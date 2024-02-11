Описание приготовления:

Несмотря на такой состав продуктов, салат получается очень вкусный. Так как в составе помидоры, солить и заправлять салат майонезом лучше всего непосредственно перед употреблением, чтобы он не потек. Заправить салат можно густой сметаной, натуральным йогуртом, если не любите майонез. Для остроты можно добавить измельченный чеснок.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 250 Грамм (отварное)

Крабовые палочки 150 Грамм (или крабовое мясо)

Сыр 100 Грамм (твердый)

Кукуруза консервированная 150 Грамм

Лук зеленый 10 Грамм

Помидоpы 2 Штуки

Майонез По вкусу

Зелень По вкусу (для украшения, по желанию)

Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

131 ккал

Калорийность

5 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Клеопатра"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Клеопатра". Помидоры вымойте и обсушите, Кукурузу откиньте на сито и дайте воде полностью стечь.

Отварное филе и крабовые палочки порежьте соломкой и выложите в салатник.

Зеленый лук и зелень мелко порежьте, выложите в салатник и добавьте кукурузу.

Сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат. Помидоры нарежьте кубиком, удаляя семена и сок, добавьте помидоры в салат.

Все аккуратно перемешайте. Солить и заправлять салат нужно только перед самой подачей на стол.

Приятного аппетита!