Самое вкусное блюдо из курицы с минимумом усилий: готовим сочные рулетики со шпинатом

Даже всем привычную курицу можно приготовить по-особенному. Попробуйте воспользоваться этим рецептом рулетиков со шпинатом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блюдо получится нежным и ароматным. Оно подойдет к абсолютно любому гарниру. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Куриное филе с сыром запеченное в духовке Время : 1 час + 2 часа на замерзание

: 1 час + 2 часа на замерзание Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 куриные грудки;

– приправы для курицы по вкусу;

– 250 граммов сыра;

– 200 граммов шпината;

– 200 миллилитров сливок 10 – 15%;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 2 яйца;

– 1 стакан сухарей. Приготовление: Куриные филе разрежьте на 2 или 3 части. Выложите на пищевую пленку, посыпьте приправой для курицы, в которой уже есть все специи и соль. Накройте пленкой и немного отбейте. Затем переверните, снова посыпьте приправой, накройте пленкой и отбейте. Наверх мяса выложите нарезанный твердый сыр, сверните в рулет и поставьте примерно на 1 – 2 часа в морозилку. Тем временем с помощью блендера смешайте шпинат и сливки. Посолите, поперчите по вкусу. Поставьте на огонь и готовьте 3 – 4 минуты после закипания. Достаньте из холодильника рулет, нарежьте его и понанизывайте кусочки на деревянные шпажки. Обваляйте рулетики в яйце и панировочных сухарях. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 – 40 минут. Выложите на тарелку и полейте шпинатным соусом. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить картофельные зразы с грибами – блюдо, которое украсит любой стол.