Самое нежное творожное тесто. Мягкие, как пух и вкусные пирожки: рецепт без дрожжей в духовке

Пирожки — в этом слове собрано много положительных эмоций и мыслей, а также воспоминаний. Для кого-то пирожки являются вкусным и сытным блюдом, а для кого-то ассоциацией с беззаботным детством в деревне. Кто-то в пирожках видит далекую молодость из советского прошлого.

В каждой стране есть свои ассоциации с пирогами. Конечно, везде этот вид выпечки отличается.

Например, самса — это треугольный пирожок из слоёного теста с мясной или сырной начинкой, популярный в Средней Азии и на Кавказе. Эчпочмак — татарский пирожок в форме треугольника с начинкой из мяса и картофеля. Париан — это индийский пирожок с острой начинкой из овощей и специй.

Испечем самостоятельно пирожки с мясом и с картошкой.

Содержание

Пирожки с мясом Картофельные пирожки Подробный видео рецепт:

Пирожки с мясом

Ингредиенты для теста:

мука — 380 г;

творог — 300 г;

яйца — 2 шт.;

масло растительное — 80 г;

соль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

капуста — 300 г;

фарш — 300 г;

лук — 3 шт.

Приготовление пирожков с мясом:

Нарезаем четверть кольцами лук, шинкуем не особо мелко капусту. В сковороде на сливочном масле обжариваем фарш, добавляем к нему лук, смешиваем.

Выкладываем к фаршу капусту, на медленном огне тушим под крышкой 15 минут. Далее на огне чуть выше среднего обжариваем капусту с фаршем до испарения влаги. Не забываем посолить и поперчить начинку.

Для теста смешиваем творог с яйцами и сливочным маслом, высыпаем соль и соду, взбиваем погружным блендером до однородности. Высыпаем в смесь половину муки, замешиваем тесто.

В тесто добавляем остатки муки, формуем колобок. Пока начинка остывает, даем колобку отдохнуть под целлофаном.

Раскатываем тесто, делим на много маленьких частей. Создаем лепешку из каждой части теста, выкладываем в середину начинку.

Запечатываем фарш с капустой внутри теста.

Кладем пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазываем яйцом. Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.

Картофельные пирожки

Ингредиенты для теста:

мука — 360 г;

кефир — 300 г;

масло сливочное — 50 г;

соль — 1 ч.л.;

сода — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

голени куриные — 400 г;

лук — 3 шт.;

картофель — 200 г;

масло сливочное — 100 г.

Приготовление картофельных пирогов:

Для начинки очищаем голени от костей и кожи, мелко нарезаем. Очищенный картофель тоже режем маленьким кубиком, измельчаем лук.

Смешиваем лук, картофель и куриное филе, вливаем к начинке растопленное сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Для теста смешиваем в кефире соду, сливочное масло и соль.

Добавляем в массу из кефира муку, замешиваем эластичное тесто. Оставляем тесто отдыхать, а затем снова вымешиваем.

Делим тесто на 15 частей, скатываем шарики. Каждый шарик отдельно раскатываем в лепешку, кладем в середину начинки. Запечатываем начинку в тесте как в мешочке, оставляем небольшое отверстие наверху.

Кладем пирожки на противень, застеленный пергаментом. В отверстие каждого пирожка добавляем кусочек сливочного масла.

Выпекаем пирожки при 180 градусах 35 минут.

Получаются вкусные сытные пирожки. Если в тесто добавить побольше сахара, то его можно сочетать с вареньем, будет отменная десертная выпечка.

Подробный видео рецепт: