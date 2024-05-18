Самое нежное творожное тесто. Мягкие, как пух и вкусные пирожки: рецепт без дрожжей в духовке

Пирожки — в этом слове собрано много положительных эмоций и мыслей, а также воспоминаний. Для кого-то пирожки являются вкусным и сытным блюдом, а для кого-то ассоциацией с беззаботным детством в деревне. Кто-то в пирожках видит далекую молодость из советского прошлого.
В каждой стране есть свои ассоциации с пирогами. Конечно, везде этот вид выпечки отличается.
Например, самса — это треугольный пирожок из слоёного теста с мясной или сырной начинкой, популярный в Средней Азии и на Кавказе. Эчпочмак — татарский пирожок в форме треугольника с начинкой из мяса и картофеля. Париан — это индийский пирожок с острой начинкой из овощей и специй.
Испечем самостоятельно пирожки с мясом и с картошкой.
Содержание
- Пирожки с мясом
- Картофельные пирожки
- Подробный видео рецепт:
Пирожки с мясом
Ингредиенты для теста:
- мука — 380 г;
- творог — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло растительное — 80 г;
- соль — 1 ч.л.;
- сода — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- капуста — 300 г;
- фарш — 300 г;
- лук — 3 шт.
Приготовление пирожков с мясом:
Нарезаем четверть кольцами лук, шинкуем не особо мелко капусту. В сковороде на сливочном масле обжариваем фарш, добавляем к нему лук, смешиваем.
Выкладываем к фаршу капусту, на медленном огне тушим под крышкой 15 минут. Далее на огне чуть выше среднего обжариваем капусту с фаршем до испарения влаги. Не забываем посолить и поперчить начинку.
Для теста смешиваем творог с яйцами и сливочным маслом, высыпаем соль и соду, взбиваем погружным блендером до однородности. Высыпаем в смесь половину муки, замешиваем тесто.
В тесто добавляем остатки муки, формуем колобок. Пока начинка остывает, даем колобку отдохнуть под целлофаном.
Раскатываем тесто, делим на много маленьких частей. Создаем лепешку из каждой части теста, выкладываем в середину начинку.
Запечатываем фарш с капустой внутри теста.
Кладем пирожки на противень, застеленный пергаментом и смазываем яйцом. Выпекаем пирожки при 180 градусах 25 минут.
Картофельные пирожки
Ингредиенты для теста:
- мука — 360 г;
- кефир — 300 г;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — 1 ч.л.;
- сода — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- голени куриные — 400 г;
- лук — 3 шт.;
- картофель — 200 г;
- масло сливочное — 100 г.
Приготовление картофельных пирогов:
Для начинки очищаем голени от костей и кожи, мелко нарезаем. Очищенный картофель тоже режем маленьким кубиком, измельчаем лук.
Смешиваем лук, картофель и куриное филе, вливаем к начинке растопленное сливочное масло, солим и перчим по вкусу. Для теста смешиваем в кефире соду, сливочное масло и соль.
Добавляем в массу из кефира муку, замешиваем эластичное тесто. Оставляем тесто отдыхать, а затем снова вымешиваем.
Делим тесто на 15 частей, скатываем шарики. Каждый шарик отдельно раскатываем в лепешку, кладем в середину начинки. Запечатываем начинку в тесте как в мешочке, оставляем небольшое отверстие наверху.
Кладем пирожки на противень, застеленный пергаментом. В отверстие каждого пирожка добавляем кусочек сливочного масла.
Выпекаем пирожки при 180 градусах 35 минут.
Получаются вкусные сытные пирожки. Если в тесто добавить побольше сахара, то его можно сочетать с вареньем, будет отменная десертная выпечка.