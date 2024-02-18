Описание приготовления:
По желанию для приготовления самсы можно использовать любой фарш, но лучше всего — бараний. Весь сок от мяса впитается в картошку, она станет бархатной на вкус. Добавляйте в начинку любые специи и пряности по вкусу, свежую зелень петрушки или кинзы. Подавайте к столу самсу только в горячем виде вместе со сметаной, чесночным соусом и т.д.
Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель / Фарш Блюдо: Выпечка / Самса
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 1 Штука (тесто)
- Вода 100 Миллилитров (тесто)
- Мука пшеничная 320 Грамм (тесто + раскатка)
- Масло подсолнечное 50 Миллилитров (тесто)
- Соль 2 Щепотки (тесто)
- Баранина 400 Грамм
- Картофель отварной 1 Штука
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Лук репчатый 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
245 ккал
Калорийность
10 г
Белки
10 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Самса с фаршем и картошкой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину промойте и вырежьте пленки, жилы. Нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите от шелухи и промойте в воде. Картофель отварите заранее примерно 30 минут.
Высыпьте половину пшеничной муки в глубокую емкость и сделайте в ней лунку. Вбейте туда куриное яйцо, влейте половину растительного масла и воду. Всыпьте соль и замесите тесто, подсыпая муку по мере необходимости.
У вас должно получиться мягкое тесто и остаться немного муки на раскатку. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут в покое.
Очистите отварной картофель и промойте. Нарежьте мелкими кубиками, как и лук, и мясо. Смешайте все нарезки в салатнике, всыпав соль и молотый черный перец. На этом этапе вы можете добавить и другие специи или пряности.
Отдохнувшее тесто разделите на три части и раскатайте каждую из них в округлый тонкий пласт. Смажьте их поверхность оставшимся растительным маслом и наслоите друг на друга.
Аккуратно заверните тесто рулетиком и разрежьте его на порционные части.
Раскатайте каждую часть и выложите на нее 1,5-2 ст.л. фарша.
Скрепите края, создавая треугольник со швами. Сначала до середины защипните один край, а затем приподнимите оставшийся и защипните в двух местах.
Сбрызните противень растительным маслом и выложите заготовки самсы швом вниз. Сбрызните и их маслом и присыпьте кунжутом, это по желанию.
Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите противень с заготовками на средний уровень, выпекая самсу примерно 30-35 минут. Если заготовки крупные по величине, то придется запечь их 40 минут. Затем выложите самсу на тарелку, чтобы она немного остыла.
После чего сразу же подайте к столу с теплым молоком, чаем или кефиром. Приятного вам!