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Сало в рассоле

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Сало в рассоле

Сало в рассоле – это аппетитное и вкусное угощение, которое можно подавать к столу с хлебом, солениями и другими дополнениями. Приготовить сало в домашних условиях может каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях

Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях сможет приготовить каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное и ароматное сало послужит яркой закуской для вашего стола, перед которой будет невозможно устоять. Подавайте к столу с хлебом, солениями или соусами.

Сало в рассоле

Ингредиенты –+8 порц.

  • Сало свиное 1 кг
  • Соль 100 гр.
  • Чеснок 1 головка
  • Лавровый лист 8 шт.
  • Перец чёрный горошек 10 шт.
  • Вода 1 л.

Шаги 4 д.

  1. Сало в рассоле

    Как приготовить самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты. Сало разделываем на куски. Чеснок очищаем от шелухи.

  2. Сало в рассоле

    Для рассола кипятим литр воды и всыпаем соль. Провариваем 2 минуты.

  3. Сало в рассоле

    Далее рассол остужаем.

  4. Сало в рассоле

    Чеснок разделываем на части. Также подготовим лавровые листки.

  5. Сало в рассоле

    В глубокую миску выкладываем куски сала, чеснок и лавровые листья.

  6. Сало в рассоле

    Заливаем это все рассолом и убираем в прохладное место на трое суток. Можно поставить в холодильник.

  7. Сало в рассоле

    Спустя трое суток сало слегка уменьшится в размере. Убираем его в холодильник еще на одни сутки. После обтираем его от влаги и подмораживаем в морозильнике перед подачей.

  8. Сало в рассоле

    Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях готово. Нарезайте тонкими ломтиками и пробуйте!

Сало в рассоле холодным способом с чесноком

Сало в рассоле холодным способом с чесноком порадует вас не только ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Подавайте угощение к столу с хлебом, горчицей, зеленью и другими дополнениями. Для приготовления сала своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 6 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Сало – 1,2 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Соль – 170 гр.
  • Перец черный молотый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сало в рассоле

Шаг 2. Сало хорошенько промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем разделяем на части.

Сало в рассоле

Шаг 3. Очищаем чеснок от шелухи и каждый зубчик разрезаем на половинки.

Сало в рассоле

Шаг 4. В кусках сала делаем проколы и вставляем в них чеснок.

Сало в рассоле

Шаг 5. Каждый кусок сала с чесноком натираем черным молотым перцем и выкладываем в кастрюлю.

Сало в рассоле

Шаг 6. В воде растворяем соль и полученным раствором заливаем сало.

Сало в рассоле

Шаг 7. Сверху над салом с рассолом устанавливаем гнет. Убираем заготовку в холодильник на шесть дней. После обсушиваем от лишней влаги.

Сало в рассоле

Шаг 8. Сало в рассоле холодным способом с чесноком готово. Нарезайте и подавайте к столу с хлебом!

Сало в рассоле

Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке

Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке выходит очень вкусным, ароматным и привлекательным. Подавайте его в качестве закуски, нарезав тонкими ломтиками и дополнив любимыми гарнирами. Для приготовления аппетитного сала берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сало – 2 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.
  • Лавровый лист – по вкусу.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Перец черный горошек – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем сало под водой, обсушиваем с помощью бумажных полотенец и делим на крупные куски.

Сало в рассоле

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока и разделяем их на части.

Сало в рассоле

Шаг 3. Доводим до кипения воду, добавляем в нее лавровый лист, соль, горошины перца. Перемешиваем до растворения соли и затем рассол остужаем до 40°.

Сало в рассоле

Шаг 4. Сало выкладываем в банку слоями, чередуя их с чесноком.

Сало в рассоле

Шаг 5. Заливаем продукты рассолом до самого верха. Закрываем крышкой и оставляем на сутки при комнатной температуре.

Сало в рассоле

Шаг 6. Затем банку с салом убираем в холодильник на 10-14 дней. Перед подачей обсушиваем от влаги.

Сало в рассоле

Шаг 7. Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Сало в рассоле

Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком

Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком – это интересный способ заготовки, который позволит получить невероятно вкусный и приятный продукт. Подавайте его в качестве аппетитного перекуса или как нарезку для праздничного стола. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Соль – 250 гр.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Перец душистый горошек – 1 ст.л.
  • Перец черный горошек – 1 ст.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Красный молотый перец – 1 ч.л.
  • Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Сало разделяем на крупные куски.

Сало в рассоле

Шаг 2. Сухие специи соединяем в общей миске и перемешиваем.

Сало в рассоле

Шаг 3. В кастрюлю вливаем литр воды, добавляем сюда соль и специи. Тщательно перемешиваем для растворения крупинок соли.

Сало в рассоле

Шаг 4. Далее рассол кипятим около 3 минут.

Сало в рассоле

Шаг 5. В кипящий рассол погружаем куски сала и варим их ровно 3 минуты. Далее сало остужаем прямо в рассоле и оставляем их в прохладном месте на четыре дня.

Сало в рассоле

Шаг 6. Затем достаем куски из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Сало в рассоле

Шаг 7. Натираем каждый кусок сала измельченным чесноком.

Сало в рассоле

Шаг 8. После посыпаем красным перцем также со всех сторон.

Сало в рассоле

Шаг 9. Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком готово. Угощайтесь или храните в морозильной камере, завернув в фольгу.

Сало в рассоле

Сало в рассоле с чесноком и перцем

Сало в рассоле с чесноком и перцем порадует вас не только насыщенным вкусом, но и удивительным ароматом. Подавайте угощение к столу с хлебом, зеленью и любимыми соусами. Для несложного приготовления сала в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сало – 500 гр.
  • Чеснок – 6 зуб.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Соль – 6 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Лавровый лист – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок салат. При необходимости, промываем его и соскабливаем кожуру.

Сало в рассоле

Шаг 2. Сало разделяем на крупные кусочки.

Сало в рассоле

Шаг 3. Для рассола кипятим воду. Остужаем ее до 40° и вымешиваем в ней соль, лавровый лист и горошины перца.

Сало в рассоле

Шаг 4. Куски сала вертикально выкладываем в большую банку. В банку отправляем кусочки чеснока.

Сало в рассоле

Шаг 5. Заливаем рассолом и держим при комнатной температуре два дня. Затем убираем в холодильник еще на двое суток. В процессе соления обязательно закрываем банку капроновой крышкой.

Сало в рассоле

Шаг 6. Достаем сало из рассола, обтираем с помощью бумажных полотенец и нарезаем кусочками.

Сало в рассоле

Шаг 7. Сало в рассоле с чесноком и перцем готово. Можно пробовать!

Сало в рассоле

Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле

Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле – это очень яркое и привлекательное угощение, которое будет актуально как на домашнем, так и на праздничном столе. Аппетитный внешний вид такого сала никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Шелуха луковая – 100 гр.
  • Соль – 70 гр.
  • Смесь перцев – 1 ч.л.
  • Лавровый лист – 7 шт.
  • Перец черный горошек – 10 шт.
  • Чеснок – 1 головка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Сало в рассоле

Шаг 2. Луковую шелуху выкладываем на дуршлаг и промываем под водой.

Сало в рассоле

Шаг 3. В большую кастрюлю выкладываем половину луковой шелухи.

Сало в рассоле

Шаг 4. На шелуху кладем кусок заранее промытого сала.

Сало в рассоле

Шаг 5. Высыпаем на сало соль, выкладываем часть лавровых листьев и горошин перца.

Сало в рассоле

Шаг 6. Закрываем сало оставшейся шелухой и заливаем полностью все водой.

Сало в рассоле

Шаг 7. Доводим заготовку до кипения и после варим на умеренном огне 15 минут.

Сало в рассоле

Шаг 8. Полностью остужаем заготовку и оставляем на сутки. После остывания можно убрать в холодильник.

Сало в рассоле

Шаг 9. Спустя сутки достаем сало из рассола. Режем его на части. Очищаем зубчики чеснока. Также приготовим оставшиеся специи.

Сало в рассоле

Шаг 10. Сало хорошенько натираем смесью специй.

Сало в рассоле

Шаг 11. Лавровый листья измельчаем в ступке.

Сало в рассоле

Шаг 12. Также сало натираем измельченным лавровым листком.

Сало в рассоле

Шаг 13. Затем заготовки натираем тертым на терке чесноком.

Сало в рассоле

Шаг 14. Заворачиваем куски сала в пергамент.

Сало в рассоле

Шаг 15. Сало в пергаменте кладем в целлофановый пакет и убираем в морозильник на 3 часа.

Сало в рассоле

Шаг 16. Далее сало достаем из морозильника и можно его нарезать.

Сало в рассоле

Шаг 17. Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле готово. Нарезайте и подавайте к столу!

Сало в рассоле

Сало с прослойками мяса в рассоле

Сало с прослойками мяса в рассоле станет любимой закуской ваших гостей или домашних. Такое сало получается ярким по вкусу, в меру пряным и невероятно аппетитным. Приготовить его своими руками сможет каждый. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Приправа – 1 пачка.
  • Базилик – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Перец душистый горошек – 12 шт.
  • Лавровый лист – 4 шт.
  • Соль – 10 ст.л.
  • Вода – 3 л.
  • Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим все необходимые продукты. Сало с прослойками разделяем на крупные части. Чеснок очищаем от шелухи.

Сало в рассоле

Шаг 2. Воду соединяем с солью, лавровыми листьями, горошинами перца и кориандром. Доводим все это до кипения.

Сало в рассоле

Шаг 3. В кипящий рассол выкладываем сало и варим около 3 минут. Затем закрываем заготовку крышкой и оставляем остывать на 12 часов.

Сало в рассоле

Шаг 4. Достаем сало из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Сало в рассоле

Шаг 5. Далее сало разделываем на куски поменьше.

Сало в рассоле

Шаг 6. Натираем куски измельченным чесноком и специями. Убираем в холодильник на 4 часа.

Сало в рассоле

Шаг 7. Сало с прослойками мяса в рассоле готово. Угощайтесь!

Сало в рассоле

Нежное сало в рассоле с сахаром и солью

Нежное сало в рассоле с сахаром и солью порадует вас приятным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Можно подавать к столу с вашими любимыми дополнениями: свежими овощами, солениями или ароматной зеленью. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Сало – 500 гр.
  • Вода – 500 мл.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – 4 ст.л.
  • Перец черный горошек – 5 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Сало в рассоле

Шаг 2. Кипятим воду и остужаем ее до температуры 40°. Отправляем сюда одну столовую ложку соли и сахар, вымешиваем до их растворения. Сюда же отправляем горошины перца и лавровый лист. Полностью остужаем рассол.

Сало в рассоле

Шаг 3. Выбираем удобный контейнер. Всыпаем в него три столовые ложки соли и продавливаем чеснок.

Сало в рассоле

Шаг 4. Каждый кусок сала обваливаем в этой заготовке.

Сало в рассоле

Шаг 5. Далее куски перекладываем в банку.

Сало в рассоле

Шаг 6. Заливаем продукт остывшим рассолом и оставляем на два дня при комнатной температуре. Затем заготовку убираем в холодильник еще на два дня.

Сало в рассоле

Шаг 7. Достаем сало из рассола, обсушиваем его с помощью бумажных полотенец, заворачиваем в фольгу и убираем в морозильник.

Сало в рассоле

Шаг 8. Нежное сало в рассоле с сахаром и солью готово. Можно пробовать!

Сало в рассоле

Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле

Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле выходит не только интересным по вкусу, но и удивительно ароматным. Подавайте угощение к столу с хлебом, горчицей, зеленью и другими дополнениями. Для приготовления сала своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Соль – 12 ст.л.
  • Лавровый лист – 10 шт.
  • Перец черный горошек – 14 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Сало промываем, обсушиваем и разделываем на крупные куски.

Сало в рассоле

Шаг 2. Оптимальная толщина кусков сала – 7 сантиметров.

Сало в рассоле

Шаг 3. В кастрюлю всыпаем соль, отправляем горошины перца и лавровые листья.

Сало в рассоле

Шаг 4. Вливаем сюда литр воды, доводим все до кипения и кипятим еще 2 минуты.

Сало в рассоле

Шаг 5. Из готового рассола извлекаем лавровые листья.

Сало в рассоле

Шаг 6. Рассол остужаем до температуры 40° и выкладываем сюда куски сала.

Сало в рассоле

Шаг 7. Сюда же отправляем кусочки чеснока.

Сало в рассоле

Шаг 8. Закрываем заготовку тарелкой в качестве груза.

Сало в рассоле

Шаг 9. Придавливаем это все крышкой и оставляем при комнатной температуре на трое суток. Затем держим в холодильнике еще двое суток.

Сало в рассоле

Шаг 10. Готовое сало обсушиваем от влаги и, с одной стороны, натираем черным молотым перцем.

Сало в рассоле

Шаг 11. Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле завершена. Берите на заметку!

Сало в рассоле

Мягкое дамское сало в рассоле

Мягкое дамское сало в рассоле послужит идеальной закуской для вашего домашнего стола. Подавайте, дополнив хлебом, ароматной зеленью и соусами. Приготовить такое нежное и вкусное сало несложно, если будете следовать простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Сало – 1 кг.
  • Соль – 1 ст.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Кориандр – 2 ч.л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 6 шт.
  • Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Сало в рассоле

Шаг 2. В кастрюлю отправляем соль, измельченные в ступке кориандр и душистый перец. Сюда же выкладываем лавровый лист.

Сало в рассоле

Шаг 3. Заливаем продукты водой и доводим до кипения. После остужаем.

Сало в рассоле

Шаг 4. Сало промываем под водой, обсушиваем с помощью бумажных полотенец и разделываем на части. Чеснок очищаем от шелухи.

Сало в рассоле

Шаг 5. Любым удобным способом измельчаем чеснок и перемешиваем его с солью.

Сало в рассоле

Шаг 6. В кусках сала делаем надрезы и в них вставляем чесночную массу.

Сало в рассоле

Шаг 7. Когда рассол остынет до комнатной температуры, погружаем в него куски сала. Убираем заготовку в прохладное место на 3-5 дней.

Сало в рассоле

Шаг 8. Спустя указанное время достаем сало из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Подмораживаем куски в морозильнике.

Сало в рассоле

Шаг 9. Мягкое дамское сало в рассоле готово. Нарезайте тонкими ломтиками и пробуйте!

Сало в рассоле

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