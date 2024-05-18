Ленивый «Наполеон» с клубникой: как приготовить любимый десерт по-новому

Чтобы готовый торт максимально набрался вкуса и был нежным и тающим во рту, оставьте его на ночь в холодильнике.

Торт «Наполеон» давно считается королем десертов, а рецептов его приготовления существуют десятки, если не сотни, начиная от классического и заканчивая быстрыми. Своим проверенным способом приготовить это лакомство быстро и без лишних хлопот поделилась кулинарный блогер Валерия Велигура. Сочетание слоеного теста, заварного крема и клубники никого не оставит равнодушным.

Ленивый торт «Наполеон» с клубникой

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 кг.

Для заварного крема:

яйца – 3 шт;

сахар – 300 гр;

ванильный сахар – 10 гр;

соль – щепотка;

мука – 75 гр;

молоко – 750 мл;

сливочное масло – 75 гр.

Для клубничной начинки:

клубника – 300 гр;

сахар – 30 гр;

кукурузный крахмал – 30 гр;

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Яйца смешать с половиной сахара, солью и мукой. Молоко смешать со второй половиной сахара, ванильным сахаром и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячее молоко в яичную смесь. Вернуть все кастрюлю и на среднем огне варить, пока масса не загустеет. Выключить огонь, добавить масло и перемешать. Накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть.

Далее готовим клубничную начинку. Для этого сахар смешать с крахмалом и вместе с лимонным соком добавить к нарезанной клубнике. Варить на среднем огне до загустения. Так же накрыть пленкой в контакт и дать полностью остыть.

Далее очередь коржей. Слоеное тесто разморозить и, не раскатывая, выложить на пергамент. Вырезать четыре круга диаметром 20 см и выпекать вместе с обрезками 15-20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Дать коржам остыть, а затем каждый разделить на две части. Таким образом получится восемь коржей.

Собирать торт по принципу: корж, заем крем и так поочередно. К четырем кордам с кремом добавить клубничную начинку. Несколькими столовыми ложками крема покрыть бока торта.

Обрезки измельчить в блендере и посыпать торт со всех сторон. Убрать десерт в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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