Описание приготовления:
Несмотря на такой состав продуктов, салат получается очень вкусный. Так как в составе помидоры, солить и заправлять салат майонезом лучше всего непосредственно перед употреблением, чтобы он не потек. Заправить салат можно густой сметаной, натуральным йогуртом, если не любите майонез. Для остроты можно добавить измельченный чеснок.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 250 Грамм (отварное)
- Крабовые палочки 150 Грамм (или крабовое мясо)
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Кукуруза консервированная 150 Грамм
- Лук зеленый 10 Грамм
- Помидоpы 2 Штуки
- Майонез По вкусу
- Зелень По вкусу (для украшения, по желанию)
- Соль По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
131 ккал
Калорийность
5 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Клеопатра"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Клеопатра". Помидоры вымойте и обсушите, Кукурузу откиньте на сито и дайте воде полностью стечь.
Отварное филе и крабовые палочки порежьте соломкой и выложите в салатник.
Зеленый лук и зелень мелко порежьте, выложите в салатник и добавьте кукурузу.
Сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат. Помидоры нарежьте кубиком, удаляя семена и сок, добавьте помидоры в салат.
Все аккуратно перемешайте. Солить и заправлять салат нужно только перед самой подачей на стол.
Приятного аппетита!