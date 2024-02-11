Сало в рассоле – это аппетитное и вкусное угощение, которое можно подавать к столу с хлебом, солениями и другими дополнениями. Приготовить сало в домашних условиях может каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях

Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях сможет приготовить каждый. Для этого используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитное и ароматное сало послужит яркой закуской для вашего стола, перед которой будет невозможно устоять. Подавайте к столу с хлебом, солениями или соусами.

Ингредиенты –+8 порц.

Сало свиное 1 кг

Соль 100 гр.

Чеснок 1 головка

Лавровый лист 8 шт.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Вода 1 л.

Шаги 4 д.

Как приготовить самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях? Подготовим необходимые продукты. Сало разделываем на куски. Чеснок очищаем от шелухи. Для рассола кипятим литр воды и всыпаем соль. Провариваем 2 минуты. Далее рассол остужаем. Чеснок разделываем на части. Также подготовим лавровые листки. В глубокую миску выкладываем куски сала, чеснок и лавровые листья. Заливаем это все рассолом и убираем в прохладное место на трое суток. Можно поставить в холодильник. Спустя трое суток сало слегка уменьшится в размере. Убираем его в холодильник еще на одни сутки. После обтираем его от влаги и подмораживаем в морозильнике перед подачей. Самое вкусное сало в рассоле в домашних условиях готово. Нарезайте тонкими ломтиками и пробуйте!

Сало в рассоле холодным способом с чесноком

Сало в рассоле холодным способом с чесноком порадует вас не только ярким вкусом, но и аппетитным ароматом. Подавайте угощение к столу с хлебом, горчицей, зеленью и другими дополнениями. Для приготовления сала своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 6 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Сало – 1,2 кг.

Вода – 1 л.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 170 гр.

Перец черный молотый – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Сало хорошенько промываем и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем разделяем на части.

Шаг 3. Очищаем чеснок от шелухи и каждый зубчик разрезаем на половинки.

Шаг 4. В кусках сала делаем проколы и вставляем в них чеснок.

Шаг 5. Каждый кусок сала с чесноком натираем черным молотым перцем и выкладываем в кастрюлю.

Шаг 6. В воде растворяем соль и полученным раствором заливаем сало.

Шаг 7. Сверху над салом с рассолом устанавливаем гнет. Убираем заготовку в холодильник на шесть дней. После обсушиваем от лишней влаги.

Шаг 8. Сало в рассоле холодным способом с чесноком готово. Нарезайте и подавайте к столу с хлебом!

Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке

Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке выходит очень вкусным, ароматным и привлекательным. Подавайте его в качестве закуски, нарезав тонкими ломтиками и дополнив любимыми гарнирами. Для приготовления аппетитного сала берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сало – 2 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.

Лавровый лист – по вкусу.

Чеснок – 1 головка.

Перец черный горошек – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем сало под водой, обсушиваем с помощью бумажных полотенец и делим на крупные куски.

Шаг 2. Очищаем зубчики чеснока и разделяем их на части.

Шаг 3. Доводим до кипения воду, добавляем в нее лавровый лист, соль, горошины перца. Перемешиваем до растворения соли и затем рассол остужаем до 40°.

Шаг 4. Сало выкладываем в банку слоями, чередуя их с чесноком.

Шаг 5. Заливаем продукты рассолом до самого верха. Закрываем крышкой и оставляем на сутки при комнатной температуре.

Шаг 6. Затем банку с салом убираем в холодильник на 10-14 дней. Перед подачей обсушиваем от влаги.

Шаг 7. Вкусное сало с чесноком в рассоле в банке готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком

Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком – это интересный способ заготовки, который позволит получить невероятно вкусный и приятный продукт. Подавайте его в качестве аппетитного перекуса или как нарезку для праздничного стола. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Соль – 250 гр.

Чеснок – 5 зуб.

Лавровый лист – 4 шт.

Перец душистый горошек – 1 ст.л.

Перец черный горошек – 1 ст.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Красный молотый перец – 1 ч.л.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Сало разделяем на крупные куски.

Шаг 2. Сухие специи соединяем в общей миске и перемешиваем.

Шаг 3. В кастрюлю вливаем литр воды, добавляем сюда соль и специи. Тщательно перемешиваем для растворения крупинок соли.

Шаг 4. Далее рассол кипятим около 3 минут.

Шаг 5. В кипящий рассол погружаем куски сала и варим их ровно 3 минуты. Далее сало остужаем прямо в рассоле и оставляем их в прохладном месте на четыре дня.

Шаг 6. Затем достаем куски из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 7. Натираем каждый кусок сала измельченным чесноком.

Шаг 8. После посыпаем красным перцем также со всех сторон.

Шаг 9. Мягкое сало в рассоле горячим способом с чесноком готово. Угощайтесь или храните в морозильной камере, завернув в фольгу.

Сало в рассоле с чесноком и перцем

Сало в рассоле с чесноком и перцем порадует вас не только насыщенным вкусом, но и удивительным ароматом. Подавайте угощение к столу с хлебом, зеленью и любимыми соусами. Для несложного приготовления сала в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сало – 500 гр.

Чеснок – 6 зуб.

Перец черный горошек – 6 шт.

Соль – 6 ст.л.

Вода – 1 л.

Лавровый лист – 6 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусок салат. При необходимости, промываем его и соскабливаем кожуру.

Шаг 2. Сало разделяем на крупные кусочки.

Шаг 3. Для рассола кипятим воду. Остужаем ее до 40° и вымешиваем в ней соль, лавровый лист и горошины перца.

Шаг 4. Куски сала вертикально выкладываем в большую банку. В банку отправляем кусочки чеснока.

Шаг 5. Заливаем рассолом и держим при комнатной температуре два дня. Затем убираем в холодильник еще на двое суток. В процессе соления обязательно закрываем банку капроновой крышкой.

Шаг 6. Достаем сало из рассола, обтираем с помощью бумажных полотенец и нарезаем кусочками.

Шаг 7. Сало в рассоле с чесноком и перцем готово. Можно пробовать!

Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле

Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле – это очень яркое и привлекательное угощение, которое будет актуально как на домашнем, так и на праздничном столе. Аппетитный внешний вид такого сала никого не оставит равнодушным. Попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Шелуха луковая – 100 гр.

Соль – 70 гр.

Смесь перцев – 1 ч.л.

Лавровый лист – 7 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Чеснок – 1 головка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Луковую шелуху выкладываем на дуршлаг и промываем под водой.

Шаг 3. В большую кастрюлю выкладываем половину луковой шелухи.

Шаг 4. На шелуху кладем кусок заранее промытого сала.

Шаг 5. Высыпаем на сало соль, выкладываем часть лавровых листьев и горошин перца.

Шаг 6. Закрываем сало оставшейся шелухой и заливаем полностью все водой.

Шаг 7. Доводим заготовку до кипения и после варим на умеренном огне 15 минут.

Шаг 8. Полностью остужаем заготовку и оставляем на сутки. После остывания можно убрать в холодильник.

Шаг 9. Спустя сутки достаем сало из рассола. Режем его на части. Очищаем зубчики чеснока. Также приготовим оставшиеся специи.

Шаг 10. Сало хорошенько натираем смесью специй.

Шаг 11. Лавровый листья измельчаем в ступке.

Шаг 12. Также сало натираем измельченным лавровым листком.

Шаг 13. Затем заготовки натираем тертым на терке чесноком.

Шаг 14. Заворачиваем куски сала в пергамент.

Шаг 15. Сало в пергаменте кладем в целлофановый пакет и убираем в морозильник на 3 часа.

Шаг 16. Далее сало достаем из морозильника и можно его нарезать.

Шаг 17. Домашнее сало с луковой шелухой в рассоле готово. Нарезайте и подавайте к столу!

Сало с прослойками мяса в рассоле

Сало с прослойками мяса в рассоле станет любимой закуской ваших гостей или домашних. Такое сало получается ярким по вкусу, в меру пряным и невероятно аппетитным. Приготовить его своими руками сможет каждый. Для этого воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 сутки

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Приправа – 1 пачка.

Базилик – 1 ч.л.

Кориандр – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Перец душистый горошек – 12 шт.

Лавровый лист – 4 шт.

Соль – 10 ст.л.

Вода – 3 л.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим все необходимые продукты. Сало с прослойками разделяем на крупные части. Чеснок очищаем от шелухи.

Шаг 2. Воду соединяем с солью, лавровыми листьями, горошинами перца и кориандром. Доводим все это до кипения.

Шаг 3. В кипящий рассол выкладываем сало и варим около 3 минут. Затем закрываем заготовку крышкой и оставляем остывать на 12 часов.

Шаг 4. Достаем сало из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец.

Шаг 5. Далее сало разделываем на куски поменьше.

Шаг 6. Натираем куски измельченным чесноком и специями. Убираем в холодильник на 4 часа.

Шаг 7. Сало с прослойками мяса в рассоле готово. Угощайтесь!

Нежное сало в рассоле с сахаром и солью

Нежное сало в рассоле с сахаром и солью порадует вас приятным вкусом и аппетитным видом. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Можно подавать к столу с вашими любимыми дополнениями: свежими овощами, солениями или ароматной зеленью. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 4 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Сало – 500 гр.

Вода – 500 мл.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 4 ст.л.

Перец черный горошек – 5 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Кипятим воду и остужаем ее до температуры 40°. Отправляем сюда одну столовую ложку соли и сахар, вымешиваем до их растворения. Сюда же отправляем горошины перца и лавровый лист. Полностью остужаем рассол.

Шаг 3. Выбираем удобный контейнер. Всыпаем в него три столовые ложки соли и продавливаем чеснок.

Шаг 4. Каждый кусок сала обваливаем в этой заготовке.

Шаг 5. Далее куски перекладываем в банку.

Шаг 6. Заливаем продукт остывшим рассолом и оставляем на два дня при комнатной температуре. Затем заготовку убираем в холодильник еще на два дня.

Шаг 7. Достаем сало из рассола, обсушиваем его с помощью бумажных полотенец, заворачиваем в фольгу и убираем в морозильник.

Шаг 8. Нежное сало в рассоле с сахаром и солью готово. Можно пробовать!

Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле

Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле выходит не только интересным по вкусу, но и удивительно ароматным. Подавайте угощение к столу с хлебом, горчицей, зеленью и другими дополнениями. Для приготовления сала своими руками используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Вода – 1 л.

Чеснок – 2 головки.

Соль – 12 ст.л.

Лавровый лист – 10 шт.

Перец черный горошек – 14 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Сало промываем, обсушиваем и разделываем на крупные куски.

Шаг 2. Оптимальная толщина кусков сала – 7 сантиметров.

Шаг 3. В кастрюлю всыпаем соль, отправляем горошины перца и лавровые листья.

Шаг 4. Вливаем сюда литр воды, доводим все до кипения и кипятим еще 2 минуты.

Шаг 5. Из готового рассола извлекаем лавровые листья.

Шаг 6. Рассол остужаем до температуры 40° и выкладываем сюда куски сала.

Шаг 7. Сюда же отправляем кусочки чеснока.

Шаг 8. Закрываем заготовку тарелкой в качестве груза.

Шаг 9. Придавливаем это все крышкой и оставляем при комнатной температуре на трое суток. Затем держим в холодильнике еще двое суток.

Шаг 10. Готовое сало обсушиваем от влаги и, с одной стороны, натираем черным молотым перцем.

Шаг 11. Засолка сала с чесноком в рассоле в кастрюле завершена. Берите на заметку!

Мягкое дамское сало в рассоле

Мягкое дамское сало в рассоле послужит идеальной закуской для вашего домашнего стола. Подавайте, дополнив хлебом, ароматной зеленью и соусами. Приготовить такое нежное и вкусное сало несложно, если будете следовать простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта.

Время готовки – 5 дней

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Сало – 1 кг.

Соль – 1 ст.

Сахар-песок – 0,5 ст.

Чеснок – 1 головка.

Кориандр – 2 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – 6 шт.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В кастрюлю отправляем соль, измельченные в ступке кориандр и душистый перец. Сюда же выкладываем лавровый лист.

Шаг 3. Заливаем продукты водой и доводим до кипения. После остужаем.

Шаг 4. Сало промываем под водой, обсушиваем с помощью бумажных полотенец и разделываем на части. Чеснок очищаем от шелухи.

Шаг 5. Любым удобным способом измельчаем чеснок и перемешиваем его с солью.

Шаг 6. В кусках сала делаем надрезы и в них вставляем чесночную массу.

Шаг 7. Когда рассол остынет до комнатной температуры, погружаем в него куски сала. Убираем заготовку в прохладное место на 3-5 дней.

Шаг 8. Спустя указанное время достаем сало из рассола и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Подмораживаем куски в морозильнике.

Шаг 9. Мягкое дамское сало в рассоле готово. Нарезайте тонкими ломтиками и пробуйте!