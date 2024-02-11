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Салат «Клеопатра»

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Салат «Клеопатра»

Описание приготовления:

Несмотря на такой состав продуктов, салат получается очень вкусный. Так как в составе помидоры, солить и заправлять салат майонезом лучше всего непосредственно перед употреблением, чтобы он не потек. Заправить салат можно густой сметаной, натуральным йогуртом, если не любите майонез. Для остроты можно добавить измельченный чеснок.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Праздничный обед Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное филе 250 Грамм (отварное)
  • Крабовые палочки 150 Грамм (или крабовое мясо)
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Кукуруза консервированная 150 Грамм
  • Лук зеленый 10 Грамм
  • Помидоpы 2 Штуки
  • Майонез По вкусу
  • Зелень По вкусу (для украшения, по желанию)
  • Соль По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

131 ккал

Калорийность

5 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Клеопатра"»

Салат "Клеопатра"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Клеопатра". Помидоры вымойте и обсушите, Кукурузу откиньте на сито и дайте воде полностью стечь.

Салат "Клеопатра"

Отварное филе и крабовые палочки порежьте соломкой и выложите в салатник.

Салат "Клеопатра"

Зеленый лук и зелень мелко порежьте, выложите в салатник и добавьте кукурузу.

Салат "Клеопатра"

Сыр натрите на крупной терке и добавьте в салат. Помидоры нарежьте кубиком, удаляя семена и сок, добавьте помидоры в салат.

Салат "Клеопатра"

Все аккуратно перемешайте. Солить и заправлять салат нужно только перед самой подачей на стол.

Салат "Клеопатра"

Приятного аппетита!

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