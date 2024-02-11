Рецепт: Печеночный паштет — с фасолью и салом

Ингредиенты:

печень — 500 гр;

шкурка свиная — 300 гр;

фасоль — 300 гр;

морковь — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт

Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печеночного паштета с добавлением фасоли и шкурок от сала.

Итак берем тонкую шкурку от сала.

Отвариваем ее с луком и морковью и вашими любимыми специями (я брала черный перец, душистый перец, лавровый лист).

Также отвариваем фасоль с небольшим добавлением соли.

Соединяем сало и фасоль.

Отварную печень также добавляем сюда. И все перебиваем через мясорубку.

Также в паштет идет лук и морковь.

Нарезаем лук и морковь.

Лук и морковь жарим на сковородке в масле до золотистого цвета.

Подготовим чесночок по вкусу.

Все вместе перебиваем погружным блендером до однообразной массы.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.