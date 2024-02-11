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Рецепт: Печеночный паштет — с фасолью и салом

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Рецепт: Печеночный паштет — с фасолью и салом

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
шкурка свиная — 300 гр;
фасоль — 300 гр;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печеночного паштета с добавлением фасоли и шкурок от сала.

Итак берем тонкую шкурку от сала.

Отвариваем ее с луком и морковью и вашими любимыми специями (я брала черный перец, душистый перец, лавровый лист).

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Также отвариваем фасоль с небольшим добавлением соли.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Соединяем сало и фасоль.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Отварную печень также добавляем сюда. И все перебиваем через мясорубку.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Также в паштет идет лук и морковь.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Нарезаем лук и морковь.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Лук и морковь жарим на сковородке в масле до золотистого цвета.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Подготовим чесночок по вкусу.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Все вместе перебиваем погружным блендером до однообразной массы.

Рецепт: Печеночный паштет - с фасолью и салом

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч.

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