Салаты с говядиной – закуска, которая в будни и праздники будет пользоваться большим успехом. Рецепты салатов настолько разнообразны, что может даже не хватить дней в году, чтобы все их попробовать. Как правило, все ингредиенты гармонично сочетаются друг с другом по вкусу и свойствам: говядина отвечает за питательность, остальные делают закуску сочной, острой, более или менее сладкой или соленой – все это можно подобрать по своему предпочтению.
Салат с говядиной «Мужской каприз»
Салат с говядиной «Мужской каприз», название этой закуски говорит само за себя. Готовить его несложно, если вы хотите получить красивую закуску, то можно ингредиенты сложить слоями. Салат получается очень вкусным и сытным, а что еще нужно?
Ингредиенты –+2 порц.
- Говядина 100 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Уксус яблочный 3% 1 ст.л.
- Майонез 4 ст.л.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.
- Яйцо куриное 2 шт.
- Зелень для украшения
Шаги 40 мин.
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Как приготовить вкусный салат с говядиной? Для салата «Мужской каприз» вам понадобится отварить мясо и яйца заранее, чтобы они успели остыть. Куриные яйца опустите в холодную воду и варите их в течение 8-10 минут от момента закипания.
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В отдельной кастрюле закипятите пол-литра воды, немного подсолите ее. Говядину положите в кипящую воду и варите в течение получаса под крышкой при слабом кипении. Затем мясо остудите.
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Головку репчатого лука очистите от шелухи, обмойте и нарежьте четвертинками колец. Замочите нарезанный лук в уксусе или лимонном соке на 15 минут. Этот небольшой нюанс сделает вкус салата интересным.
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Вареные яйца очистите от скорлупы, натрите их на крупной терке.
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Твердый сыр также натрите на крупной терке.
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Остывшую говядину нарежьте небольшими кубиками.
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Теперь, когда все ингредиенты подготовлены, можно переходить к сборке салата. На плоское блюдо первым слоем положите маринованный репчатый лук.
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Далее выложите равномерным слоем вареную говядину, промажьте его майонезом.
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Затем положите тертые яйца, этот слой также смажьте майонезом.
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Завершите сборку салата тертым сыром. Украсить салат «Мужской каприз» можно веточками любой свежей зелени. Приятного аппетита!
Салат «Тбилиси» с говядиной и красной фасолью
Салат «Тбилиси» с говядиной и красной фасолью – красивый, оригинальный и питательный, что очень характерно для национальной грузинской кухни. Основной секрет волшебного вкуса этой закуски состоит в том, что список пряностей и специй практически равен количеству основных ингредиентов.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 160 гр.
- Фасоль красная консервированная – 1 банка.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль поваренная – 1/3 ч.л.
- Лук красный салатный – 1 шт.
- Перец черный свежемолотый – 1/4 ч.л.
- Перец красный острый стручковый – ½ шт.
- Перец болгарский сладкий – 1 шт.
- Орехи грецкие – 50 гр.
- Кинза – 1 пучок.
- Хмели-сунели – 1 щепотка.
Для заправки:
- Масло растительное – 4 ст.л.
- Уксус винный белый – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину для салата обмойте, срежьте пленочки и жир, отварите ее и остудите. Затем нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 2. Овощи и зелень помойте, репчатый лук и чеснок очистите от шелухи. Подготовьте также все специи и ингредиенты для заправки.
Шаг 3. Болгарский перец очистите от семян и белых перегородок, нарежьте мякоть тонкой соломкой. Чесночные дольки пропустите через пресс. А острый перец мелко порубите ножом.
Шаг 4. Репчатый лук нарежьте тонкими кольцами, зелень в произвольном порядке порубите ножом. Все измельченные продукты выложите в салатницу.
Шаг 5. С консервированной фасоли слейте жидкость, промойте и откиньте на дуршлаг. После этого отправьте ее в миску к другим продуктам.
Шаг 6. Грецкие орехи подсушите на сковороде, порубите ножом и добавьте в салат.
Шаг 7. Финальный этап: добавьте соль и специи по вкусу.
Шаг 8. Смешайте растительное масло и уксус, заправьте салат полученной смесью и можно подавать его на стол. Приятного аппетита!
Тайский салат с говядиной
Тайский салат с говядиной полностью отражает неповторимый характер восточной кухни. Он имеет яркий и насыщенный вкус, аппетитный аромат и довольно необычный вид. А главное достоинство тайского салата – готовится он очень просто и довольно быстро.
Время готовки – 55 мин.
Время приготовления – 55 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Вырезка говяжья – 200 гр.
- Салатные листья – 150 гр.
- Огурцы – 2 шт.
- Лайм – 1 шт.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соус рыбный – 1 ч.л.
- Кешью – 50 гр.
- Перец чили стручковый – 0,5 шт.
- Кинза – 1 пучок.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Масло арахисовое – 2 ст.л.
Для маринада:
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Саке – 2 ст.л.
- Масло тыквенное – 1 ст.л.
- Мука кукурузная – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говяжью вырезку положите в морозилку на 20 минут.
Шаг 2. В мисочке смешайте соевый соус, саке, тыквенное масло и кукурузную муку. Доведите маринад до однородности, в нем не должно быть комков.
Шаг 3. Подмороженное мясо нарежьте полосками как можно тоньше.
Шаг 4. Опустите нарезанную говядину в подготовленный ранее маринад, перемешайте и оставьте на 20 минут.
Шаг 5. В сковороде или воке разогрейте пару столовых ложек арахисового масла. Выложите мясо и жарьте его в течение 2-3 минут, постоянно помешивая. Затем переложите жареное мясо на бумажные полотенца.
Шаг 6. Из лайма выдавите сок. В сковороду, где жарилось мясо, добавьте рыбный соус, лаймовый сок и сахар. Все хорошо перемешайте и уберите емкость с огня.
Шаг 7. Перья зеленого лука нарежьте короткими отрезками наискосок. Огурцы порубите соломкой. Кинзу нарежьте в произвольном порядке.
Шаг 8. Из перца чили вычистите семена, мякоть мелко порубите ножом.
Шаг 9. Кешью подсушите на сковороде без масла, затем измельчите в ступке.
Шаг 10. Теперь можно собрать тайский салат на тарелке. Помойте и просушите листья салата, разложите их на плоской тарелке. Далее рассыпьте нарезку из огурцов, лука, кинзы и чили. Сверху на овощи положите говядину, посыпьте салат кешью и полейте заправкой из сковороды. Приятного аппетита!
Теплый салат с мясом говядины и баклажанами
Теплый салат с мясом говядины и баклажанами – это бесподобная закуска. По своему предпочтению, вы можете говядину сделать любой степени прожарки. В целом салат получается очень сытным, с пикантным вкусом, его вполне можно готовить для завтрака или ужина.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Филе говядины – 300 гр.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Смесь пяти специй – по вкусу.
- Кориандр молотый – по вкусу.
- Уксус рисовый белый – 1 ст.л.
- Соус соевый – 3 ст.л.
- Баклажаны некрупные – 1-2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец болгарский сладкий – 1 шт.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Чили стручковый – 1 шт.
- Ростки фасоли – 1 ст.
- Чеснок – 3 зуб.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Охлажденную говядину обмойте, просушите и нарежьте небольшими ломтиками. Обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки.
Шаг 2. Помойте овощи. Нарежьте баклажаны и морковку тонкими ломтиками. Добавьте нарезанные овощи к мясу и жарьте все вместе в течение трех минут. Баклажаны должны стать мягкими.
Шаг 3. Очистите и нарежьте тонкой соломкой репчатый лук, мякоть болгарского перца нарежьте кубиками. Добавьте эти овощи на сковороду, продолжайте жарить еще минуту, помешивая.
Шаг 4. Всыпьте сахар, влейте рисовый уксус и соевый соус, перемешайте зажарку и томите ее еще пару минут.
Шаг 5. Очищенные зубчики чеснока мелко порубите ножом, перец чили нарежьте соломкой. Выложите эти продукты на сковороду. Перемешайте зажарку несколько раз.
Шаг 6. В сковородку добавьте ростки фасоли и все еще раз перемешайте.
Шаг 7. Оставьте теплый салат в сковородке на 5-7 минут без нагрева, затем выложите на блюдо, посыпьте рубленой петрушкой и луком. Приятного аппетита!
Салат из отварной говядины с солеными огурцами
Салат из отварной говядины с солеными огурцами можно отнести к разряду калорийных и сытных. Главное в этом салате – это отварное мясо, поэтому к его выбору нужно подходить с особой тщательностью. Салат готовится без майонеза, поэтому его можно хранить в холодильнике несколько дней.
Время готовки – 1,5 ч.
Время приготовления – 60 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 0,8 кг.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Огурцы соленые – 400 гр.
- Соус томатный – 3 ст.л.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Масло растительное без запаха – 3 ст.л.
Для маринада:
- Вода кипяченая – по вкусу.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Сахар – по вкусу.
- Уксус столовый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину варите с добавлением лаврового листа. Варите в течение полутора часов, затем остудите в бульоне.
Шаг 2. Промокните говядину от влаги бумажными полотенцами и нарежьте тонкой соломкой.
Шаг 3. Две небольших головки репчатого лука очистите, помойте и нарежьте четвертинками колец, сложите нарезку в миску. Приготовьте маринад: смешайте кипяченую холодную воду с солью, уксусом и сахаром. Все добавляйте по вкусу. Лук маринуйте в течение 10-15 минут.
Шаг 4. Соленые огурцы слегка отожмите от рассола, нарежьте соломкой.
Шаг 5. Смешайте в миске говядину, огурцы, маринованный лук. Заправьте салат томатным соусом и растительным маслом, приправьте молотым перцем, при необходимости посолите по вкусу. Вкусный салат из отварной говядины с солеными огурцами готов, подавайте его в охлажденном виде. Приятного аппетита!
Простой салат из говядины с маринованным луком
Простой салат из говядины с маринованным луком – самая лучшая закуска для застолья, причем готовится несложно. Салат нетяжелый, в меру соленый и сочный. Как раз то, что нужно, чтобы разогреть аппетит и закусить спиртные напитки.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Говядина – 200 гр.
- Лук репчатый крупный – 1 шт.
- Огурец маринованный – 1 шт.
- Масло растительное без запаха – 2 ст.л.
- Горчица – 1 ст.л.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Уксус яблочный – 2 ст.л.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Возьмите крупную луковицу, очистите ее и помойте. Нарежьте тонкими полукольцами или четвертинками колец. Сложите нарезку в миску, влейте к ней по паре столовых ложек воды и уксуса. Оставьте лук мариноваться на 15-20 минут.
Шаг 2. Говядину отварите, остудите и нарежьте соломкой поперек волокон.
Шаг 3. Маринованный огурец отожмите от рассола и нарежьте его соломкой.
Шаг 4. В миске смешайте столовую ложку горчицы, пару столовых ложек растительного масла и молотый черный перец. Эта смесь будет служить заправкой для салата.
Шаг 5. Лук откиньте на сито, чтобы стекла жидкость.
Шаг 6. В глубокой миске соедините нарезанную говядину, маринованный лук и огурец.
Шаг 7. Добавьте к продуктам заправку и перемешайте салат. Попробуйте закуску на соль, при необходимости добавьте.
Шаг 8. Перед подачей салат из говядины с маринованным луком посыпьте рубленым зеленым луком. Приятного аппетита!
Мясной салат из говядины с морковью по-корейски
Мясной салат из говядины с морковью по-корейски – плотный, сочный, хрустящий и пикантный. Салат вполне можно приготовить специально для праздничного стола или просто для перекуса. Подавать его можно в слоеном виде или смешав все продукты в миске.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Говядина отварная – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка по-корейски – 150 гр.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Майонез – 4 ст.л.
- Кунжут – 2 щепотки.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Кипяток – 250 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину отварите заранее, чтобы она успела остыть к моменту приготовления салата. Репчатый лук очистите от шелухи.
Шаг 2. Нарежьте луковицу мелкими кубиками.
Шаг 3. Луковую нарезку выложите в миску, добавьте сахар и щепотку соли, влейте столовый уксус. Содержимое миски залейте кипятком.
Шаг 4. Через полчаса откиньте маринованный лук на сито, чтобы стекла жидкость.
Шаг 5. Чтобы салат смотрелся красиво и аккуратно, собирайте его с помощью кулинарного кольца. Установите его на плоскую тарелку, дно в этом месте смажьте майонезом.
Шаг 6. Вареную говядину нарежьте мелкими кубиками и выложите первый слой, смажьте его майонезом.
Шаг 7. На говяжий слой положите маринованный лук, его также промажьте майонезом.
Шаг 8. Морковку по-корейски отожмите от маринада и при необходимости нарежьте более короткими отрезками и положите следующим слоем.
Шаг 9. Отправьте салат на пропитку на полчаса в холодильник, затем посыпьте его кунжутом и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Салат из говядины с болгарским перцем и огурцом
Салат из говядины с болгарским перцем и огурцом – потрясающее сочетание мяса и овощей. Благодаря особому способу приготовления ароматы и соки продуктов смешиваются друг с другом, а в результате вы получаете восхитительный, ни на что не похожий вкус.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины – 150 гр.
- Помидоры – 300 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Чеснок – 2 зуб.
- Перец болгарский сладкий – 200 гр.
- Лук репчатый – 150 гр.
- Огурцы – 100 гр.
- Зелень – 20 гр.
- Соус соевый – 50 мл.
- Масло подсолнечное/оливковое – 30 мл.
- Сок лимонный – 1 ст.л.
- Кунжут – 15 гр.
- Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
- Перец красный острый молотый – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовьте все, что необходимо по списку. Все овощи и зелень хорошо помойте.
Шаг 2. Говядину обмойте проточной водой, промокните бумажными полотенцами и нарежьте ее тонкими полосками.
Шаг 3. Болгарский перец разрежьте пополам, удалите перегородки и семена из половинок. Мякоть нарежьте соломкой.
Шаг 4. Лук и чеснок очистите от шелухи. Нарежьте луковую головку полукольцами, а чеснок порубите на мелкие кубики.
Шаг 5. Хорошо прогрейте сковороду с высокими бортами, влейте немного растительного масла. Затем выложите говядину, репчатый лук и болгарский перец, жарьте продукты в течение 6-7 минут, периодически помешивая.
Шаг 6. Далее добавьте измельченный чеснок, продолжайте жарить все вместе еще минуту.
Шаг 7. Тонкой соломкой нарежьте огурец и его также добавьте на сковороду, перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты на небольшом огне, помешивая.
Шаг 8. После этого влейте соевый соус, добавьте соль, красный и черный молотые перцы, перемешайте и готовьте около минуты. Затем уберите сковороду с огня.
Шаг 9. Помидоры нарежьте дольками и выложите в салатник.
Шаг 10. Зелень порубите ножом и добавьте к помидорам.
Шаг 11. К помидорам в миску выложите обжаренные овощи и мясо. Влейте лимонный сок и при необходимости добавьте соль и молотый перец. Перемешайте салат.
Шаг 12. Салат с говядиной, огурцами и болгарский перцем посыпьте кунжутом и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Салат с говядиной и грибами
Салат с говядиной и грибами – простая, питательная и популярная закуска, которую также можно приготовить по случаю праздничного застолья. Она получается довольно калорийной за счет обжаривания грибов и овощей, а также майонезной заправки.
Время готовки – 1 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Говяжья мякоть – 300 гр.
- Майонез – 80 гр.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Морковка по-корейски – 200 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Шампиньоны – 400 гр.
- Огурцы маринованные – 200 гр.
- Масло растительное без запаха – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину варите в течение часа до готовности. Затем полностью остудите мясо и нарежьте его тонкими брусками. Сразу переложите мясо в салатник.
Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими пластиками, а репчатый лук полукольцами.
Шаг 3. На небольшом количестве растительного масла обжарьте сначала нарезанный лук, затем добавьте к нему шампиньоны. В конце посолите и приправьте зажарку молотым перцем.
Шаг 4. Маринованные огурцы нарежьте соломкой. Рассол, который при этом выделился, слейте.
Шаг 5. В салатник к мясу добавьте зажарку из лука и шампиньонов, морковку по-корейски, маринованные огурцы и майонез. Салат перемешайте.
Шаг 6. Готовый салат выложите на красивое блюдо и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Салат «Обжорка» с говядиной
Салат «Обжорка» с говядиной порадует вас насыщенным вкусом, а также легко и эффективно утолит голод. Рецепт простой, а список продуктов довольно бюджетный. Так что ни у кого не составит труда приготовить такую вкусную закуску себе на ужин.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Мякоть говядины – 200 гр.
- Морковка – 1 шт.
- Лук фиолетовый репчатый – 1 шт.
- Огурец соленый – 1 шт.
- Укроп – 4 ветки.
- Кукуруза консервированная – 3 ст.л.
- Соль поваренная – по вкусу.
- Майонез – 3 ст.л.
- Масло растительное без запаха – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее отварите небольшой кусочек говяжьей мякоти. Очистите и помойте луковицу и морковку. С консервированной кукурузы слейте сок.
Шаг 2. Когда говядина остынет, нарежьте ее тонкой полоской и переложите в миску.
Шаг 3. Головку фиолетового лука нарежьте полукольцами. Морковку натрите на крупной терке.
Шаг 4. Нарезку из лука и моркови переложите, на хорошо разогретую с растительным маслом сковороду, жарьте до приятного золотистого оттенка.
Шаг 5. Пассерованные овощи выложите в миску с говядиной, слегка отожмите их от остатков масла.
Шаг 6. Нарежьте соломкой соленый огурец, переложите нарезку в миску.
Шаг 7. Добавьте к уже имеющимся в миске продуктам кукурузу и измельченную зелень.
Шаг 8. Заправьте салат «Обжорка» майонезом и можно подавать на стол. Приятного аппетита!