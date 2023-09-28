Рецепт: Овсяное печенье ароматное — с шоколадом и солью

Ингредиенты:

масло сливочное — 125 грамм;

сахар — 130 грамм;

яйцо куриное свежее — 1 штука;

мука — 125 грамм;

ванилин — щепотка;

соль — треть чайной ложки;

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка с горкой;

овсяные хлопья — 125 грамм;

шоколад — 30 грамм

Способ приготовления: Всем привет!

Овсяное печенье — это один из любимых видов печенья в нашей семье.

Овсяное печенье по данному рецепту получается невероятно вкусным, ароматным, не жестким!!!

Лично мы любим овсяное печенье с темным шоколадом и солью, сочетание просто бомбическое — это нереально вкусно! Все кто пробовал — все в восторге!!

Давайте приготовим это чудесное овсяное печенье вместе со мной, тем более готовится печенье легко просто — все смешал и в духовку!)

Я обожаю такие рецепты))

Итак, овсяное печенье рецепт:

Ингредиенты указаны на 1 порцию ( я пеку всегда двойную порцию овсяных печений). Из одной порции получается 9 штук больших овсяных печений.

Сливочное масло нужно растопить, добавить сахар, яйцо, соль, ваниль и все перемешать.

Далее добавляем овсяные хлопья ( можно брать любые!! у меня длительной варки овсяные хлопья 15-20 минут), муку ( я не просеиваю, никакой разницы я не вижу… просто высыпаю и все)

Также нужно добавить разрыхлитель 1 чайная ложка с горкой на 1 порцию, если положить меньше, то печенья будет жестким и не поднимется. Тесто тяжелое, советую положить именно 1 чайную ложку с горкой на фото выше.

Все хорошо перемешиваем. Для этого даже миксер не нужен, я перемешиваю просто венчиком/лопаткой или даже ложкой)

Вот такое тесто получается. Нужно дать ему постоять минимум 15 минут, чтобы овсянка немного разбухла и тесто стало более вязким.

Ну а мы тем временем ставим разогреваться духовку до 180 градусов и подготовим начинку!

Начинку можно не добавлять вообще ( итак вкусно) а мы любим добавлять темный шоколад ( но сегодня у меня молочный шоколад, который никто не ест… ну что ж будем его спасать)))

примерно 30 грамм на 1 порцию.

Шоколад нужно просто порубить ножом или можно использовать шоколадные капли.

Далее шоколад добавляем в тесто, перемешиваем.

Противень застилаем пергаментом и начинаем формировать и выкладывать наши овсяные печенья.

Я делаю так — столовую ложку с горкой теста перекладываю в руку и формирую шарик, потом его немного ( не сильно!!) приплюснув отправляю на противень.

Печенье нужно располагать на расстоянии друг от друга в шахматном порядке, так как они очень хорошо увеличиваются при выпечке.

Слишком сильно зарумянивать печенье не рекомендую! иначе оно будет жестким после остывания, вот как на фото выше — идеально!

Во время выпечки овсяного печенья стоит сногсшибательный аромат, я даже вытяжку не включаю)))

Мне кажется никакие ароматизаторы не нужны когда дома пахнет свежей выпечкой, значит дома уютно и тепло:)

Вот такое печенье получается в разломе, шоколад подтаял, стал мягким и прекрасно дополняет овсяное печенье!

Подводя итог, я несомненно рекомендую овсяное печенье с шоколадом, тем более рецепт простой и понятный.

Также рекомендую попробовать безумно вкусную венгерскую королевскую ватрушку на основе песочного теста и творога — почти как торт!!!

Осень — самое время для вкусной выпечки…

Видео:

Время приготовления: 5 мин.