаг 6. Далее добавьте измельченный чеснок, продолжайте жарить все вместе еще минуту.

Шаг 7. Тонкой соломкой нарежьте огурец и его также добавьте на сковороду, перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты на небольшом огне, помешивая.

Шаг 8. После этого влейте соевый соус, добавьте соль, красный и черный молотые перцы, перемешайте и готовьте около минуты. Затем уберите сковороду с огня.

Шаг 9. Помидоры нарежьте дольками и выложите в салатник.

Шаг 10. Зелень порубите ножом и добавьте к помидорам.

Шаг 11. К помидорам в миску выложите обжаренные овощи и мясо. Влейте лимонный сок и при необходимости добавьте соль и молотый перец. Перемешайте салат.

Шаг 12. Салат с говядиной, огурцами и болгарский перцем посыпьте кунжутом и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат с говядиной и грибами

Салат с говядиной и грибами – простая, питательная и популярная закуска, которую также можно приготовить по случаю праздничного застолья. Она получается довольно калорийной за счет обжаривания грибов и овощей, а также майонезной заправки.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говяжья мякоть – 300 гр.

Майонез – 80 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Морковка по-корейски – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Огурцы маринованные – 200 гр.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину варите в течение часа до готовности. Затем полностью остудите мясо и нарежьте его тонкими брусками. Сразу переложите мясо в салатник.

Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими пластиками, а репчатый лук полукольцами.

Шаг 3. На небольшом количестве растительного масла обжарьте сначала нарезанный лук, затем добавьте к нему шампиньоны. В конце посолите и приправьте зажарку молотым перцем.

Шаг 4. Маринованные огурцы нарежьте соломкой. Рассол, который при этом выделился, слейте.

Шаг 5. В салатник к мясу добавьте зажарку из лука и шампиньонов, морковку по-корейски, маринованные огурцы и майонез. Салат перемешайте.

Шаг 6. Готовый салат выложите на красивое блюдо и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Салат «Обжорка» с говядиной

Салат «Обжорка» с говядиной порадует вас насыщенным вкусом, а также легко и эффективно утолит голод. Рецепт простой, а список продуктов довольно бюджетный. Так что ни у кого не составит труда приготовить такую вкусную закуску себе на ужин.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Мякоть говядины – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук фиолетовый репчатый – 1 шт.

Огурец соленый – 1 шт.

Укроп – 4 ветки.

Кукуруза консервированная – 3 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Майонез – 3 ст.л.

Масло растительное без запаха – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отварите небольшой кусочек говяжьей мякоти. Очистите и помойте луковицу и морковку. С консервированной кукурузы слейте сок.

Шаг 2. Когда говядина остынет, нарежьте ее тонкой полоской и переложите в миску.

Шаг 3. Головку фиолетового лука нарежьте полукольцами. Морковку натрите на крупной терке.

Шаг 4. Нарезку из лука и моркови переложите, на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду, жарьте до приятного золотистого оттенка.

Шаг 5. Пассерованные овощи выложите в миску с говядиной, слегка отожмите их от остатков масла.

Шаг 6. Нарежьте соломкой соленый огурец, переложите нарезку в миску.

Шаг 7. Добавьте к уже имеющимся в миске продуктам кукурузу и измельченную зелень.

Шаг 8. Заправьте салат «Обжорка» майонезом и можно подавать на стол. Приятного аппетита!