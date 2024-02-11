Рецепт: Печеночный паштет — с фасолью и салом

Ингредиенты:
печень — 500 гр;
шкурка свиная — 300 гр;
фасоль — 300 гр;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт
Способ приготовления: Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления печеночного паштета с добавлением фасоли и шкурок от сала.
Итак берем тонкую шкурку от сала.
Отвариваем ее с луком и морковью и вашими любимыми специями (я брала черный перец, душистый перец, лавровый лист).
Также отвариваем фасоль с небольшим добавлением соли.
Соединяем сало и фасоль.
Отварную печень также добавляем сюда. И все перебиваем через мясорубку.
Также в паштет идет лук и морковь.
Нарезаем лук и морковь.
Лук и морковь жарим на сковородке в масле до золотистого цвета.
Подготовим чесночок по вкусу.
Все вместе перебиваем погружным блендером до однообразной массы.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч.