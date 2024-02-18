Описание приготовления:

По желанию для приготовления самсы можно использовать любой фарш, но лучше всего — бараний. Весь сок от мяса впитается в картошку, она станет бархатной на вкус. Добавляйте в начинку любые специи и пряности по вкусу, свежую зелень петрушки или кинзы. Подавайте к столу самсу только в горячем виде вместе со сметаной, чесночным соусом и т.д.

Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Картофель / Фарш Блюдо: Выпечка / Самса

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука (тесто)

Вода 100 Миллилитров (тесто)

Мука пшеничная 320 Грамм (тесто + раскатка)

Масло подсолнечное 50 Миллилитров (тесто)

Соль 2 Щепотки (тесто)

Баранина 400 Грамм

Картофель отварной 1 Штука

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Лук репчатый 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

245 ккал

Калорийность

10 г

Белки

10 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Самса с фаршем и картошкой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину промойте и вырежьте пленки, жилы. Нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите от шелухи и промойте в воде. Картофель отварите заранее примерно 30 минут.

Высыпьте половину пшеничной муки в глубокую емкость и сделайте в ней лунку. Вбейте туда куриное яйцо, влейте половину растительного масла и воду. Всыпьте соль и замесите тесто, подсыпая муку по мере необходимости.

У вас должно получиться мягкое тесто и остаться немного муки на раскатку. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на 15-20 минут в покое.

Очистите отварной картофель и промойте. Нарежьте мелкими кубиками, как и лук, и мясо. Смешайте все нарезки в салатнике, всыпав соль и молотый черный перец. На этом этапе вы можете добавить и другие специи или пряности.

Отдохнувшее тесто разделите на три части и раскатайте каждую из них в округлый тонкий пласт. Смажьте их поверхность оставшимся растительным маслом и наслоите друг на друга.

Аккуратно заверните тесто рулетиком и разрежьте его на порционные части.

Раскатайте каждую часть и выложите на нее 1,5-2 ст.л. фарша.

Скрепите края, создавая треугольник со швами. Сначала до середины защипните один край, а затем приподнимите оставшийся и защипните в двух местах.

Сбрызните противень растительным маслом и выложите заготовки самсы швом вниз. Сбрызните и их маслом и присыпьте кунжутом, это по желанию.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите противень с заготовками на средний уровень, выпекая самсу примерно 30-35 минут. Если заготовки крупные по величине, то придется запечь их 40 минут. Затем выложите самсу на тарелку, чтобы она немного остыла.

После чего сразу же подайте к столу с теплым молоком, чаем или кефиром. Приятного вам!